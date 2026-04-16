بحران اقتصادی ناشی از قطع اینترنت و تشدید تحریم‌ها، چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. گزارش‌ها از تضعیف امنیت جهانی در پی اقدامات احتمالی در تنگه هرمز و همچنین پیامدهای ناگوار حقوق بشری و اقتصادی قطع اینترنت در ایران حکایت دارند. این در حالی است که مقامات نظامی و مذهبی بر ادامه تقابل و نقش استقامت در تعیین سرنوشت منطقه تأکید می‌کنند.

چشم‌انداز ناگوار مذاکرات تهران و واشینگتن در بحبوحه محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، آینده‌ای مبهم را پیش روی ایران قرار داده است. آیوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با هشدار نسبت به عواقب فلج‌کننده اعمال هرگونه عوارض برای عبور از تنگه هرمز ، بر تضعیف امنیت اقتصادی جهانی تأکید ورزید.

در همین حال، نت‌بلاکس، نهاد مستقل رصد اینترنت جهانی، اعلام کرد که قطع اینترنت در ایران پس از گذشت ۱۱۲۸ ساعت همچنان ادامه یافته و وارد چهل‌وهشتمین روز خود شده است. طبق گزارش این نهاد، این خاموشی دیجیتال زیانی بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد کرده و پیامدهای ناگوار حقوق بشری را نیز به همراه داشته است. این شیوه محاسبه زیان، با در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، میزان وابستگی اقتصاد به اینترنت و مدت زمان قطعی، برآورد دقیقی از خسارات وارده به فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.

در حالی که عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان، در ۲۶ فروردین سفری به تهران داشت، شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، همزمان عازم عربستان سعودی شد. این همزمانی سفرهای دیپلماتیک، در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و ابهام در روابط ایران با قدرت‌های جهانی، قابل توجه است.

اسماعیل رمضانی، کارشناس مذهبی صداوسیما، وضعیت کنونی منطقه را «مرگ و زندگی» توصیف کرده و معتقد است که حتی اگر مذاکرات در شرایط کنونی به سکوت یا آرامش موقت منجر شود، این وضعیت دوامی نخواهد داشت و دیر یا زود با انفجاری دیگر خاتمه خواهد یافت. او بر این باور است که در چنین شرایطی، تکلیف جنگ نه با مذاکره، بلکه با پیروزی قاطع یکی از طرفین مشخص خواهد شد. رمضانی هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی از این «جنگ وجودی» با دست پر خارج شود، دشمن را از میان برمی‌دارد، اما اگر طرف مقابل قدرت برتر را به دست آورد، کنترل منطقه را در اختیار گرفته و جریان مقاومت را به‌طور کامل از بین خواهد برد. وی با اشاره به شروط جمهوری اسلامی برای مذاکرات، از جمله رفع کامل تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، تأکید کرد که این شرایط نشان‌دهنده عدم تغییر در مسیر کلی تقابل است و نهایتاً «استقامت» نتیجه این نبرد را تعیین خواهد کرد، نه مذاکرات.

پیش از این نیز محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، با ابراز نارضایتی از آتش‌بس، آن را صرفاً یک «سکوت نظامی» نامیده بود.

پیام‌های مردمی حکایت از وخامت اوضاع در داخل ایران دارد. یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از تخلیه ۹۰ درصدی جزیره کیش و محدودیت‌های شدید برای ورود به آن خبر داده و از گشت‌زنی ماموران با لباس شخصی و نیروهای سپاه با قایق ماهیگیری در دریا سخن گفته است. فریلسانسرهای حوزه وب، که معیشتشان به اینترنت وابسته است، از صفر شدن درآمدشان و فروش وسایل برای پرداخت بدهی‌ها خبر می‌دهند. دانشجویان و تکنسین‌های کامپیوتر نیز با اختلالات شدید در کلاس‌های آنلاین و عدم امکان تحقیق برای پروژه‌ها مواجه شده‌اند. در حالی که برخی با صرف هزینه‌های گزاف موفق به اتصال اینترنت شده‌اند، بیکاری ناشی از قطعی نت و ناتوانی در پرداخت اقساط و اجاره، فشار اقتصادی شدیدی را بر شهروندان وارد کرده است. مشاهدات میدانی نیز از تعطیلی دست‌کم ۵۰ درصد مغازه‌ها، افزایش چند برابری قیمت‌ها و کمبود نیرو حتی در مشاغل ضروری حکایت دارد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی تعیین نشده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت سابق، سیاست‌های کاخ سفید را به نفع اسرائیل خوانده و ضمن مقایسه آن با دوران ترامپ، بر تدوین استراتژی‌های روشن کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط ایران تأکید کرده است.

در همین حال، خبرگزاری فارس از کشته شدن سه مامور پلیس در جریان تیراندازی افراد مسلح به سوی گشت پلیس در سراوان خبر داده و برخی گزارش‌ها نیز از نقش عوامل چینی در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ اخیر حکایت دارند. توماج طاهباز، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، جزئیات این گزارش را ارائه می‌دهد.





