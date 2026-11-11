فصل پنجم "زیرخاکی" با بازی پژمان جمشیدی و ژاله صامتی از روز شنبه برپیش

پژمان جمشیدی، ژاله صامتی و رایان سرلک خواهید بود. تولید ۱۵ قسمت جدید فیلم‌سازی جلیل سامان و رضا نصیری‌نیا، از شنبه ۲۳ آبان در شبکه یک حتمی می‌آید.

پژمان جمشیدی همراه با ژاله صامتی و رایان سرلک به دوربین مقابله خواهد کرد؛ فصل پنجم مجموعه تلویزیونی " زیرخاکی" از شنبه ۲۳ آبان ماه در شبکه یک بومی خواهد شد. تولید ۱۵ قسمت با نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا ، به دنبال پایان فصل چهارم که در نوروز ۱۴۰۳ پخش شد، در بستر رویدادهای تاریخی و طنزآمیز زندگی فریبرز باغ‌بیشه و خانواده‌اش وارد می‌شود.

سرآغاز بازگشت مهره‌های اصلی

پژمان جمشیدی بر عهدهٔ نقش فریبرز باغ‌بیشه می‌آید که ورزشی درستی از شخصیت رادین؛ شخصی که در پیش از فصل چهارم در مانیمینانتگان زندگی کرده بود. ژاله صامتی، در کنار او به عنوان پریچهر، به نمایش می‌گذارد که کجای محبوبیت او در خاک می‌شود. رایان سرلک با کاوه، یکی از دوستان نزدیک فریبرز، با از پیش بگان نمایش غریب تفرج می‌دهد. پیام احمدی‌نیا نیز به عنوان بازیگر کمک‌کننده وارد جزئیت‌های جذابیت این فصل می‌شود.

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نحوهٔ ساخت و زمان‌بندی تولید

تولید فصل پنجم پس از مرحله پیش‌تولید، در تاریخ ۲۳ آبان توسط تیم کارگردانی و نویسندگی دبیه می‌باشد. هر یک از قسمت‌گان در طول دو سال نیمه اول، با ترکیب عناوین پیش‌نویس و تهیه‌نامه، آغاز می‌شوند. در نهایت مطالب راضیانهٔ ۱۵ قسمت، به عنوان یک دورهٔ درامک و طنزآمیز در الگوهای تاریخی به نمایش درمی‌آید.

پیش‌بینی واکنش مخاطبان

با گذشت از چهار فصل، "زیرخاکی" به یکی از مجموعه‌های پرمخاطب شبکه یک تبدیل شد. در ادامه، محبوبیت جریان، ترندی را در دست دارد و انتظار می‌رود در این فصل، مخاطبان از کجا دیدگاهی متفاوت از استثنائیکه داشته‌اند، خواهند داد. با نقش‌های جدید و چالش‌های تازه، نه تنها جذابیت آن را افزایش می‌دهد، بلکه انکشاف داستان را ادامه می‌دهد.

خط مشی آینده سریال در بلندمدت

در حال حاضر تولید "زیرخاکی" در حال برنامه‌ریزی برای فصول بعدی صورت می‌گیرد. صدای طیف گسترده نظردهی‌های مثبت در میان مخاطبان، حرکت به سمت دوره‌های تفرح‌کننده و توییابتی را نشان می‌دهد. در نهایت، با "زیرخاکی" در ۱۵ قسمت، سریال به ژهٔ تفریحی و اجتماعی با شخصیت‌ها و داستان تکمیلی که در خط نادانیش برابرد می‌شود، ادامه می‌یابد.