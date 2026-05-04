فصل هراس از قراردادهای اجاره در تهران

بازار مسکن تهران در شرایطی قرار گرفته که افزایش بیسابقه اجارهبها و رکود در معاملات خرید و فروش، زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. ترس از افزایش قیمتها و عدم توانایی در تامین مسکن، بسیاری را به سمت حاشیه شهر و کارهای غیررسمی سوق میدهد.
اردیبهشت ۱۴۰۵ برای پایتختنشینان فصل هراس از قراردادهای منقضیشده است. در حالی که سایه جنگ بر اقتصاد کشور سایه انداخته، بازار مسکن تهران وارد فاز جدیدی از بهاصطلاح «قفلشدگی» شده است؛ وضعیتی که به گفته مقامات صنفی، برآیند آن چیزی جز رکود تورم ی و فشار مضاعف بر طبقه مستأجر نیست.
«تورج سرباز»، عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، از افزایش واقعی ۳۰ تا ۴۰درصدی اجارهبها خبر میدهد و معتقد است سیاستهای دستوری سقف ۲۵درصدی، عملا در برابر واقعیتهای بازار رنگ باخته. در این میان، تعدیل نیروهای گسترده از ابتدای سال و نبود ثبات در درآمدها، بسیاری از شهروندان را به سمت کارهای غیررسمی و کوچ به شهرهای حاشیهای مانند پردیس و پرند سوق داده است.
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد بخش خرید و فروش ملک در تهران با رکودی بیسابقه روبهرو است. عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، دراینباره گفته قیمتهایی که در پلتفرمها اعلام میشود، صرفا نرخهای پیشنهادی فروشندگان است، اما عملا معاملاتی صورت نمیگیرد. برخی بنگاهها از دو ماه قبل هیچ خرید و فروشی نداشتهاند و حجم معاملات نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
او همچنین با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از القای گرانی، معتقد است که بخش اجارهبها برخلاف بخش خرید، افزایش واقعی داشته است. به گفته سرباز، اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند، بازار مسکن با رکود تورمی عمیقتری مواجه خواهد شد و تنها یک صلح باثبات میتواند زیرساختهای تولید مسکن را ترمیم کند.
از سوی دیگر، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است تعیین نرخهای دستوری مانند سقف ۲۵درصدی کارآمد نبوده و در عمل بهعنوان «کف مذاکرات» عمل میکند. این تفاوت در مناطق مختلف شهری، از شمال تا جنوب تهران، به دلیل تفاوت سطح درآمدها و ارزش ملک، رفتارهای متفاوتی را در بازار اجاره رقم زده است.
کارشناسان تأکید دارند که در کوتاهمدت، بازار مسکن بیشتر در مسیر افزایش تدریجی قیمت حرکت خواهد کرد و تا زمانی که عرضه افزایش نیابد و تسهیلگری در عوارض و مالیات صورت نگیرد، فشار قیمتی تشدید خواهد شد. طبق گزارشهای رسمی مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به عدد بیسابقه 73.5 درصد رسیده که این جهش، زنگ خطر را برای تمام بخشهای خدماتی و کالاها، بهویژه مسکن به صدا درآورده است.
«بیتا»، کارمند و مستأجر واحدی ۴۸متری در مرکز شهر، یکی از هزاران نفری است که با وجود اشتغال تخصصی، امنیت سکونتی خود را از دست داده است. او در روایتی که در اختیار «شرق» قرار داده است، میگوید: «در مورد اینکه چند درصد افزایش پیدا کرده اطلاعات دقیقی ندارم، چون هنوز موعد جابهجایی خانهام نرسیده، اما ترس از افزایش قیمتها باعث شد کموبیش قیمتها را ببینم.
من یک واحد ۴۸متری را یک میلیارد تومان رهن کامل کردم و چند روز پیش متوجه شدم یک واحد با همین متراژ در ساختمان ما را با قیمت یکمیلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل میدهند. یعنی در کمتر از هفت ماه تقریبا ۵۰۰ میلیون تومان روی رهن خانهای که من اجاره کردم رفته است.
درحالیکه درآمدم حدود ۲۰ درصد افزایش داشته؛ یعنی امسال زیر ۴۰ درصد افزایش درآمد داشتم و خب قطعا این قیمت با حقوقی که من در آخر ماه دریافت میکنم، همخوانی ندارد». او ادامه حرفهایش را میگیرد و میگوید: «اگر افزایش قیمت به این صورت ادامه پیدا کند، احتمالا تا موعد اجاره من، خانهای که یک میلیارد رهن کردم به دو میلیارد هم برسد و این موضوع قطعا باعث میشود که مکان زندگیام را تغییر دهم.
چون خانه کوچکتر از این نمیتوانم اجاره کنم، اما احتمالا باید محلهام را تغییر دهم؛ مثلا بروم محلههای جنوبی شهر. این تغییر مکان قطعا هزینه رفتوآمدم را زیاد میکند، زیرا شغلم در مرکز شهر است». او در میان صحبتهایش به موضوع دیگری هم اشاره میکند: «وقتی سالها در یک محله زندگی کردهای، سطح استاندارد زندگیات را مطابق آنجا تعیین کردهای و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی آن محله برای فرد اهمیت دارد.
اگر مجبور شوم پایینتر بروم، تغییرات فرهنگی روی من تأثیر روانی میگذارد و کیفیت زندگیام را پایین میآورد». برای او زندگی در اطراف شهر سخت است: «مرکز شهر برای من که ماشین ندارم، دسترسی بهتری دارد. الان مجبورم از خیلی هزینههای جانبی بزنم تا پولی برای رهن سال آینده جمع کنم. این موضوع حتی روی خوردن یک لیوان قهوه یا رستورانرفتن هم تأثیر گذاشته است.
کسری بودجه ناشی از اجارهبها، سطح استاندارد زندگی مرا چند پله پایین آورده است». او در پاسخ به این پرسش که برای تمدید قرارداد یا پیداکردن خانهای جدید در مرکز شهر حاضر است به دنبال شغل دوم بگردد، میگوید: «با وضعیت فعلی کاری نیست که بخواهم انجام بدهم. قبلا همیشه دوشغله بودم، اما الان حتی نمیتوانم به کار دوم امید داشته باشم.
برای تأمین سرپناه باید ۱۶-۱۷ ساعت کار کرد، اما باز هم برنامهای برای تأمین حداقل ۵۰۰ میلیون تومان اضافه رهن ندارم». بزرگترین ترس او این است که با دوبرابرشدن رهن خانه در شش ماه، راهی جز کوچ به حاشیه شهر برایش باقی نماند: «در بحث اجاره، موضوع فرهنگ آن محله و طبقه اقتصادی خیلی مهم است؛ وقتی مجبور میشوی از طبقهای که به آن تعلق داری دور شوی، بحران روانی ایجاد میشود؛ مخصوصا اگر یک زن تنها باشی، این تغییر محله به احساس ناامنی و افت کیفیت زندگی منجر میشود».
«مریم» که در حوزه آموزش فعالیت میکند، از زاویه دیگری به بیثباتی بازار و بیتوجهی مالکان به شرایط پساجنگ میپردازد. او میگوید: «وضعیت قرارداد و قیمت نسبت به سالهای قبل، با توجه به بحرانی که در آن به سر میبریم و جنگ و تورمی که الان داریم، خیلی عجیب و غریب است. مبلغ رهن و اجاره ما سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان با ماهی ۲۱ میلیون تومان اجاره بود.
الان صاحبخانه ما که خودش رئیس بانک است، گفته یک میلیارد تومان پول پیش میخواه
