عربستان سعودی به شدت از اتحادیه اروپا می‌خواهد حوثی‌های یمن را تروریست معرفی کند، اما اروپا نگران تأثیر منفی آن بر روند صلح و فعالیت‌های امدادی است.

عربستان سعودی با هدف محصور کردن شبه‌نظامیان حوثی در یمن، از مقامات اتحادیه اروپا می‌خواهد تا این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. شش مقام اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ریاض تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای القای این برچسب تشدید کرده است. با این حال، این ابتکار عمل با مقاومت جدی درون بلوک اروپایی مواجه شده است. نگرانی‌های عمیق درباره پیامدهای منفی این اقدام برای فرآیند صلح آینده در یمن، مانع از اجماع اعضا شده است.

مکانیسم تحریم‌های فعلی و درخواست عربستان

حوثی‌ها در حال حاضر مشمول تحریم‌های خاصی از سوی اتحادیه اروپا هستند که شامل ممنوعیت تسلیحاتی و توقیف دارایی‌های هجده فرمانده ارشد این گروه می‌شود. این تحریم‌ها در ابعاد محدودی عمل می‌کنند و با فهرست‌گذاری به عنوان سازمان تروریستی تفاوت اساسی دارند. اتحادیه اروپا پیش‌تر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که حامی اصلی حوثی‌ها محسوب می‌شود، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. کشورهای غربی نظیر ایالات متحده، استرالیا و کانادا پیش‌تر این گام را برداشته‌اند، اما اروپا تاکنون از تکرار آن خودداری کرده است.

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ریاض بیش از یک دهه است که به نمایندگی از دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی یمن، هدایت ائتلاف نظامی را علیه حوثی‌ها بر عهده دارد. این شبه‌نظامیان در سال دو هزار و چهارده میلادی دولت رسمی یمن را از شهر صنعاء، پایتخت این کشور، بیرون راندند. امروزه حوثی‌ها کنترل کامل بخش‌های شمالی یمن را در اختیار دارند و هفته‌هاست که حملات تقریباً روزانه‌ای را علیه خاک عربستان سعودی انجام می‌دهند.

مواضع کشورهای عضو و دیدگاه‌های کارشناسی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانند که تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها منجر به بسته شدن مجاری ارتباطی محدود با این گروه شود. این بسته شدن ارتباطات، هرگونه نقش‌آفرینی بلوک اروپایی در روند صلح آتی یمن را به محاق خواهد برد. افزودن نام حوثی‌ها به فهرست تروریستی مستلزم رأی مثبت و اجماع تمامی بیست و هفت کشور عضو است. به گفته یک مقام اروپایی که نام کشورها را به دلیل محرمانه بودن گفتگوها فاش نکرد، تاکنون تنها شمار اندکی از اعضا از این موضوع حمایت کرده‌اند.

انور العنونی، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأیید کرد که بلوک اروپایی به طور منظم با ریاض در مورد تحولات منطقه‌ای در ارتباط است. او اما از اظهار نظر مستقیم درباره گفتگوهای جاری خودداری کرد. پارلمان اروپا ماه گذشته قطعنامه‌ای را با ماهیت نمادین تصویب کرد و خواستار معرفی حوثی‌ها به عنوان گروه تروریستی شد. این اقدام نشان‌دهنده حمایت‌های درون‌اروپایی از موضع سرسختانه‌تر علیه این گروه یمنی است، هرچند که این قطعنامه جنبه الزام‌آور فوری ندارد.

پیامدهای عملی بر تجارت و فعالیت‌های امدادی

ژوانا دئوس پریرا، پژوهشگر ارشد مؤسسه خدمات سلطنتی متحد معتقد است که دولت‌های اروپایی اگرچه خواهان ابراز همبستگی با عربستان سعودی هستند، اما در خصوص تروریستی نامیدن حوثی‌ها تردید دارند. او استدلال می‌کند که این اقدام از نظر عملی تأثیر چندانی نخواهد داشت. نگرانی اصلی اروپا این است که حوثی‌ها ممکن است در تلافی چنین تصمیمی، کشتی‌های اروپایی را در نزدیکی سواحل یمن هدف قرار دهند. علاوه بر این، این نام‌گذاری می‌تواند فعالیت گروه‌های امدادرسان را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها پیچیده کند.

خط ساحلی یمن در امتداد دریای سرخ قرار دارد و تنگه باب‌المندب در دهانه آن واقع شده است. این آبراه حیاتی اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می‌کند و هرگونه حمله حوثی‌ها می‌تواند به اختلال بیشتر در تجارت جهانی بینجامد. تجارتی که هم‌اکنون نیز از مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل به شدت آسیب دیده است. دشواری لغو برچسب تروریسم نیز از دیگر دلایل رویکرد احتیاط‌آمیز اتحادیه اروپا است، زیرا پس گرفتن آن نیز نیازمند اجماع تمامی کشورهای عضو خواهد بود.

عربستان سعودی با حمایت ایالات متحده سال‌ها کارزار نظامی سختی را علیه حوثی‌ها رهبری کرد تا اینکه این گروه در سال دو هزار و بیست و دوم بر سر یک آتش‌بس با دولت یمن به توافق رسید. این قرارداد آتش‌بس در ژوئیه سال جاری فروپاشید و پس از متهم شدن ریاض توسط حوثی‌ها به بمباران فرودگاه صنعاء، درگیری‌ها دوباره شدت گرفت. از آن زمان به بعد، هر دو طرف دست به حملات فرامرزی متقابلی زده‌اند که به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان انجامیده است.

پس از حمله موشکی ماه اکتبر حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در کنار عربستان سعودی ایستاده است. او با این کشور اعلام همبستگی کرد و از عواقب این حملات ابراز نگرانی نمود. سازمان ملل نیز در اقدامی مرتبط، خواستار تحقیق فوری درباره مرگ کارمند خود در بازداشت حوثی‌ها شد. این رویدادها نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در منطقه همچنان شکننده است و دیپلماسی اروپایی با چالش‌های متعددی روبرو است.