در حالی که تنش‌های بین‌المللی در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، کوین هست، تاکید کرد که رویکرد محاصره دریایی از سوی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران فشار قابل توجهی وارد می‌کند. این در حالی است که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، از اهمیت همکاری آمریکا با ناتو سخن گفت و دونالد ترامپ نیز به روابط آمریکا با کشورهای اروپایی اشاره کرد. در همین زمان، تجمع معترضان ایرانی در سوئیس و حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از دیگر خبرهای مهم روز بود.

او در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اظهار داشت: «واقعیت این است که آنچه رئیس‌جمهور می‌بیند این است که محاصره در حال اثرگذاری است و فشار بسیار زیادی بر ایران وارد می‌کند. » وقتی از او پرسیده شد که آیا ایالات متحده همچنان در جنگ با ایران است یا نه، هسِت گفت: «نمی‌دانم تعریف جنگ چیست وقتی ما شلیک نمی‌کنیم و در حال مذاکره هستیم و آن‌ها تحت فشار زیادی قرار دارند.

» این مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با «ابر تورم» مواجه‌ است و «شروع به تجربه گرسنگی کرده‌اند. » او درباره قیمت‌های بنزین در آمریکا نیز گفت: «ما رویکرد همه‌جانبه‌ای را برای رساندن انرژی به آمریکایی‌ها و افزایش تولید انرژی در سراسر جهان در پیش گرفته‌ایم. » در همین حال، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در گفت‌وگو با شبکه «ای ‌آر دی» گفت: «آمریکایی‌ها مهم‌ترین شریک ما در ائتلاف آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند.

» او همچنین درباره موشک‌های تاماهاوک افزود: «آمریکایی‌ها خودشان در حال حاضر به اندازه کافی از این موشک‌ها در اختیار ندارند. » پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، صبح یک‌شنبه ۱۳ اردیبهشت به وقت شرق آمریکا سه گزارش از وب‌سایت راستگرای بریت‌بارت را در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال بازنشر کرد که هر سه به روابط دولت او با کشورهای اروپایی در قبال جنگ ایران و ناتو می‌پردازد.

در یکی از این پست‌ها، به نقل از ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، آمده است که هرچند جورجیا ملونی و ترامپ بر سر انتقادهای رییس‌جمهوری آمریکا از پاپ و ناتو تا حدی اختلاف پیدا کرده‌اند، اما همچنان «پیوندهای عمیقی میان جنبش‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو رهبر را در کشورهایشان به قدرت رسانده‌اند. » دو پست دیگر به‌شکل مستقیم به رابطه آمریکا با آلمان، یکی از مهم‌ترین متحدان اروپایی ناتو، مرتبط است.

در یکی از این گزارش‌ها به اعلان ایالات متحده به خروج «هزاران نیروی نظامی خود» از پایگاه‌های نظامی‌اش در آلمان طی یک سال آینده و تلاش‌های دولت کنونی آمریکا برای «بازطراحی آرایش استقرار نیروهای آمریکا پس از درگیری با ایران» می‌پردازد. گزارش دیگر نیز درباره اظهارات ترامپ خطاب به فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در روز پنج‌شنبه است که به او گفته بود به جای دخالت در اقدام‌های واشینگتن علیه تهران، بر ترمیم «کشور ویران» خود تمرکز کند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «ترامپ در اظهاراتی تند، با هشدار به مرتس و دیگر منتقدان اروپایی درباره دخالت بیش از حد ، اعلام کرد که علاوه بر خارج کردن نیروهایی که در آلمان مستقرند، خروج نیروهای آمریکایی از اسپانیا و ایتالیا را هم بررسی می‌کند. این تصمیم احتمالی به‌دلیل حمایت نکردن این سه عضو ناتو از عملیات نظامی ایالات متحده علیه رژیم سرکش جمهوری اسلامی ایران و تهدید هسته‌ای آن مطرح شده است.

» در همین زمان، ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از ایرانیان معترض در شهر برن سوئیس، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کرده‌اند. شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، اعدام‌ها در ایران را محکوم کرده و حمایت خود را از مطالبات آزادی‌خواهانه مردم داخل کشور اعلام کردند.

همچنین، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی تجاری در حال عبور از آب‌های منطقه راس‌الخیمه در امارات متحده عربی، از فعالیت‌های مشکوک و مزاحمت غیرعادی در مسیر خود خبر داده است. ساعتی قبل نیز، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله قرار گرفته است.

کاپیتان این کشتی گفته است که چند قایق کوچک به آن حمله کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تمامی خدمه کشتی در سلامت هستند. علاوه بر این، روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ خبر داد. در ادامه روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از ۱۸۸ هزار تومان فراتر رفت.

همچنین احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به بیش از دو ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفت این اقدام پرهزینه‌ترین سناریو برای اقتصاد به شمار می‌رود و به زنجیره تامین دیجیتال آسیب می‌زند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نرگس محمدی، یکشنبه در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان همچنان در وضعیت بحرانی قرار داشت.

دو روز پس از آن‌که این برنده جایزه نوبل صلح از زندان به بیمارستان منتقل شد، رویترز به نقل از بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که فشار خون محمدی همچنان به‌طور خطرناک در نوسان است و درمان او تاکنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیتش از طریق اکسیژن‌درمانی محدود شده است. او جمعه پس از «تشدید فاجعه‌بار» وضعیت سلامت خود از زندان به بیمارستانی در شهر زنجان منتقل شد؛ وضعیتی که به گفته بنیاد نرگس محمدی شامل دو مورد از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی بوده است





