کنگره آمریکا در حال افزایش فشار بر دونالد ترامپ برای توقف جنگ علیه ایران و کسب مجوز رسمی از قانونگذاران. ضربالاجل قانونی در اول ماه مه فرا میرسد و میتواند نقطه عطفی در این بحران باشد.
به گزارش نیویورک تایمز، در حالی که بیش از هفت هفته از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران میگذرد، تلاشهای مکرر دموکراتها در کنگره برای متوقف کردن این عملیات نظامی و الزام دونالد ترامپ به مشورت با نمایندگان قانونگذاری با شکست مواجه شده است.
این جنگ، که بدون کسب مجوز رسمی از کنگره آغاز شده، همچنان ادامه دارد و نگرانیهای جدی در مورد مشروعیت و پیامدهای آن ایجاد کرده است. با این حال، برخی از نمایندگان جمهوریخواه در کنگره به ضربالاجلهای قانونی پیش رو اشاره کردهاند و این بازه زمانی را به عنوان یک نقطه عطف بالقوه در نظر میگیرند.
آنها پیشبینی میکنند که رئیسجمهور آمریکا در هفتههای آینده مجبور خواهد شد تا یا دامنه درگیری را کاهش دهد یا برای تداوم آن، مجوز رسمی از کنگره دریافت کند. دموکراتها بارها و بارها با استناد به قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، که با هدف محدود کردن اختیارات رئیسجمهور در آغاز جنگ بدون موافقت کنگره تدوین شده است، تلاش کردهاند تا این جنگ را به چالش بکشند.
با این وجود، تمامی این تلاشها تا کنون با مقاومت جمهوریخواهان در سنا مواجه شده و به نتیجه نرسیده است. آخرین مورد، رد طرح پیشنهادی دموکراتها در روز چهارشنبه بود که پنجمین شکست آنها در این زمینه محسوب میشود. قانون اختیارات جنگی، مجموعهای از ضربالاجلها را تعیین کرده است که اولین و مهمترین آنها اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) است.
این ضربالاجل میتواند فشار قابل توجهی بر دولت ترامپ وارد کند و او را وادار به اتخاذ تصمیمی قاطع در مورد آینده این جنگ کند. زمانی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه حملات مشترک خود را آغاز کردند، ترامپ مدعی شد که این اقدام در چارچوب اختیارات او به عنوان فرمانده کل قوا و با هدف دفاع از منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین پیشبرد منافع حیاتی ملی انجام شده است.
او همچنین این حملات را به عنوان دفاع جمعی از متحدان منطقهای، به ویژه اسرائیل، توجیه کرد. با این حال، بسیاری از دموکراتها این توجیهات را رد کرده و آنها را غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی دانستهاند. بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیسجمهور آمریکا تنها ۶۰ روز فرصت دارد تا بدون کسب مجوز از کنگره، نیروهای آمریکایی را درگیر جنگ نگه دارد.
ترامپ در ۲ مارس به طور رسمی کنگره را از این موضوع مطلع کرد و بنابراین، مهلت ۶۰ روزه در اول ماه مه به پایان میرسد. اکنون، برخی از جمهوریخواهان نیز اعلام کردهاند که از ادامه جنگ پس از این تاریخ، بدون تایید کنگره، حمایت نخواهند کرد. سناتور جان کرتیس به صراحت اعلام کرده که از تداوم عملیات نظامی پس از پایان مهلت ۶۰ روزه، بدون موافقت کنگره، حمایت نمیکند.
برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز هشدار داده است که اگر جنگ علیه ایران تا ماه مه ادامه یابد، ممکن است حمایت سیاسی از رئیسجمهور آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یابد. پس از سپری شدن ۶۰ روز، گزینههای پیش روی رئیسجمهور آمریکا محدود خواهد شد.
قانون اختیارات جنگی، امکان تمدید ۳۰ روزه مهلت را فراهم میکند، اما این تمدید تنها در صورتی مجاز است که رئیسجمهور آمریکا به طور کتبی اعلام کند که این زمان برای خروج امن نیروهای آمریکایی از منطقه ضروری است. با این حال، حتی در این صورت نیز، تمدید مهلت به معنای مجوز ادامه عملیات تهاجمی نیست.
نادیده گرفتن این ضربالاجل میتواند هزینههای سیاسی قابل توجهی برای جمهوریخواهان آمریکایی داشته باشد، زیرا بسیاری از آنها پیشتر اهمیت مهلت ۶۰ روزه را به رسمیت شناختهاند. سناتور کریس مورفی در این خصوص گفته است که برای جمهوریخواهان، پس از عبور از این مهلت، دشوارتر خواهد بود که همچنان چشم خود را بر این موضوع ببندند. در تحولات دیگر، گزارشهایی مبنی بر متهم شدن دو عضو نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران منتشر شده است.
همچنین، پاکستان پیشنهاد جدیدی را به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. دونالد ترامپ نیز بار دیگر تهدید کرده که تا زمان رسیدن به توافق با ایران، محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه اقدام تحریکآمیز، تردیدی در شلیک به قایقهایی که در این تنگه مینگذاری میکنند، نخواهد کرد. علاوه بر این، دور جدید مذاکرات بین لبنان و اسرائیل امروز در واشنگتن برگزار میشود.
در حوزه اقتصادی نیز، قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است و قیمت دلار نیز از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده است. همچنین، سفر یک هیئت بلندپایه آمریکایی به کوبا نیز در دستور کار قرار دارد
