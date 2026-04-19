فعال کارگری با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر هزینه‌های دارو و درمان، تاکید کرد که بازنشستگان حتی با داشتن بیمه تکمیلی، بخش زیادی از مخارج درمانی خود را شخصاً پرداخت می‌کنند. وی با مقایسه وضعیت با کشورهای پیشرفته، از ناکافی بودن خدمات درمانی و عدم تناسب حقوق با تورم گلایه کرد.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دارو و درمان در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ، فشار مضاعفی را بر دوش بازنشستگان کشور وارد کرده است. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه با اشاره به این بحران، اعلام کرد که حتی با وجود بهره‌مندی از پوشش بیمه تکمیلی ، بسیاری از بازنشستگان ناچارند بخش قابل‌توجهی از مخارج درمانی خود را به صورت شخصی تقبل کنند.

وی با بیان اینکه قیمت دارو روز به روز افزایش می‌یابد و خدماتی نظیر دندانپزشکی عملاً به کالایی لوکس برای این قشر تبدیل شده است، از مشکلات بازنشستگان در دریافت خدمات درمانی با وجود پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی خبر داد. فتاحی، افزایش تعرفه‌های پزشکی، هزینه‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی، قیمت تجهیزات و خدمات بیمارستانی و همچنین رشد مداوم نرخ دارو را از جمله چالش‌های اصلی در این حوزه برشمرد و تاکید کرد که این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از بازنشستگان ناچار به تعویق انداختن روند درمان یا چشم‌پوشی از دریافت خدمات ضروری شوند. این فعال کارگری با مقایسه‌ای تلخ، عنوان کرد که بازنشسته‌ای که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، امروز با خدمات درمانی ناکافی مواجه است؛ در حالی که اگر همان مبالغ را صرف خرید سکه طلا می‌کرد، اکنون از رفاه بیشتری برخوردار بود و به خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی یا بیمه‌های تحمیلی تکمیلی وابسته نبود. وی با اشاره به وضعیت بازنشستگان در کشورهای اروپایی و آسیایی که خدمات درمانی و رفاهی رایگان دریافت می‌کنند، انتقاد کرد که در ایران، حتی با کسر مبالغی تحت عنوان بیمه تکمیلی، حداقل خدمات درمانی نیز به درستی ارائه نمی‌شود. فتاحی هشدار داد که حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیافته است و این امر منجر به ایجاد شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه‌های درمانی شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۳۰ فروردین گزارش داده بود که بر پایه قانون الزام تامین اجتماعی، تمامی هزینه‌های درمان باید رایگان باشد، اما در عمل بیمه‌شدگان مبالغ قابل‌توجهی پرداخت می‌کنند و گاهی برای پوشش هزینه درمان ناچار به استفاده از پس‌انداز خود می‌شوند. ایلنا همچنین به ارائه خدمات درمانی در مراکز خصوصی اشاره کرده و نوشته است که مبالغ پرداختی بیماران، حتی با داشتن بیمه تکمیلی، گاهی با تاخیر چند ماهه به حساب آنها واریز می‌شود و همه هزینه‌ها نیز توسط این بیمه‌ها پوشش داده نمی‌شود. در همین راستا، یک مخاطب در پیامی نوشته است که تمامی محصولات غذایی در ایران حداقل ۵۰ درصد گران شده‌اند و مردم دیگر توان خرید ضروریات زندگی را ندارند و بیکاری و فقر بیداد می‌کند. به گفته فتاحی، افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی بالا نرفته و این شکاف میان درآمد و هزینه درمان را عمیق‌تر کرده است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از بازنشستگان ناچار به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های اندک خود برای تامین هزینه‌های درمان شوند. این مشکلات در حالی تشدید شده است که اخبار حاکی از هشدارهای مقامات بانک مرکزی به دولت درباره تداوم روند صعودی تورم است. به گزارش منابع آگاه در تاریخ ۲۴ فروردین، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار داده‌اند که در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به سطوح بسیار بالایی خواهد رسید. در این میان، هرچند بخش‌هایی از متن به تحولات نظامی و سیاسی خارجی پرداخته است، اما تمرکز اصلی بر فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه بازنشستگان، قرار دارد. این بخش‌ها که به موضوعاتی چون مذاکرات احتمالی آمریکا با ایران، تهدیدهای نظامی بین طرفین، و تحولات در مناطق مرزی اشاره دارند، هرچند ممکن است در نگاه اول بی‌ارتباط به نظر برسند، اما در بطن خود نشان‌دهنده ناامنی‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که می‌تواند بر اقتصاد داخلی و در نتیجه قدرت خرید و سلامت عمومی جامعه تأثیرگذار باشد. با این حال، محور اصلی و پیام اصلی این خبر، وخامت اوضاع اقتصادی بازنشستگان و ناتوانی آن‌ها در تأمین هزینه‌های ضروری درمانی است. وضعیت فعلی اقتصادی کشور، از جمله تورم بالا و عدم تناسب حقوق با هزینه‌های زندگی، باعث شده است که حتی خدمات درمانی که باید به عنوان یک حق اولیه تلقی شود، برای بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه قشر بازنشسته، به امری دشوار و هزینه‌بر تبدیل شود. این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولین و اتخاذ راهکارهایی برای بهبود معیشت و دسترسی بازنشستگان به خدمات درمانی است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بازنشستگان هزینه درمان بیمه تکمیلی تورم حقوق بازنشستگان

United States Latest News, United States Headlines