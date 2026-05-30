گزارشهای مرتبط با جنبههای پشت صحنه بحران امنیت بینالمللی نشان میدهد که شبکه جفری اپستین صرفاً یک شبکه گذرا برای مدیریت فعالیتهای غیرقانونی نبوده، بلکه ابزاری برای نفوذ بوده است. این شبکه، یک دستگاه اطلاعاتی جامع بوده است که برای جمعآوری و مستندسازی اطلاعات حساس، از جمله مستندات صوتی و تصویری، علیه رهبران و سیاستمداران بانفوذ غربی، طراحی شده است.
گفته میشود فشار پروندههای اپستین به ترامپ به نقطه اوج خود رسیده است. برخی از رسانههای عربی این روزها خبر میدهند که سیاست خارجی آمریکا اخیراً دچار سردرگمی بیسابقهای شده و به تهدیدهای نظامی مستقیم علیه متحدانش قبل از دشمنانش تمایل پیدا کرده است.
این امر در تهدیدهای تکاندهنده ترامپ علیه عربستان سعودی، پاکستان، کشورهای خلیج فارس و بهویژه عمان مشهود بود. در حالی که عدهای این اقدامات را صرفاً بازتاب از خودشیفتگی بیش از حد یا خلق و خوی بد ترامپ میدانند، تحلیلهای عمیق اطلاعاتی و سیاسی نشان میدهند که تصمیمگیری سیاسی قدرتمندترین کشور جهان تحت فشار فشارهای روانی و باجگیریهای وحشتناک، که در رأس آنها پروندههای جفری اپستین قرار دارد، ربوده و در بند کشیده شده است.
این پرونده به شمشیر آختهای تبدیل شده است که بر گردن رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته و استقلال تصمیمگیری او را سلب و مجبورش میکند برای جلوگیری از افشای رسوایی بزرگی که میتواند میراث سیاسی و خانوادگی او را به طور کامل نابود کند، کاملاً از دستورالعملهای پشت صحنه پیروی کند. برخی از تحلیلگران در صفحات شخصی خود تاکید دارند، این فشار روانی و عاطفی عظیم، دیوانگی کلامی و عصبیت شدیدی را که در رفتار ترامپ دیده میشود تفسیر میکند، تا جایی که او دست به تهدیدهای کودکانه و وحشتناکی زده است.
این تهدیدها شامل تهدید به بمباران و نابودی پادشاهی عمان صرفاً بر اساس گزارشهای مربوط به خطوط کشتیرانی و باجگیری از سایر کشورهای خلیج فارس برای عادیسازی جمعی و اجباری از طریق توافقات است. یا از سویی مساله پیوستن به توافقنامههای ابراهیم را به منزله پیشنیاز هرگونه کاهش تنش در منطقه مطرح میکند.
در اختیار داشتن این آرشیو سیاه توسط طرفهای مرتبط با دولت نتانیاهو و سازمانهای اطلاعاتی آن، قدرت چانهزنی فوقالعاده و غیرقابل تصوری به آنها میدهد. این پرونده به طور کلی، استقلال تصمیمگیری رئیس جمهور آمریکا را سلب کرده و او را مجبور کرده است برای جلوگیری از افشای رسوایی بزرگی که میتواند میراث سیاسی و خانوادگی او را به طور کامل نابود کند، کاملاً از دستورالعملهای پشت صحنه پیروی کند.
