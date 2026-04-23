کنگره آمریکا در حال افزایش فشار بر دونالد ترامپ برای توقف جنگ با ایران و کسب مجوز رسمی از نهاد قانونگذاری برای ادامه عملیات نظامی. ضربالاجل قانونی اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) به عنوان یک نقطه عطف بالقوه در این بحران ارزیابی میشود.
به گزارش نیویورک تایمز، در حالی که بیش از هفت هفته از آغاز جنگ افروزی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران سپری میشود، تلاشهای مکرر دموکراتها در کنگره برای متوقف کردن این عملیات نظامی و الزام دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا ، به مشورت با نمایندگان کنگره ، با شکست روبرو شده است.
این جنگ، بدون کسب مجوز رسمی از نهاد قانونگذاری آمریکا آغاز شده و این موضوع انتقادات گستردهای را برانگیخته است. با این حال، برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواه در کنگره، به ضربالاجلهای قانونی پیش رو اشاره کردهاند و این بازه زمانی را به عنوان یک نقطه عطف بالقوه در این بحران ارزیابی میکنند.
آنها پیشبینی میکنند که رئیسجمهور ترامپ در هفتههای آینده مجبور به انتخاب بین کاهش تنشها و یا کسب مجوز رسمی از کنگره برای ادامه عملیات نظامی خواهد بود. دموکراتهای کنگره بارها و بارها تلاش کردهاند تا با استناد به قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، این جنگ را به چالش بکشند. این قانون با هدف محدود کردن اختیارات رئیسجمهور آمریکا در آغاز جنگ بدون کسب مجوز از کنگره تدوین شده بود.
با این وجود، تمامی تلاشهای دموکراتها تا کنون با مقاومت جمهوریخواهان در کنگره مواجه شده و به شکست انجامیده است. آخرین مورد از این تلاشها روز چهارشنبه اتفاق افتاد، زمانی که جمهوریخواهان سنا برای پنجمین بار طرح پیشنهادی دموکراتها را رد کردند. با این حال، قانون اختیارات جنگی مجموعهای از ضربالاجلهای مشخص را تعیین کرده است که اولین و مهمترین آنها اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) خواهد بود.
این ضربالاجل میتواند فشار قابل توجهی بر دولت ترامپ وارد کند و او را مجبور به اتخاذ تصمیمی سرنوشتساز نماید. زمانی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۸ فوریه حملات مشترک خود را آغاز کردند، دونالد ترامپ مدعی شد که این اقدام در چارچوب اختیارات او به عنوان فرمانده کل قوا و با هدف دفاع از پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و همچنین پیشبرد منافع حیاتی ملی آمریکا انجام شده است.
او همچنین این حملات را به عنوان دفاع جمعی از متحدان منطقهای، به ویژه رژیم صهیونیستی، توجیه کرد. اما این توجیهات از سوی بسیاری از دموکراتها رد شده و غیرقانونی تلقی شده است. بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیسجمهور آمریکا تنها ۶۰ روز فرصت دارد تا بدون کسب مجوز از کنگره، نیروهای نظامی خود را درگیر جنگ کند.
دونالد ترامپ در تاریخ ۲ مارس به طور رسمی کنگره را در جریان این موضوع قرار داد و به این ترتیب، مهلت ۶۰ روزه در تاریخ اول ماه مه به پایان میرسد. نیویورک تایمز گزارش داده است که برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواه اکنون اعلام کردهاند که از ادامه جنگ پس از این بازه زمانی، بدون کسب مجوز رسمی از کنگره، حمایت نخواهند کرد.
سناتور جان کرتیس به صراحت اعلام کرده است که از ادامه عملیات نظامی پس از پایان مهلت ۶۰ روزه، بدون تاییدیه کنگره، حمایت نمیکند. برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ علیه ایران تا ماه مه، ممکن است حمایت سیاسی از رئیسجمهور ترامپ به طور قابل توجهی کاهش یابد. پس از پایان مهلت ۶۰ روزه، گزینههای پیش روی رئیسجمهور آمریکا محدود خواهد شد.
قانون اختیارات جنگی اجازه میدهد تا یک تمدید ۳۰ روزه برای این مهلت در نظر گرفته شود، اما این تمدید تنها در صورتی مجاز است که رئیسجمهور آمریکا به طور کتبی اعلام کند که این زمان برای خروج امن نیروهای آمریکایی از منطقه ضروری است. با این حال، این تمدید به هیچ وجه مجوز ادامه عملیات تهاجمی را صادر نمیکند.
نادیده گرفتن این ضربالاجل میتواند هزینههای سیاسی قابل توجهی برای حزب جمهوریخواه در آمریکا داشته باشد، زیرا بسیاری از نمایندگان این حزب پیشتر اهمیت مهلت ۶۰ روزه را به رسمیت شناختهاند. سناتور کریس مورفی در این خصوص گفته است که برای جمهوریخواهان، پس از عبور از این مهلت، دشوارتر خواهد بود تا چشم خود را بر این موضوع ببندند. در کنار این تحولات، پاکستان پیشنهاد جدیدی را به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است.
همچنین، دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرده است که تا زمان رسیدن به توافق با ایران، محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه اقدام تحریکآمیز، تردیدی در شلیک به قایقهایی که در این تنگه مینگذاری میکنند، نخواهد کرد
ایران آمریکا ترامپ جنگ کنگره قانون اختیارات جنگی تنگه هرمز پاکستان جمهوریخواهان دموکراتها