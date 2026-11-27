تلاش دولت ترامپ برای خروج ونزوئلا و عراق از اوپک با جلوگیری از پرداخت عضویت و تهدید اقتصادی. تحلیل پیامدهای این اقدام بر آینده سازمان و بازار نفت.

دولت دونالد ترامپ در اقدامی تاریخی و غیرمعمول، به طور مستقیم دو عضو بنیان‌گذار سازمان اوپک ، یعنی ونزوئلا و عراق ، را تحت فشار قرار داد تا از این سازمان خارج شوند. این تحرک دیپلماتیک که با موانع شدید مالی برای کاراکاس همراه بود، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای تغییر ساختار قدرت در بازار جهانی نفت است. هدف اصلی آمریکا در این ماجرا، افزایش تولید نفت و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این دو کشور از طریق فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بود.

مکانیسم فشار آمریکا بر ونزوئلا و عراق

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی با استفاده از اهرم‌های فشار اقتصادی، تلاش کردند تا ونزوئلا و عراق را از عضویت در اوپک منصرف کنند. در مورد ونزوئلا، ایالات متحده با کنترل دارایی‌های دولتی این کشور پس از حوادث ژانویه و ربوده شدن نیکولاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی، توانست مانع پرداخت حق عضویت سالانه این کشور به اوپک شود. این اقدام به معنای قطع دسترسی مالی مستقیم به سازمان بود.

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در مورد عراق نیز، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر وقت این کشور، پس از مذاکرات با مقامات واشنگتن، احتمال خروج بغداد از اوپک را در یک نشست رسمی مطرح کرد. با این حال، وزارت نفت عراق با مخالفت قاطع، نخست‌وزیر را متقاعد کرد که عضویت در سازمان حفظ شود، اما تلاش برای دریافت سهمیه تولید بالاتر در دستور کار قرار گیرد. درآمدهای نفتی عراق همچنان از حساب فدرال رزرو نیویورک عبور می‌کند که این موضوع اهرم فشار قدرتمندی برای آمریکا بر بغداد ایجاد کرده است.

نقش میانجی‌گری محمد بن سلمان و واکنش‌ها

فشارهای واشنگتن بر ونزوئلا به حدی پیش رفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، تابستان امسال به عنوان میانجی وارد عمل شد. بن سلمان تلاش کرد دولت ترامپ را متقاعد کند که از این فشارهای افراطی عقب‌نشینی کند. این مداخله عربستان نشان‌دهنده نگرانی‌های داخلی اعضای اوپک از تحولات اخیر و تلاش برای حفظ ثبات سازمان بود.

وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این موضوع، اعلام کرد که اختیار تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های دولتی ونزوئلا را در دست دارد، اما از توضیح مستقیم درباره جلوگیری از پرداخت حق عضویت خودداری کرد. یک مقام آمریکایی نیز اذعان کرد که ممکن است موضوع خروج از اوپک در سطوح پایین‌تر مطرح شده باشد، اما در سطح مقامات عالی‌رتبه این کشور، این ادعاها به طور رسمی تأیید نشده است.

پیامدهای اقتصادی و بحران بقای اوپک

اقدامات آمریکا بر سازمانی تأثیر می‌گذارد که از سال ۲۰۱۹ چهار عضو خود، یعنی قطر، اکوادور، آنگولا و امارات، را از دست داده است. سهم اوپک از بازار جهانی نفت به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده و این روند نزولی، ریسک فروپاشی سازمان را افزایش داده است. یک تحلیلگر اقتصادی در اینباره هشدار داده که خطر جدایی بیشتر اعضای باقیمانده یا ناکارآمدی سازمان روز به روز فزونی می‌یابد.

حق عضویت سالانه هر عضو اوپک حدود ۲.۸ میلیون یورو است؛ رقمی ناچیز در مقایسه با درآمدهای میلیاردی نفتی، اما از نظر نمادین و حقوقی، اهمیت بالایی دارد. قطع این پرداخت توسط آمریکا، ضربه‌ای به اعتبار حقوقی و مالی عضویت ونزوئلا وارد کرده است. اوپک در سال ۱۹۶۰ در بغداد توسط عراق، ایران، عربستان، کویت و ونزوئلا تأسیس شد و اکنون ۱۱ عضو دارد، اما فشارهای خارجی و داخلی آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.