فشار ترامپ بر وزارت دادگستری برای شکار افشاگران و نقش پنهان امارات در حملات علیه ایران

بررسی گزارشهای والاستریت ژورنال درباره تلاشهای تهاجمی دولت ترامپ برای شناسایی خبرنگاران افشاگر و همچنین نقش فعال و محرمانه امارات متحده عربی در عملیات نظامی علیه زیرساختهای انرژی ایران در خلیج فارس.
بر اساس گزارشهای تازه و تکاندهنده روزنامه والاستریت ژورنال، فضای سیاسی و امنیتی در ایالات متحده با فشار شدید دونالد ترامپ برای مقابله با افشای اطلاعات محرمانه وارد مرحله جدیدی از تنش شده است.
گزارشها حاکی از آن است که رئیسجمهور آمریکا پس از مشاهده مجموعهای از گزارشهای رسانهای که از نظر او تهدیدی جدی برای امنیت ملی محسوب میشدند، دستورات صریحی را به تاد بلانش، دادستان کل موقت، ابلاغ کرده است تا تحقیقاتی تهاجمی را برای شناسایی منابع خبری آغاز کند. نکته قابل توجه در این میان، نحوه برخورد ترامپ با این گزارشهاست؛ چرا که او مقالاتی را که حاوی جزئیات حساس بود، با یادداشتهایی حاوی کلمه خیانت به دادستان کل تحویل داده است.
این اقدام نشاندهنده رویکرد سختگیرانه و احتمالا انتقامجویانه دولت ترامپ در قبال رسانههایی است که به پروندههای حساس دسترسی پیدا کردهاند. در همین راستا، وزارت دادگستری آمریکا اقدام به صدور احضاریههای متعددی برای خبرنگاران و همچنین ارائهدهندگان خدمات ارتباطی مانند شرکتهای ایمیل و تلفن کرده است تا ردپای افشاگران را پیدا کند.
این روند در حالی پیش میرود که سالهاست وزارت دادگستری محدودیتهای شدیدی را برای دسترسی به سوابق خبرنگاران اعمال میکرد تا از آزادی مطبوعات و متمم اول قانون اساسی آمریکا حفاظت شود، اما اکنون با تغییر سیاستها در دوران ترامپ و اقدامات پیشین پم باندی، این حفاظها به شدت تضعیف شدهاند. یکی از نقاط عطف این تنشها، انتشار مقالهای در نیویورکتایمز در تاریخ ۷ آوریل بود که جزئیات دقیقی از رایزنیهای بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ برای متقاعد کردن او جهت بمباران ایران را فاش کرد.
این گزارش که بر اساس نشستهای محرمانه در اتاق وضعیت کاخ سفید تنظیم شده بود، نشان میداد که چگونه نخستوزیر اسرائیل تلاش کرده است آمریکا را به جنگی منجر به تغییر رژیم در ایران بکشاند، در حالی که مقامهای اطلاعاتی آمریکا نسبت به این استدلالها تردید جدی داشتند. خشم ترامپ از این افشاگری به حدی بود که بلانش را متعهد کرد تا هر اقدامی، حتی ارسال احضاریه برای خبرنگاران برجسته، را برای یافتن خائنین انجام دهد.
این فشارها تنها به سطح اداری محدود نشده و به اقدامات عملی نیز کشیده شده است؛ به طوری که در ماه ژانویه، خانه یکی از خبرنگاران واشینگتنپست در جریان تحقیقاتی درباره یک پیمانکار دولتی مورد بازرسی قرار گرفت. این اقدام حتی دادستانهای سابق را نیز شوکه کرد، زیرا به نظر میرسید وزارت دادگستری پیش از این مدارک کافی برای متهم کردن فرد اصلی را داشت و بازرسی از خانه خبرنگار تنها جنبه فشار بر رسانهها داشته است.
در کنار این درگیریهای داخلی در آمریکا، ابعاد جدیدی از مداخلات نظامی در خاورمیانه توسط والاستریت ژورنال فاش شده است که نقش امارات متحده عربی را در جنگهای پنهان علیه ایران برجسته میکند. گزارشها نشان میدهد که ابوظبی اکنون بیش از هر زمان دیگری آماده است تا از توان نظامی پیشرفته خود، شامل جنگندههای مدرن غربی و شبکههای نظارتی پیشرفته، برای حفاظت از منافع اقتصادی و نفوذ منطقهای خود استفاده کند.
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این گزارش، افشای حمله امارات به پالایشگاهی در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس است. این حمله که در اوایل آوریل و همزمان با اعلام آتشبس توسط ترامپ صورت گرفت، منجر به آتشسوزی گسترده و خارج شدن بخش بزرگی از ظرفیت پالایشگاه برای چندین ماه شد. اگرچه امارات هرگز بهطور علنی این حملات را تایید نکرده است، اما منابع آگاه تأکید دارند که این عملیاتها با چراغ سبز یا حداقل عدم اعتراض واشینگتن انجام شده است.
آمریکا بهطور غیرعلنی از مشارکت کشورهای عرب خلیج فارس در این کارزارها استقبال کرده تا فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد. در مقابل، رهبران ایران با هشدار به امارات و متهم کردن این کشور به همکاری در حملات جنوب، واکنشهای تند نشان داده و موجهایی از حملات موشکی و پهپادی را علیه اهداف در امارات و کویت به راه انداختند.
این وضعیت نشاندهنده یک بازی خطرناک در خاورمیانه است که در آن کشورهای منطقه با حمایت پنهانی آمریکا، در حال تست کردن خطوط قرمز ایران هستند، در حالی که در داخل ایالات متحده، نبردی سخت میان قدرت اجرایی و آزادی رسانهها در جریان است
دونالد ترامپ آزادی مطبوعات وزارت دادگستری آمریکا امارات متحده عربی امنیت ملی ایران