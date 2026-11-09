فشار روانی نوجوانان کره جنوبی برای زیبایی و موفقیت تحصیلی

رابطه صنعت زیبایی کره جنوبی و نرخ بالای خودکشی در نوجوانان با تمرکز بر آمار OECD و آزمون سونه‌ئونگ در سئول و بوسان.

ترکیب فشارهای اجتماعی برای دستیابی به استاندارد بالای زیبایی در سئول و بوسان با رقابت شدید تحصیلی، منجر به بحران سلامت روان در میان نوجوانان کره جنوبی شده است. این پدیده با افزایش چشمگیر نرخ خودکشی در گروه‌های سنی نوجوان همراه بوده و نشان‌دهنده تأثیر عمیق صنعت زیبایی و سیستم آموزشی این کشور بر روحیه جوانان است.

تجربه عینی از صنعت زیبایی در سئول

ایستگاه میونگ‌دونگ در سئول، یکی از مراکز اصلی جذب گردشگران برای تجربه طعم‌های کره جنوبی و خرید محصولات زیبایی است. بوی تند غذاهای دریایی سرخ‌شده در کنار ویترین‌های پر از کرم‌های رنگارنگ و پوسترهای ستاره‌های کی‌پاپ، فضایی را ایجاد کرده که در آن غذاهای خیابانی و محصولات آرایشی در کنار هم قرار دارند. فروشندگان آموزش‌دیده در این مناطق به مشتریان محصولات متناسب با نوع پوستشان را پیشنهاد می‌دهند و این تعاملات نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ مراقبت از پوست در زندگی روزمره کره‌ای‌هاست.

Also read تاثیر منفی «جنگ تجاری» ترامپ بر چشم‌انداز اقتصاد جهان

آمار نگران‌کننده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، نرخ خودکشی در میان نوجوانان کره جنوبی روندی معکوس و صعودی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ خودکشی در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال تقریبا چهار برابر و در گروه ۱۵ تا ۱۹ ساله دو برابر شده است. این افزایش خطرناک به‌ویژه در میان دختران نوجوان مشاهده می‌شود که نرخ خودکشی در این گروه افزایشی بیش از سه برابری را تجربه کرده است.

رقابت تحصیلی و فشارهای روانی در بوسان

سفر از سئول به بوسان، شهری ساحلی که میزبان بازی‌های آسیایی سال ۲۰۰۲ بود، زمینه‌ساز مشاهده مستقیم این فشارها می‌شود. در منطقه کامچون بوسان که پیش‌تر پناهگاه آوارگان جنگ کره بوده، دیدن دانش‌آموزان با یونیفرم‌های سرمه‌ای پس از تعطیلی مدارس، نمادی از واقعیت زندگی نوجوانان است. راهنمایان تور تأکید می‌کنند که نزدیک شدن به استانداردهای زیبایی و تحصیلی هزینه‌های روانی سنگینی بر دوش این نسل گذاشته است.

آزمون سونه‌ئونگ و مسیر شغلی آینده

آزمون سراسری ورودی به دانشگاه‌ها که به "سونه‌ئونگ" معروف است، تعیین‌کننده اصلی مسیر تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان کره جنوبی است. خانواده‌ها انتظار دارند فرزندان وارد دانشگاه‌های معتبر در سئول شوند و رشته‌هایی مانند پزشکی و حقوق را انتخاب کنند. این رقابت فشرده از سال‌های مدرسه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان پس از کلاس‌های رسمی به موسسات خصوصی روی می‌آورند. مصرف نوشیدنی‌های کافئین‌دار و هشدارها درباره استفاده نادرست از داروهای محرک برای افزایش تمرکز، از عوارض جانبی این سیستم آموزشی است.

تأثیر نمادین گردشگری و هانبوک در سئول

در حالی که قصر گیونگ‌بوک‌گونگ در سئول با ارائه ورودی رایگان برای دارندگان لباس سنتی هانبوک، جاذبه‌ای برای جوانان و گردشگران است، این تصاویر بی‌نقص روی پوسترهای تبلیغاتی محصولات زیبایی در خیابان‌ها، استانداردهای دست‌نیافتنی را به تصویر می‌کشند. پوسترهای چهره‌های صاف و بدون نقص در ایستگاه‌های قطار و خیابان‌ها، تأکید مضاعفی بر اهمیت ظاهر فیزیکی در جامعه دارند. این هم‌افزایی بین زیبایی ظاهری و موفقیت تحصیلی، محیطی را خلق کرده که سلامت روان نوجوانان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.