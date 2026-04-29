در حالی که جمهوری اسلامی با فشارهای بین‌المللی و داخلی روزافزون مواجه است، آخرین تحولات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که این رژیم در شرایطی حساس قرار دارد. از محاصره دریایی آمریکا و تحریم‌های جدید تا تصمیمات داخلی در زمینه آموزش و پرورش و اقتصاد، این گزارش به بررسی این تحولات می‌پردازد.

در این میان، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که مدارس همچنان به‌صورت مجازی در بستر «شاد» برگزار می‌شوند و در صورت برگزاری حضوری، ۷۲ ساعت قبل به خانواده‌ها اطلاع داده خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که نگرانی‌ها در مورد برگزاری امتحانات نهایی همچنان ادامه دارد و مسئولان تاکید کرده‌اند که در صورت امکان، امتحانات حضوری برگزار خواهد شد.

در حوزه اقتصادی، دولت مسعود پزشکیان با صدور مصوبه‌ای، امکان خرید نسیه کالاهای اساسی را برای خانوارهای دریافت‌کننده یارانه فراهم کرده است. طبق این مصوبه، فروشگاه‌های حضوری و آنلاین می‌توانند به‌صورت داوطلبانه اعتبار خرید در اختیار خانوارها قرار دهند و در صورت عدم بازپرداخت، مبلغ از یارانه نقدی آن‌ها کسر و به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا با اعمال فشارهای بیشتر، بانک‌ها را هشدار داده است که در صورت همکاری با پالایشگاه‌های چینی خریدار نفت ایران، با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد. در عرصه بین‌المللی، محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط آمریکا به‌طور جدی ادامه دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ شناور همچنان در بندر چابهار باقی مانده‌اند.

همچنین، ارتش اسرائیل با حمله به زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان، سه عضو این گروه را هدف قرار داد و از پا درآورد. در همین حال، شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به قتل‌عام ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که رژیم ضعیف شده است، اما هنوز بخش‌های خاصی از سیستم فعال هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. او افزود که مردم ایران برای دست‌یابی به آزادی، به یک زمین بازی برابر نیاز دارند.

در زمینه نظامی، پرس‌تی‌وی گزارش داد که بیش از ۱۵ موشک سنگین آمریکایی خنثی شده و برای «مهندسی معکوس» به واحدهای فنی انتقال یافته است. همچنین، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ به دستیاران خود دستور داده است برای محاصره دریایی طولانی‌مدت جمهوری اسلامی آماده شوند. این تحولات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در شرایطی پیچیده و پرچالش قرار دارد و نیاز به راه‌حل‌های جامع و مؤثر برای مواجهه با این چالش‌ها دارد





