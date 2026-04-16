تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و کسب درآمد از این مسیر با سوءمدیریت و عدم وصول وجوه مواجه شده است. همزمان، فشارهای بین‌المللی بر تهران افزایش یافته و تحریم‌ها در حال تشدید است. مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز با وجود برخی گزارش‌ها از پیشرفت، با موانع جدی روبروست.

آغاز درگیری‌های گسترده، تصمیم جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و دریافت عوارض از نفتکش‌های عبوری، با موانعی جدی روبرو شده است. در حالی که امید می‌رفت این اقدام درآمد قابل توجهی را نصیب اقتصاد کشور کند، گزارش‌ها حاکی از سوءمدیریت گسترده و عدم وصول حتی یک دلار از این طرح است. کمیته‌ای که برای صدور مجوز تردد در این آبراه استراتژیک تشکیل شده بود، نتوانسته انتظارات را برآورده سازد و این وضعیت نارضایتی مقامات ارشد دولت و دفتر رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.

شنیده‌ها حاکی از پیشنهادهایی برای سلب مسئولیت از دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر ذوالقدر، و واگذاری این پرونده به مسعود پزشکیان، رئیس دولت، است. در مقابل، ایالات متحده با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند تا صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کند. با این حال، شبکه‌های پنهان همچنان به کمک به صادرات نفت ایران از طریق کشتی‌هایی با پرچم‌های مختلف و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی ادامه می‌دهند.

تحلیلگران معتقدند برای تسلیم کامل جمهوری اسلامی، آمریکا باید محاصره دریایی را برای چند ماه ادامه دهد. در همین راستا، سفر نخست‌وزیر پاکستان به قطر و گفتگو با امیر این کشور، نشان‌دهنده تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و تضمین امنیت و ثبات در خلیج فارس است. شهباز شریف ضمن محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بر همبستگی کامل اسلام‌آباد با دوحه تأکید کرد و خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی شد.

در جبهه‌ای دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با همتای لبنانی خود، بر حمایت از برادران لبنانی تاکید کرد و خواستار آتش‌بس دائم در همه مناطق درگیری شد. این در حالی است که رئیس‌جمهوری لبنان، برقراری آتش‌بس را گام نخست برای مذاکرات مستقیم با اسرائیل می‌داند. با وجود این، هنوز تأیید رسمی مبنی بر انجام گفتگو میان مقامات لبنان و اسرائیل صورت نگرفته است.

در همین حال، خبرگزاری دولتی لبنان از کشته شدن یک نفر در حمله اسرائیل به خودرویی در این کشور خبر داد. فرانسه نیز اعلام کرده است که مذاکرات میان اسرائیل و لبنان تنها راه تثبیت آتش‌بس و آغاز روند خلع سلاح حزب‌الله است. در واکنشی دیگر، یک سناتور استرالیایی، اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را استفاده ابزاری از یک آبراه بین‌المللی برای تأمین مالی اقدامات تروریستی دانست.

وی افزود استرالیا در عملیات تهاجمی علیه ایران مشارکت ندارد، اما پس از پایان درگیری‌ها ممکن است به بازگشایی و امن‌سازی آبراه‌ها کمک کند. نگرانی‌هایی در مورد وضعیت مردم ایران نیز مطرح شده و این نگرانی وجود دارد که توافقات نتوانند وضعیت را تغییر دهند و بقای رژیم در قدرت، آینده مردم ایران را تیره و تار کند. استرالیا بر حمایت اخلاقی خود از مردم ایران تأکید کرده، اما اذعان داشته که نمی‌تواند در تغییر وضعیت داخلی ایران دخالت کند.

تصاویری منتشر شده نشان‌دهنده استقرار نیروهای بسیج و لباس‌شخصی مسلح و نقاب‌دار در ایست‌های بازرسی برای کنترل تردد شهروندان است. در سوی دیگر، گزارش‌هایی از پیشرفت در مذاکرات تهران و واشینگتن منتشر شده و آمادگی آمریکا برای ایجاد صندوق کمک اقتصادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار مطرح شده است. با این حال، جمهوری اسلامی خواهان مبلغ بیشتری است و واشینگتن نیز بر خروج اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی از ایران تأکید دارد.

این وضعیت پیچیده، آینده منطقه و روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به رویکردهای دیپلماتیک پایدار برای حل بحران‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد. تلاش برای دور زدن تحریم‌ها از طریق شبکه‌های پنهان نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی برای ادامه مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی است، اما ناکامی در تحقق اهداف اولیه در تنگه هرمز، نشان‌دهنده ضعف‌های مدیریتی و افزایش فشارها بر این رژیم است. تحولات در منطقه خلیج فارس و لبنان نیز، نشان‌دهنده گستردگی تنش‌ها و نیاز به راهکارهای جامع برای برقراری صلح و ثبات است.





