گزارش رسانه‌های غربی از بحران اقتصادی در ایران: گرانی آرد، قطعی برق و کاهش درآمد نفتی تحت فشار ترامپ و واکنش‌های سیاسی مسعود پزشکیان.

رسانه‌های معتبر آمریکایی گزارش داده‌اند که فشار اقتصادی بر ایران وارد مرحله‌ای جدید و وخیم‌تر شده است. این بحران شامل گرانی نان و آرد، سهمیه‌بندی برق و نگرانی جدی از کمبود انرژی در فصل زمستان است. در کنار مشکلات معیشتی، تحلیلگران درباره تأثیر این فشارها بر ثبات سیاسی جمهوری اسلامی و سرنوشت مذاکرات終局 تردید دارند.

شکاف‌های سیاسی و اعتراضات درون حکومت

وال‌استریت جورنال در گزارشی عمیق نوشته است که محاصره دریایی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و حکومت بر سر چاره‌ای یک‌صدا نیست. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، اخیراً از کمبود بودجه دولت و اصطلاح "جنگ خاموش" سخن گفته است. این روزنامه معتقد است دیپلماسی به بن‌بست خورده و زندگی برای مردم سخت‌تر شده است. اختلافات میان جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، بیش از پیش علنی شده است.

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بر اساس گزارش وال‌استریت جورنال، هرچه معیشت مردم سخت‌تر می‌شود، تندروها تندتر به دولت آقای پزشکیان تاخته‌اند. برخی از این گروه‌ها خواستار اقدام نظامی شدیدتر علیه آمریکا یا حرکت به سمت سلاح هسته‌ای هستند. تجمعات شبانه‌ای که از زمان آغاز جنگ شکل گرفته‌اند، هفته‌های اخیر شعارهای مستقیم‌تری علیه مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف سر داده‌اند. این سه مقام که از مذاکره برای پایان جنگ حمایت می‌کنند، هدف اصلی خشم معترضان قرار گرفته‌اند.

تأثیر محاصره نفت و کاهش درآمد ملی

واشنگتن پست نوشته است که فشار سیاست‌های اقتصادی دولت بر دوش مردم سنگینی می‌کند و این پرسش را مطرح کرده که جمهوری اسلامی تا کجا توان تحمل فشار آمریکا را دارد. حذف کالابرگ میلیون‌ها نفر، کاهش یارانه سوخت و کنار گذاشتن برنامه‌های افزایش دستمزد، نگرانی از ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زمستان را ایجاد کرده است. واشنگتن پست برآورد می‌کند که از ماه ژوئیه که محاصره صادرات نفت ایران دوباره برقرار شد، ایران هر ماه سه تا چهار میلیارد دلار درآمد از دست داده است.

هادی کحال‌زاده، اقتصاددان و پژوهشگر دانشگاه برندایس آمریکا، پیش‌بینی می‌کند که جنگ و محاصره بنادر، اقتصاد ایران را در سال جاری میلادی چهار تا شش درصد کوچک‌تر کند. با این حال، او معتقد است کم شدن پول نفت لزوماً اقتصاد را از پا نخواهد انداخت. مالیات و تجارت زمینی با همسایه‌ها همچنان چرخ اقتصاد را در گردش نگه می‌دارد، هرچند مردم بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.

بحران معیشتی و اعتراضات صنفی

در هفت استان کشور، سهمیه آرد و نان یارانه‌ای کاهش یافته و قیمت آرد صنعتی از دو برابر گذشته است. نانواها به این وضعیت اعتراض کرده‌اند. یک شهروند بازنشسته در تهران به وال‌استریت جورنال گفته که برای نخستین بار در زندگی‌اش برای خرید یک نان سنگک، هفت برابر قیمت یارانه‌ای آن پول داده است. اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد پژوهشی بورس و بازار در لندن، معتقد است اقدامات دولت کافی نیست و مشکلات ساختاری مدیریت اقتصاد ایران را حل نمی‌کند.

واشنگتن پست همچنین از کسب‌وکارهای کوچک گزارش داده است. زنی ۲۵ ساله در تهران که با ماشین خود تخم‌مرغ پخش می‌کند، گفته با کم شدن یارانه سوخت، حدود یک‌سوم درآمدش از دست رفته است. اگرچه نارضایتی عمومی نسبت به چند ماه پیش افزایش یافته، اما ترس از برخورد نیروهای امنیتی مانع شکل‌گیری اعتراضات سازمان‌یافته شده است. دولت ترامپ انتظار دارد فشار اقتصادی، تهران را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند.

نقش ترامپ و آینده مذاکرات هسته‌ای

نیویورک پست این کمبودها را در چارچوب راهبرد فشار اقتصادی دولت ترامپ بررسی کرده است. به نوشته این روزنامه، سهمیه‌بندی برق در ایران نشان می‌دهد که در آستانه نهمین ماه جنگ، فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر شده است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده شروع شده و برق فعلاً تا دو ساعت در روز قطع می‌شود. آقای پزشکیان هشدار داده که زیرساخت‌های گاز کشور در جنگ آسیب دیده و تأمین انرژی در زمستان سخت‌تر خواهد شد.

دونالد ترامپ می‌خواهد فشار اقتصادی سر جایش بماند تا زمانی که تهران نشان دهد برای مذاکره بر سر پایان جنگ جدی است. وجه مشترک هر سه گزارش این است که فشار اقتصادی بر ایران افزایش یافته، اما درباره نتیجه نهایی آن اتفاق نظری وجود ندارد. پرسش اصلی این است که تنگناهای معیشتی و کاهش درآمدهای نفتی تهران را به مصالحه نزدیک‌تر می‌کند یا جمهوری اسلامی همچنان حاضر است هزینه اقتصادی این رویارویی را بپذیرد.