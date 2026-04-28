فشار بر ایرانیان خارج از کشور: از توقیف اموال تا تهدید به سلب تابعیت

افزایش فشارهای امنیتی، قضایی و اداری بر ایرانیان مقیم خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران، شامل توقیف اموال، محدودیت خدمات کنسولی و بحث‌های پیرامون سلب تابعیت. بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای این اقدامات.

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به طور مکرر از ابزارهای امنیتی، قضایی و اداری برای وارد کردن فشار بر شهروندان و فعالان ایران ی مقیم خارج از کشور استفاده کرده است.

این اقدامات شامل بازداشت در هنگام سفر به ایران، صدور احکام غیابی، اعمال فشار بر خانواده‌های فعالان داخل کشور و محدود کردن ارائه خدمات کنسولی با بهانه‌های مختلف بوده است. در هفته‌های اخیر، مقامات قضایی ایران از شناسایی و توقیف اموال صدها ایرانی خارج از کشور خبر داده‌اند، اقدامی که بسیاری آن را بخشی از یک الگوی گسترده‌تر برای فشار بر دیاسپورای ایرانی می‌دانند.

همزمان، تداوم اختلالات اینترنتی و محدودیت‌های ارتباطی فرامرزی، نگرانی‌ها را در مورد تلاش‌های حکومت برای ایجاد شکاف بین ایرانیان داخل و خارج از کشور افزایش داده است. در این شرایط، بحث‌هایی پیرامون مصادره اموال و سپس سلب تابعیت، به عنوان نشانه‌هایی از تشدید فشار بر ایرانیان خارج از کشور، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. موضوع سلب تابعیت بیشتر در پی اظهارات برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی در ایران برجسته شد.

محمدرضا شهبازی، مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به اظهارات مریم ابراهیم‌وند، یک ایرانی ساکن پاریس مبنی بر دریافت ابلاغ شفاهی سلب تابعیت، در یک برنامه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که سلب تابعیت و محرومیت از افراد ضد‌وطن ادامه یابد. حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تشدید مجازات جاسوسی می‌تواند شامل مصادره اموال تا سلب تابعیت باشد.

با این حال، قانون تشدید مجازات جاسوسی، که در سال ۱۴۰۴ تصویب و لازم‌الاجرا شد، مجازاتی تحت عنوان سلب تابعیت را پیش‌بینی نکرده است. مریم ابراهیم‌وند، ساکن پاریس، مدتی پیش اعلام کرد که کنسولگری ایران در پاریس به طور شفاهی به او اطلاع داده است که تابعیت ایرانی‌اش لغو شده و به همین دلیل از ارائه مدارک هویتی به او خودداری شده است.

با توجه به اینکه در قوانین فعلی جمهوری اسلامی، سلب تابعیت تنها در چارچوب درخواست ترک تابعیت از سوی خود فرد و با اختیارات هیئت وزیران قابل بررسی است، این سوال مطرح می‌شود که آیا سلب تابعیت به عنوان ابزار مجازات سیاسی یا امنیتی در نظام حقوقی ایران قانونی است؟ معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر، تاکید می‌کند که در قوانین کیفری ایران مجازاتی به نام سلب تابعیت برای جرایم امنیتی یا سیاسی پیش‌بینی نشده است و تابعیت یک حق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.

او با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، می‌گوید که هیچ مجازاتی نمی‌تواند اعمال شود مگر اینکه صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده باشد. خزائلی توضیح می‌دهد که دولت نمی‌تواند بدون درخواست فرد، تابعیت او را لغو کند و حتی در مورد ترک تابعیت نیز تصمیم‌گیری نهایی باید در چارچوب تشریفات قانونی و با خواست خود شخص صورت گیرد.

او همچنین اشاره می‌کند که ماده ۹۸۱ قانون مدنی که امکان سلب تابعیت از برخی افراد دارای تابعیت اکتسابی را فراهم می‌کرد، پس از انقلاب حذف شده است. برخی حقوقدانان معتقدند آنچه در سال‌های اخیر مشاهده شده، نه سلب تابعیت رسمی، بلکه نوعی محروم‌سازی عملی از حقوق ناشی از تابعیت است؛ وضعیتی که در آن فرد بدون لغو رسمی تابعیت، از دسترسی به خدمات کنسولی یا مدارک هویتی محروم می‌شود.

این محروم‌سازی می‌تواند پیامدهای حقوقی برای وضعیت اقامتی، شغلی و درمانی افراد ایجاد کند





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران دیاسپورا سلب تابعیت فشار سیاسی حقوق بشر خدمات کنسولی توقیف اموال

United States Latest News, United States Headlines