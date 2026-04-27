افزایش نارضایتی‌های اقتصادی در ایران به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق، بدهی‌های دولت و گرانی، منجر به اعتراضات گسترده‌ای در میان کارمندان دانشگاه‌ها، کارکنان بهداشت، رانندگان و سایر اقشار جامعه شده است. همزمان با این اعتراضات، نگرانی‌ها در مورد وضعیت فعالان صنفی و هشدارها در مورد آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های بیرونی افزایش یافته است.

در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد، فشار معیشت ی ناشی از رکود اقتصاد ی ناشی از این جنگ، که نزدیک به دو ماه است کشور را تحت تاثیر قرار داده، به طور فزاینده‌ای محسوس است.

پرستاران در ایران، در خط مقدم مبارزه با بیماری و در عین حال نگران امنیت بیمارستان‌ها، از جمله گروه‌هایی هستند که با چالش‌های مضاعف روبرو هستند. در دو روز اخیر، کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق فروردین‌ماه و آنچه که تبعیض در نظام پرداخت می‌نامند، اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند و در برخی موارد به اعتصاب روی آورده‌اند. این اعتراضات نشان‌دهنده تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه است.

گزارش‌هایی از تجمع کارکنان بهداشت در یزد، اعتراض رانندگان و مال‌باختگان در تبریز و اعلام بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز منتشر شده است. کارمندان دانشگاه‌ها با اشاره به سال‌ها تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق، تأخیر فعلی را به دلیل اختلافات اداری در وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه می‌دانند و خواستار رفع این مشکلات هستند.

برخی از کارمندان دانشگاه تهران نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زده‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت تا روز شنبه، کلاس‌های درس را تعطیل خواهند کرد. علاوه بر این، کارکنان مرکز بهداشت یزد نیز برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری این استان تجمع کرده‌اند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و مطالبات پرداخت‌نشده خود هستند.

نایب رئیس مجمع عالی کارگران ایران نیز از بدهی بیش از یک هزار همت دولت به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرده و آن را حق‌الناس خوانده است. در همین حال، رئیس سازمان نظام پرستاری از آغاز پرداخت حقوق فروردین‌ماه کارکنان وزارت بهداشت، به‌ویژه پرستاران، پس از وقفه‌ای چندروزه خبر داده است و دلیل این تأخیر را اشکالات در سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده است.

همچنین، رانندگان و مال‌باختگان شرکت حمل‌ونقل گلوبال در تبریز در مقابل دادستانی این شهر تجمع کرده‌اند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند. در کنار این اعتراضات اقتصادی، خبر بازداشت اصغر حاجب، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر، توسط نیروهای امنیتی نیز منتشر شده است که نگرانی‌ها را در مورد وضعیت فعالان صنفی افزایش داده است.

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی از «گرانی ثانیه‌ای» و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های بیرونی هشدار داده است و اذعان کرده که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز از بیماری‌های ساختاری مزمن رنج می‌برد و این وضعیت می‌تواند به اغتشاشات اجتماعی منجر شود





اعتراضات معیشت اقتصاد دانشگاه‌ها پرستاران گرانی بدهی تأمین اجتماعی بازداشت

