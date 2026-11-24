جزئیات جدید از فشار سپاه و بسیج بر خانواده رسول ضیایی، کشته‌شده در اعتراضات ۱۸ دی فولادشهر، برای تحمیل روایت شهید و امضای فرم عضویت در بسیج فاش شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده رسول ضیایی زردخشوئی ، جوان ۲۶ ساله‌ای که در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فولادشهر اصفهان کشته شد، بارها با فشارهای شدید نیروهای وابسته به سپاه مواجه بوده‌اند. هدف اصلی این فشارها واداشتن خانواده به پذیرش روایت حکومتی درباره نحوه مرگ رسول و معرفی رسمی او به عنوان "شهید" بوده است. رسول ضیایی متولد ۱۱ شهریور ۱۳۷۸ در روستای زردخشوئیه از توابع باغ‌بهادران اصفهان بود و به عنوان یک جوان ورزشکار شناخته می‌شد که هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت.

جزئیات مرگ و شرایط تحویل پیکر

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که رسول ضیایی در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ با خودروی شخصی خود و همراه با شماری از دوستانش از روستای زردخشوئیه به فولادشهر سفر کرده بود. پس از مجروح شدن بر اثر شلیک نیروهای حکومتی، وی به بیمارستان منتقل شد، اما مأموران امنیتى او را از بیمارستان خارج کردند. خانواده این جوان برای چند روز از سرنوشت دقیق او بی‌اطلاع بودند و تنها در ۲۱ دی‌ماه از کشته شدن او مطلع شدند. بر اساس اظهارات نزدیکان، روی پیکر رسول آثار اصابت گلوله به قلب مشاهده شده بود که یکی از نزدیکان آن را ناشی از تیر خلاص توصیف کرده است.

Also read آلمان و نروژ در مسیر تقویت جبهه دفاعی اوکراین؛ تولید پهپاد در آلمان، سپر ضدپهپادی در نروژ

یکی از بخش‌های تلخ ماجرا، شرایط سخت تحویل پیکر این جوان است. مأموران به خانواده اعلام کردند که باید مبلغ دو میلیارد تومان برای تحویل پیکر پرداخت کنند. با توجه به ناتوانی خانواده در تأمین این مبلغ و پس از پیگیری‌های متعدد، آن‌ها موفق شدند بدون پرداخت پول، پیکر را تحویل بگیرند، اما این امر مشروط به امضای فرم‌های خاصی بود. یکی از این فرم‌ها حاوی تأییدیه عضویت رسول در بسیج بود که خانواده تحت فشار آن را امضا کردند. هنگام شناسایی پیکر در آرامستان باغ رضوان اصفهان، آثار شکافتگی از زیر سینه تا شکم بر روی بدن او دیده می‌شد.

فشارهای مستمر پس از خاکسپاری

پیگیری‌های خانواده و تلاش‌های تحمیل روایت رسمی پس از خاکسپاری نیز همچنان ادامه داشت. برخی از نیروهای وابسته به سپاه و بسیج در روستای زردخشوئیه با وعده پرداخت پول و اعطای امتیازات مختلف، تلاش کردند خانواده را مجبور به پذیرش عنوان "شهید" برای رسول کنند. علاوه بر این، این خانواده بارها به دلیل انتشار مطالب اعتراضی و پست‌های مرتبط با مرگ رسول در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته‌اند. این فشارها نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک برای کنترل روایت مرگ جوانان در مناطق مختلف است.

برهم خوردن مراسم چهلم و درگیری‌ها

مراسم چهلم رسول ضیایی در روستای زردخشوئیه نیز با دخالت مستقیم نیروهای لباس‌شخصی ناتمام ماند. شرکت‌کنندگان در حسینیه این روستا گرد هم آمده و پس از حضور بر مزار او، با پخش موسیقی، دست زدن، رقص و آزاد کردن کبوتر، یاد او را گرامی داشتند. این اقدامات نمادین منجر به اعتراض نیروهای لباس‌شخصی حاضر در میان جمعیت شد. پس از سر دادن شعار "می‌کشم، می‌کشم، هر که برادرم کشت"، این نیروها با قطع سیستم صوتی، حاضران را وادار به ترک محل کردند.

این اقدام منجر به درگیری میان شماری از دادخواهان و نیروهای لباس‌شخصی شد و شرکت‌کنندگان مجبور به فرار از محل شدند. فشارها بر خانواده ضیایی در ماه‌های پس از این حادثه نیز تداوم یافت. در ایام محرم، شماری از بنرهای یادبود رسول در روستای محل دفن او توسط نیروهای ناظر پایین کشیده شد. این رویدادها نشان‌دهنده بی‌تفاوتی یا تقابل مستقیم نهادهای امنیتی با خواست خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات است.