پیشنهاد حذف ایران از جام جهانی، تشدید محاصره اقتصادی، توقف ارسال دلار به عراق و افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران، نشاندهنده تشدید فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی است.
پائولو زاپولی، نماینده ارشد دونالد ترامپ ، پیشنهاد داده تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جام جهانی حذف و ایتالیا جایگزین شود. این پیشنهاد هنوز با واکنشی از سوی فیفا مواجه نشده است.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده برای حضور در جام جهانی آماده است و برنامهای برای انصراف ندارد، اما شورای عالی امنیت ملی تصمیم نهایی را در این خصوص خواهد گرفت. همزمان، دونالد ترامپ در مصاحبهای با فاکسنیوز، بر عدم وجود فشار زمانی برای آتشبس یا مذاکره با ایران تاکید کرد و چارچوب زمانی مشخصی برای پایان جنگ تعیین نکرد. او محاصره بنادر جنوب ایران را موثرتر از بمباران دانست و مدعی شد ایران از محاصره متنفر است.
در مقابل، محمدباقر قالیباف تهدید و محاصره دریایی را مانع مذاکره عنوان کرد. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، خواستار تحویل اورانیوم غنیشده ایران به آمریکا در ازای پایان جنگ شد و اعلام کرد ترامپ در انتظار پاسخی «یکپارچه» از تهران است، اما مهلت مشخصی تعیین نشده است. لیویت محاصره را بخشی از «عملیات خشم اقتصادی» توصیف کرد و مدعی شد این اقدام روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد ۲۹ شناور را وادار به تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر کرده است و گزارشهای مربوط به عبور کشتیهای تجاری از محاصره را تکذیب کرد. همزمان، دولت ترامپ ارسال بخشی از محمولههای نقدی دلار به عراق را متوقف کرده که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
این اقدام در بحبوحه افزایش تنش میان واشینگتن و بغداد و در راستای فشار بر گروههای همسو با ایران و تاثیرگذاری بر انتخاب نخستوزیر جدید عراق صورت گرفته است. در عرصه حقوق بشر، گزارشها حاکی از افزایش چشمگیر اعدامها در ایران است.
طی حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدهاند که این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال قبل رسانده است. این افزایش اعدامها، نگرانیهای جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را برانگیخته است.
این اقدامات و اظهارات در حالی صورت میگیرد که تنشها میان ایران و آمریکا به بالاترین سطح خود رسیده و چشمانداز حل اختلافات همچنان مبهم است. ادامه محاصره اقتصادی و توقف ارسال دلار به عراق، میتواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد این دو کشور داشته باشد و احتمال تشدید ناآرامیها و بیثباتی را افزایش دهد. همچنین، افزایش اعدامها در ایران، نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب آزادیهای مدنی را نشان میدهد و نیازمند واکنش بینالمللی است.
این تحولات پیچیده و چندوجهی، نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و یافتن راه حلی مسالمتآمیز برای اختلافات است
