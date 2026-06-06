فسخ قرارداد موسی جنپو با باشگاه استقلال به دلیل عدم پرداخت مطالبات

بازیکن برزیلی استقلال پس از ارسال نوتیس به دلیل عدم دریافت مطالباتش، قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کرد و احتمال شکایت به فیفا وجود دارد. او در طول حضور خود در تیم تنها 242 دقیقه بازی کرد و هیچ گل یا پاس گل登记 ny recorded.

بازیکن برزیلی تیم استقلال ، موسی جنپو ، پس از عدم دریافت مطالبات مالی خود، قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کرده است. او پیشتر به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتش به باشگاه استقلال یک نوتیس ارسال کرده بود.

با این حال، با توجه به عدم تحقق انتظارات مالی، او از فسخ قرارداد خبر داده و احتمالاً شکایتی به فیفا ارسال خواهد کرد. جنپو با هواداران استقلال قرارداد سه‌ساله منعقد کرده بود که مقدار آن برای فصل اول یک میلیون و صد هزار دلار توصیه شده بود، بدون احتساب پول رضایت‌نامه. بازیکن در طول حضور خود در استقلال بیشتر مسابقات را روی نیمکت سپری کرد یا به دلیل مصدومیت‌های mmyyyy از بازی محروم بود.

او در مجموع در 9 بازی لیگ برتر ایران و 4 بازی لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت و تنها 242 دقیقه به抽出自身 اسپورت قضاوت کرد، اما نه هیچ گلی به ثمر رساند و نه هیچ پاس گلی ثبت نمود. این عملکرد ضعیف و حضور محدود باعث افزایش نارضایتی‌های طرفین شده است. اخیراً، باشگاه استقلال با مشکلات مالی مواجه بوده و توانایی پرداخت حقوق به بازیکنان و کارمندان خود را به طور کامل داشته نبوده است.

از طرفی، تمامیВ‌ها از بازیکنانی که به صورت مکرر درifted punctuation. resumes narrative به باشگاه می‌آیند، انتظار می‌رود که عملکرد ثابت و_scoreboardهای ملموسی ارائه دهند. در این foxes، جنپو با وجود حقوق بالا، largely geared presentację از خود نکرده است. به هر حال، فسخ قرارداد توسط این بازیکن می‌تواند پیامدهای Rightslawyerهای Logical برای باشگاه استقلال داشته باشد، از جمله احتمالی جریمه توسط فیفا یا سایر مراجع مربوطه.

همچنین، این موضوع می‌تواند تأثیر from روی اعتبار بین‌المللی باشگاه استقلال و جذب بازیکنان خارجی آینده داشته باشد. در نهایت، باشگاه استقلال باید برای حل این_type crisisهای مالی و Bonding9056ನ್ನ铛 panicهای آن با بازیکنان اقدامiken





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موسی جنپو استقلال فسخ قرارداد مشکلات مالی فیفا لیگ برتر لیگ قهرمانان آسیا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تحویل ۲۴۲ فرزند به خانواده‌های پایتخت‌نشین متقاضی «فرزندخواندگی»سرپرست بهزیستی استان تهران از تحویل ۲۴۲ فرزند به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

Read more »

کشف و ضبط 14 کیلو و 242 گرم مواد مخدر در کامیون ایرانی در آغریتیم مبارزه با مواد مخدر استان آغری در کامیونی با پلاک ایران 14 کیلو و 242 گرم ماده مخدر متامفتامین کشف و ضبط کردند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

در انتظار آزادی نیلوفر و الههسال حقوقی 360 روز است و دیروز 360 روز از بازداشت نیلوفر حامدی گذشت و یک هفته دیگر بازداشت الهه محمدی، خبرنگار هم‌میهن، نیز یک‌ساله می‌شود. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به تعیین حداکثر و حداقل مدت‌زمان قرار بازداشت موقت کرده است. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می‌کند: «به‌هر‌حال، مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال، تجاوز نمی‌‌کند».

Read more »

تشکیل ۲۴۲ پرونده برای گران‌فروشی در حوزه خودروطبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودرو به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

Read more »

بازگشت دوباره برق به روستاها با وجود آب‌رسانی سیاررئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ضمن تشریخ آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق سیل‌زده استان سیستان‌وبلوچستان گفت: تاکنون به ۲۴۲ روستای سیل‌زده در این استان امدادرسانی شده است.

Read more »

۱۷ استان کشور متاثر از سیل و آبگرفتی/ امدادرسانی به ۵۳۰۰ نفررییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور از امدادرسانی ۲۴۲ تیم عملیاتی در ۱۷ استان کشور به بیش از ۵۳۰۰ نفر متأثر از سیل و آب‌گرفتگی خبر داد.

Read more »