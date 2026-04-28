فروپاشی نظام سلامت لبنان در سایه حملات مداوم اسرائیل

سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داد که نظام سلامت لبنان به دلیل ادامه حملات اسرائیل و نقض آتشبس، در آستانه فروپاشی قرار دارد. بیمارستانها تعطیل شدهاند، کادر درمان تحت فشار هستند و دسترسی به خدمات بهداشتی محدود شده است.
وضعیت بحرانی نظام سلامت لبنان در سایه تداوم حملات اسرائیل و نقض آتشبس سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) با ابراز نگرانی عمیق از ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان ، حتی پس از اعلام آتشبس ، هشدار داد که نظام سلامت این کشور در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد.
لونا حماد، هماهنگکننده پزشکی این سازمان در بیروت، در اظهاراتی تکاندهنده، اعلام کرد که با وجود توافقات آتشبس، حملات به مناطق مختلف جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و این مسئله فشار بیسابقهای بر بیمارستانها و مراکز درمانی این کشور وارد کرده است. حماد با اشاره به تشدید درگیریها از اوایل ماه مارس، تاکید کرد که این وضعیت منجر به تعطیلی کامل شش بیمارستان و آسیب جزئی به پانزده بیمارستان دیگر شده است.
علاوه بر این، بیش از پنجاه مرکز درمانی در جنوب لبنان و شهر نبطیه به دلیل ناامنی و کمبود امکانات، مجبور به توقف فعالیت شدهاند. این تعطیلیها و آسیبها، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را برای مردم آسیبدیده در جنوب لبنان به شدت محدود کرده و بحران انسانی را تشدید کرده است. حماد با بیان اینکه بیمارستانهای باقیمانده با کمبود شدید منابع و پرسنل مواجه هستند، از تلاشهای قهرمانانه کادر درمان برای ارائه خدمات به بیماران قدردانی کرد.
او توضیح داد که این بیمارستانها با ظرفیتی بسیار فراتر از توان معمول خود، در حال ارائه خدمات هستند و در برخی موارد، تعداد بیماران مراجعهکننده به بخشهای اورژانس تا سه برابر افزایش یافته است. این افزایش تقاضا، فشار مضاعفی بر کادر درمان وارد کرده و کیفیت خدمات ارائه شده را به خطر انداخته است.
او همچنین به آمار تکاندهنده حملات به مراکز درمانی اشاره کرد و گفت که از دوم مارس تاکنون، بیش از 147 حمله به این مراکز ثبت شده که در نتیجه آن، 100 نفر از کارکنان حوزه سلامت جان خود را از دست داده و 233 نفر دیگر زخمی شدهاند. این آمار، نشاندهنده وخامت شدید وضعیت امنیتی در لبنان و بیتوجهی به اصول اولیه حقوق بشردوستانه است.
حماد تاکید کرد که این حملات، نه تنها به مراکز درمانی آسیب میرساند، بلکه اعتماد مردم به نظام سلامت را نیز تضعیف میکند و مانع از دسترسی آنها به خدمات ضروری میشود. او همچنین هشدار داد که با وجود آتشبس، حملات هوایی در مقیاسی محدودتر همچنان ادامه دارد و امنیت در جنوب لبنان همچنان بسیار شکننده باقی مانده است. این وضعیت ناپایدار، مانع از بازگشت زندگی به روال عادی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده میشود.
مقامات لبنانی نیز اعلام کردهاند که از دوم مارس تاکنون، بیش از 2500 نفر در حملات اسرائیل کشته و بیش از 7 هزار نفر زخمی شدهاند. این آمار، نشاندهنده ابعاد فاجعهبار درگیریها و تاثیرات مخرب آن بر مردم لبنان است. سازمان پزشکان بدون مرز، خواستار توقف فوری حملات به مراکز درمانی و رعایت کامل اصول حقوق بشردوستانه شده است. این سازمان همچنین از جامعه بینالمللی خواستار افزایش کمکهای بشردوستانه به لبنان و حمایت از نظام سلامت این کشور شده است.
حماد تاکید کرد که وضعیت در جنوب لبنان بسیار وخیم است و نیاز به اقدام فوری برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام سلامت و کاهش رنج مردم آسیبدیده وجود دارد. در همین راستا، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی باید نقش فعالتری در میانجیگری بین طرفین درگیر و تضمین امنیت مراکز درمانی و کارکنان حوزه سلامت ایفا کنند.
علاوه بر این، لازم است که یک کمیته تحقیق مستقل برای بررسی حملات به مراکز درمانی و شناسایی و مجازات عاملان این جنایات تشکیل شود.
