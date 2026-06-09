مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد، از بازگشت فعالیت این فرودگاه و برقراری پروازها به روال عادی خبر داد. با پایان محدودیتهای اعمالشده و با توجه به اعلام مراجع ذیربط درباره پایان عملیات نظامی، فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیههای صادره از سر گرفته شده است.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد ، از بازگشت فعالیت این فرودگاه و برقراری پروازها به روال عادی خبر داد. حسن جعفری اظهار کرد: با پایان محدودیتهای اعمالشده و با توجه به اعلام مراجع ذیربط درباره پایان عملیات نظامی، فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیههای صادره از سر گرفته شده است.
وی افزود: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط، محدودیتهای پروازی رفع شده و فعالیتهای هوانوردی در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد طبق برنامه به روال عادی بازگشته است. همچنین پیگیری های از فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نشان می دهد با پایان محدودیت های پروازی، روند بازگشت حجاج هم به روال عادی بازگشته است.
بر این اساس، حجاج بر اساس برنامه ریزی قبلی در همان فرودگاهی که از قبل اعلام شده، به کشور باز می گردند
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