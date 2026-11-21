گزارش‌های خریداران از فروش سکه‌های تقلبی پارسیان بدون طلای واقعی، منجر به هشدار اتحادیه طلا و جواهر تهران و تاکید بر نظارت بر صنف شد.

گزارش‌های اخیر از سوی مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که سکه‌های پارسیان عرضه‌شده در برخی نقاط بازار فاقد عیار استاندارد و محتوای طلای واقعی هستند. خریدارانی که این محصول را به عنوان ابزاری برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خریداری کرده بودند، هنگام مراجعه به طلافروشی‌های معتبر برای فروش یا کارشناسی، با رد اصالت سکه مواجه شدند. این موضوع باعث ایجاد اختلافات مالی جدی بین خریدار و فروشنده اولیه شده و دسترسی به وجه پرداختی را برای متضررین دشوار ساخته است. بر اساس روایت‌های منتشر شده، ظاهر جذاب و بسته‌بندی استاندارد سکه‌ها باعث گمراهی خریداران و عدم تشخیص کالای تقلبی در لحظه معامله شده است.

مکانیسم فروش سکه‌های تقلبی در بازار

بر اساس شواهد و روایت‌های دریافتی، مکانیسم فروش سکه‌های پارسیان تقلبی بر پایه فریب ظاهری محصول استوار است. فروشنده اولیه سکه را با بسته‌بندی حرفه‌ای و فاکتورهای به ظاهر معتبر به خریدار ارائه می‌دهد. خریداران عادی که دانش فنی برای تشخیص عیار دقیق طلا را ندارند، تنها به این اسناد اعتماد می‌کنند. اما وقتی زمان فروش فرا می‌رسد، طلافروشی‌های معتبر با تست‌های استاندارد متوجه می‌شوند که قطعه خریداری‌شده فاقد طلای اصلی است. این مغایرت بین مشخصات درج‌شده در فاکتور و واقعیت فیزیکی کالا، چرخه کلاهبرداری را تکمیل می‌کند. فروشنده اولیه نیز با انکار مسئولیت و ادعای جابجایی یا تعویض کالا، از پرداخت خسارت امتناع می‌ورزد.

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مواضع اتحادیه طلا و جواهر تهران و هشدارهای پیشین

اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش از این نیز صراحتاً نسبت به وجود سکه‌های تقلبی پارسیان با کدهای استاندارد جعلی در بازار هشدار داده بود. این نهاد صنفی تأکید کرده است که نمونه‌هایی از این کالای تقلبی با نام‌های مختلف در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. اتحادیه اعلام کرده است که تشخیص اصالت چنین محصولاتی برای غیرمتخصصان تقریباً غیرممکن است و صرفاً وجود فاکتور گواه بر اصالت کالا نیست. نمایندگان این اتحادیه بر این باورند که باید برخورد قاطع با عرضه‌کنندگان این محصولات آغاز شود تا از ادامه این روند جلوگیری به عمل آید. آن‌ها همچنین مسئولیت اصلی را متوجه کسانی می‌دانند که بدون مجوز صنفی اقدام به عرضه این محصولات نموده‌اند.

تاثیرات مالی و حقوقی برای مصرف‌کنندگان و خریداران

پیامدهای این ماجرا برای خریداران سکه پارسیان فراتر از زیان مالی است و شامل دشواری‌های حقوقی نیز می‌شود. بسیاری از خریداران پس از متوجه شدن کلاهبرداری، تنها می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی یا تعزیرات اقدام کنند. این فرآیند زمان‌بر و پرهزینه است و شانس بازپس‌گیری کامل وجه بسیار پایین است. تجربه نشان داده است که اثبات اینکه کالای معیوب همان کالای تحویلی است، با استدلال فروشنده مبنی بر تعویض کالا دشوار می‌شود. این بی‌اعتمادی بازار باعث شده است که بسیاری از افرادی که به دنبال روشی برای خرید تدریجی طلا هستند، از این روش صرف‌نظر کنند.

راهکارهای پیشگیرانه و الزامات احراز اصالت کالا

اتحادیه طلا و جواهر تهران راهکارهای مشخصی را برای جلوگیری از قربانی شدن در این کلاهبرداری‌ها توصیه کرده است. نخستین گام، خرید تنها از واحدهای صنفی دارای مجوز رسمی است که تحت نظارت دقیق قرار دارند. دریافت فاکتور رسمی با درج دقیق مشخصات فنی شامل وزن، عیار، و نام کارخانه سازنده الزامی است. خریداران نباید به بسته‌بندی ظاهری اکتفا کنند و بهتر است پس از خرید، سکه را در اسرع وقت توسط یک طلافروش مورد اعتماد و مستقل کارشناسی کنند. این اقدام پیشگیرانه می‌تواند در صورت کشف تقلب، فرصت پیگیری حقوقی از فروشنده اصلی را فراهم آورد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند.