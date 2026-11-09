خبر فرود ناگهانی هواپیمای توپولف روسیه در فرودگاه بن‌گوریون و حضور احتمالی ایگور کوستیوکوف برای گفتگو با رئیس موساد درباره صلح.

شبکه تلویزیونی کان به نقل از منابع خبری غیرنظامی گزارش داد که یک فروند هواپیمای نظامی توپولف -۱۵۴ متعلق به روسیه عصر یکشنبه وارد فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو شد. بر اساس این گزارش‌ها، این هواپیما حامل گروهی از مقامات ارشد روسیه به رهبری ایگور کوستیوکوف ، رئیس اطلاعات نظامی روسیه، بوده است. این رویداد در حالی رخ داد که مقامات روسیه تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی در خصوص این سفر ناگهانی ارائه نداده‌اند.

جزئیات پرواز غیرمعمول به سمت تل‌آویو

این هواپیمای سنگین از پایگاه هوایی چکالوفسکی واقع در نزدیکی مسکو برخاست و حدود ساعت ۱۹:۰۰ به وقت گرینویچ در فرودگاه بن‌گوریون به زمین نشست. شبکه کان این پرواز را یک اتفاق غیرمعمول و بی‌سابقه در سال‌های اخیر توصیف کرده است. دلیل اصلی ورود این هواپیما به آسمان اسرائیل همچنان مبهم باقی مانده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این سفر در پاسخ به درخواست‌های آمریکایی برای ایجاد کانالی ارتباطی میان اسرائیل و روسیه انجام شده است.

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اهداف مخفیانه ملاقات با آیزاک آیزنکوت

بر اساس ادعای رسانه‌های اسرائیلی، هدف اصلی حضور ایگور کوستیوکوف در تل‌آویو، برگزاری مذاکراتی پنهانی با ایزاک آیزنکوت، رئیس جدید مؤسسه Mossad (موساد) بوده است. این گفتگوها قرار بوده است بر محور صلح و ثبات در منطقه متمرکز باشد و احتمالاً در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های جاری شکل گرفته است. مقامات ارتش اسرائیل، دفتر نخست‌وزیر نتانیاهو و همچنین سفارت روسیه در اراضی اشغال‌شده، درخواست‌های مقامات مطبوعاتی برای ارائه توضیحات در مورد این بازدید را نادیده گرفتند و از هرگونه اظهارنظر خودداری کردند.

واکنش‌های بین‌المللی و خروج از منطقه

هواپیمای حامل هیئت روسیه پس از چند ساعت توقف در تل‌آویو، روز دوشنبه به سمت ابوظبی پرواز کرد. زمان دقیق برخاستن این هواپیما هنوز به طور قطعی مشخص نشده است، اما این سفر هماهنگ با رویدادهای دیپلماتیک منطقه به نظر می‌رسد. شهر ابوظبی قرار است روز سه‌شنبه میزبان نشست صلحی با حضور مقامات عالی‌رتبه از روسیه و اوکراین باشد که نشان‌دهنده نقش روسیه به عنوان یک میانجی احتمالی در تحولات امنیتی خاورمیانه است.

پیامدهای امنیتی و دیپلماتیک سفر

ورود ناگهانی این هواپیمای نظامی به فضای هوایی اسرائیل، نگرانی‌ها و شایعاتی را در محافل امنیتی و سیاسی منطقه برانگیخته است. عدم شفافیت در مورد هویت دقیق مسافران و برنامه‌های آنها، سوالات متعددی را درباره عمق همکاری‌های پنهان میان تل‌آویو و مسکو در شرایط حساس کنونی به وجود آورده است. انتظار می‌رود با توجه به سفر بعدی این هیئت به امارات و نشست صلح پیش رو، تحولات دیپلماتیک جدیدی در روزهای آینده رخ دهد که می‌تواند بر معادلات امنیتی منطقه تأثیر بگذارد.