بررسی بیش از ۶۰۰ آگهی فروش اعضای بدن در یک کانال تلگرامی نشان می‌دهد فشار معیشتی، فروش کلیه و سایر اعضا را به آخرین دارایی بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است.

فروش اعضای بدن در ایران از کلیه و مغز استخوان تا کبد، بیضه و قرنیه گسترش یافته است. بررسی آگهی‌های اینترنتی نشان می‌دهد برخی شهروندان زیر فشار مشکلات اقتصادی، این اعضا و بافت‌ها را برای تامین هزینه‌های زندگی به فروش گذاشته‌اند.

بر اساس این بررسی، فروش کلیه دیگر تنها گزینه مطرح‌شده نیست و در موارد متعددی چند عضو یا بافت بدن به‌طور هم‌زمان برای فروش پیشنهاد شده‌اند. تنگناهای معیشتی شماری از مردم را به جایی رسانده که برای به دست آوردن پول، بخشی از بدن خود را عرضه می‌کنند.

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ابعاد آگهی‌های فروش اعضای بدن در ایران

بررسی بیش از ۶۰۰ آگهی فروش اعضای بدن در یک کانال تلگرامی، از اول خرداد تا هفتم آبان ۱۴۰۵ انجام شده است. در ۲۰۱ مورد، حدود یک‌سوم آگهی‌ها بیش از یک عضو یا بافت بدن را برای فروش پیشنهاد کرده‌اند.

کلیه همچنان پرتکرارترین عضو در این آگهی‌ها است و نام آن در ۴۹۸ آگهی دیده می‌شود. مغز استخوان در ۲۷۹ آگهی، کبد در ۵١ آگهی، بیضه در ۱۵ مورد و قرنیه در دو آگهی ثبت شده است.

در ۱۴۲ آگهی، کلیه و مغز استخوان هم‌زمان عرضه شده‌اند و در ۲۶ آگهی دیگر، نام کلیه، مغز استخوان و کبد در کنار یکدیگر آمده است. در ۱۱۰ آگهی نیز اصلا نامی از کلیه برده نشده و فقط اعضا یا بافت‌های دیگر برای فروش پیشنهاد شده‌اند.

دیدگاه فروشندگان و انگیزه‌های مالی آن‌ها

در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، برخی فروشندگان اعضای بدن مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده‌اند. یکی از آن‌ها گفته است که با از دست دادن این اعضا همچنان می‌تواند دوباره زندگی کند.

همین فرد از نبود مسیر شناخته‌شده پیوند برخی اعضایی که برای فروش پیشنهاد کرده، اطلاعی ندارد. او فروش اعضای بدن را راهی برای فراهم کردن پول و تامین آینده فرزندش می‌داند.

فروشنده دیگری صاحب یک کسب‌وکار پوشاک بوده که پس از ورشکستگی با بدهی‌های انباشته و چک‌های برگشتی روبه‌رو شده است. او که توان پرداخت تعهدات مالی خود را ندارد، امیدوار است از طریق فروش عضو، پول لازم برای تسویه بخشی از بدهی‌هایش را فراهم کند.

فرد دیگری از سال‌ها مستاجری و خانه‌به‌دوشی خسته شده و می‌خواهد با پول حاصل از فروش عضو، خانه‌ای برای خود تهیه کند. مشخص نیست مبلغی که او انتظار دارد، برای خرید مسکن کافی باشد.

مشکل اصلی یکی دیگر از فروشندگان تامین مخارج روزمره خانواده است. این گفت‌وگوها نشان می‌دهند انگیزه فروشندگان یکسان نیست، اما وجه مشترک آن‌ها فشار مالی و امید به تامین پول از طریق فروش بخشی از بدن است.

پیامدهای پزشکی و بازار واسطه‌ها در ایران

اعضا و بافت‌های نام‌برده‌شده در آگهی‌ها از نظر پزشکی شرایط یکسانی ندارند. اهدای کلیه از فرد زنده امکان‌پذیر است، اما جراحی و زندگی پس از آن می‌تواند برای سلامت اهداکننده خطر داشته باشد.

اهدای بخشی از کبد نیز ممکن است، اما جراحی بزرگ‌تری محسوب می‌شود و خطر عوارض جدی دارد. مغز استخوان در واقع منبع سلول‌های بنیادی خون‌ساز است و اهدای آن با فروش یک عضو کامل تفاوت دارد.

قرنیه معمولا از افراد فوت‌شده تامین می‌شود. برای خرید و پیوند بیضه از فروشنده در ایران نیز شواهد معتبری از وجود یک روش تثبیت‌شده پزشکی به دست نیامده است.

قیمت‌های پیشنهادی نیز طی ۱۰ سال گذشته از میلیون‌ها به میلیاردها تومان رسیده‌اند. سال ۱۳۹۵ مبالغ کلیه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۰ ارقام ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی مطرح می‌شد.

اکنون در برخی آگهی‌ها قیمت پیشنهادی کلیه به ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد، رقمی حدود هزار برابر سقف قیمت در آگهی‌های یک دهه پیش. برای کبد تا ۳۰ میلیارد تومان، مغز استخوان تا ۲۳ میلیارد تومان و بیضه تا ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

برای قرنیه چشم قیمت مشخصی اعلام نشده و فروشندگان مبلغ را توافقی عنوان می‌کنند. قیمت پیشنهادی به معنای انجام معامله یا دریافت کامل مبلغ نیست و هزینه‌های احتمالی درمان و مراقبت نیز می‌تواند از پول باقی‌مانده برای فروشنده بکاهد.

در این بازار، برخی افراد برای انتشار آگهی و معرفی خریدار احتمالی از فروشندگان پول می‌گیرند. گرداننده یکی از کانال‌های تلگرامی در بررسی میدانی این گزارش، ۲۰۰ هزار تومان برای انتشار آگهی فروش عضو درخواست کرد.

او همچنین اعلام کرد با دریافت ۴۰۰ هزار تومان دیگر، مشخصات فروشنده را از طریق یک انجمن در اختیار بیماران نیازمند پیوند در بیمارستان‌ها قرار می‌دهد تا شانس پیدا شدن خریدار افزایش یابد.