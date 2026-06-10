باراک راوید از اکسیوس میگوید مذاکرات حساس بین ایران و آمریکا ممکن است در دو تا سه ساعت آینده به سقوط برسد؛ قطر بهعنوان میانجی سعی دارد دیپلماسی را احیا کند ولی اختلافات عمیق باقی مانده است.
به گزارش انتخاب، باراک راوید خبرنگار شبکه خبری اکسیوس اعلام کرد که مذاکرات حساس بین ایران و ایالات متحده ممکن است در دو تا سه ساعت آینده به سقوط برسد.
این اظهارات پس از آن آمده که مقامات آمریکایی و ایرانی طی دو روز اخیر بهصورت همزمان و با حضور میانجیهای قطری در دوحه، مذاکراتی برگزار کردند. قطر سعی کرد با ترتیب دادن یک نشست سهجانبه، شکافهای اساسی باقیمانده را بهصورت مستقیم بررسی کند؛ اما مقامهای ایرانی از حضور در چنین ملاقات سهجانبهای سر باز زدند و این تصمیم باعث پیچیدهتر شدن مسیر دیپلماسی شد.
میانجیهای قطری که از روز چهارشنبه به تهران سفر کردند، در قالب یک سفر کاری بههمراه اعضای مقامات عراقی و دیگر نمایندگان ایرانی اقدام به دیدارهای متعدد کردند. هدف اصلی این سفر، احیای روند مذاکرات و جلوگیری از یک فروپاشی ناگهانی در مذاکرات بود. به گفتهٔ یک منبع نزدیک به مذاکرات، این تیم قطری با ارائهٔ پیشنهادهای میانی سعی داشت فضای گفتگو را بهسوی یک چارچوب مشترک سوق دهد؛ اما هنوز توافقی نهایی بهدست نیامده است.
در همین حال، مسئول دیپلماتیک چین اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران در مرحلهای کلیدی قرار دارد و هر گونه اقدام تنشزا میتواند روند صلحآمیز را به خطر اندازد. با توجه به تحولات شب گذشته، مسئولان ایرانی در حال بررسی گزینههای مختلف برای پیشبرد فرایند دیپلماتیک هستند. وزیر فرهنگ ایران نیز بر سر سبزی زیرساختهای تمدن کهن کشور تأکید کرد و افزود که این زیرساختها در برابر هر گونه تهدیدی استوارتر میشوند.
در همین راستا، کارشناسان سیاست خارجی این نکته را برجسته کردند که نباید هیچیک از طرفین باعث از سرگیری مناقشه شوند. در مقایسه، مقامات نظامی ایالات متحده و چین بهصورت علنی اظهار داشتند که نبرد علیه ایران هنوز بهپایان نرسیده و همچنان ادامه دارد. بهای این تنشها در بازارهای مالی نیز مشهود است؛ بهویژه قیمت طلا که روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ بهارتفاعی جدید رسید و نشانگر نگرانی سرمایهگذاران از عدم قطعیتهای سیاسی است.
در مجموع، وضعیت مذاکرات همچنان ناپایدار است و هر گونه تغییر سریع در موضع طرفین میتواند به یک بحران جدی منجر شود
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