تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو با فروش ۲۰ درصد سهام سپهر کیش ایرانیان و جذب بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، قصد دارد سرمایه بلوکه‌شده بیش از ۷۰ هزار سهامدار را بازسازی و سودده کند.

تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو با انجام یک تصمیم استراتژیک اقتصادی، اقدام به فروش ۲۰ درصد از سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان نموده است. این معامله با هدف رهایی از دارایی‌های کم‌بازده و جذب مجدد منابع مالی برای ایجاد درآمدهای پایدارتر برای بیش از ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته این شرکت خودروساز انجام شده است.

محور اصلی این تصمیم، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چرا سرمایه‌های کلان سهامداران باید سال‌ها در دارایی‌هایی با ماندگاری بالا و بازدهی ناچیز باقی بمانند. هیئت‌مدیره تعاونی با بررسی دقیق وضعیت مالی، به این نتیجه رسید که ادامه مالکیت این سهم در شرکت سپهر کیش ایرانیان، منافع مورد انتظار را برای صاحبان اصلی سرمایه، یعنی کارگران و بازنشستگان به همراه ندارد.

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دلایل اقتصادی و مالی واگذاری سهام

بررسی‌های انجام‌شده توسط تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو نشان می‌دهد که عملکرد پنج‌ساله سرمایه‌گذاری در سپهر کیش ایرانیان حاکی از بازدهی نزدیک به صفر بوده است. یکی از ملموس‌ترین شاخص‌های این وضعیت، سهم تعاونی از آخرین سود تقسیمی مجمع شرکت است که تنها به ۷۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ارزش چند هزار میلیارد تومانی این سرمایه‌گذاری، فاصله معنادار و نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.

نیمه دیگر سرمایه سهامداران نیز برای بیش از ۱۵ سال در دارایی‌هایی بلوکه شده بود که امکان بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها فراهم نبود. هزینه اصلی نگهداری این دارایی، تنها کاهش بازدهی نیست؛ بلکه از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیگر است که می‌توانستند درآمدزایی قابل‌توجهی برای اعضای تعاونی ایجاد کنند. بنابراین، فروش این سهم یک تصمیم اجتناب‌ناپذیر اقتصادی بود.

جزئیات معامله و فرآیند مزایده عمومی

تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو فرآیند فروش را با رعایت کامل ضوابط حقوقی و نظارت کارشناسان رسمی دادگستری برگزار کرد. این فروش در قالب یک مزایده عمومی انجام شد که در نهایت تنها با حضور یک خریدار به اتمام رسید. ارزش نهایی این معامله بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان‌دهنده حجم عظیم سرمایه در حال بازگشت به چرخه اقتصادی تعاونی است.

تعاونی دلایل متعددی را برای کاهش ارزش نگهداری این سهام برشمرد، از جمله محدودیت حق رأی در مجمع عمومی ایران‌خودرو و نبود منافع مدیریتی متناسب با میزان سهامداری. همچنین، ارزش معامله انجام‌شده از ارزش معادل دو درصد سهام ایران‌خودرو در بازار بورس بیشتر بوده است که مبنای دفاع تعاونی از قیمت فروش قرار گرفته و صحت قیمت‌گذاری را تأیید می‌کند.

تأثیر بر زندگی ۷۰ هزار سهامدار

مسئله اصلی پس از فروش سهام، نحوه مدیریت منابع حاصل و توزیع سود میان ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته است. تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو از امکان کسب درآمد روزانه ۷ میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری مجدد سخن گفته است. این رقم در مقایسه با سود ناچیز گذشته، می‌تواند تغییری چشمگیر در وضعیت مالی اعضا ایجاد کند.

گزینه‌های پیش‌رو برای استفاده از این سرمایه عظیم، شامل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت و سایر فرصت‌های مالی کم‌ریسک‌تر است. هدف نهایی این است که سرمایه‌ای که سال‌ها بدون بازدهی در گوشه‌ای از ترازنامه باقی مانده بود، اکنون در مسیری جدید جریان یابد و درآمد پایدار و سود بیشتری را برای صاحبان اصلی آن ایجاد نماید.

چالش‌های آینده و شفافیت مالی

با وجود خوش‌بینی به بازدهی بالاتر، ابهاماتی در حوزه نحوه درآمدزایی دقیق و محاسبه سود خالص برای سهامداران وجود دارد. تعاونی متعهد شده است که مبنای محاسبه رقم ۷ میلیارد تومان درآمد روزانه و میزان سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری را به‌روشنی اعلام کند تا شفافیت مالی برای اعضای تعاونی تضمین شود.

انتقاد از واگذاری بدون توجه به عملکرد گذشته سهام، تصویری ناقص از تصمیم پیش‌روی تعاونی به دست می‌دهد. آنچه در این معامله اهمیت دارد، سرنوشت سرمایه‌ای است که باید برای صاحبانش کار کند و نباید سال‌ها بدون بازدهی باقی بماند. اگر منابع حاصل از فروش با مدیریت درست به درآمد پایدار تبدیل شود، این اقدام یک گام ضروری در جهت حفظ منافع سهامداران خواهد بود.