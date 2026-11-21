گزارش دقیق آمار فروش بلیت سینما در هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۵؛ بررسی افت شدید مخاطبان فیلم‌های جدید و پیش‌رویی فیلم بورسیه.

تحلیل آمار فروش بلیت سینما در هفته گذشته نشان می‌دهد که با وجود اکران چندین اثر جدید، از جمله فیلم جدید رضا عطاران با عنوان خواب ، استقبال عمومی از این آثار بسیار پایین بوده است. در مقابل، فیلم بورسیه توانسته است با کسب مخاطبان بیشتر، جایگاه نخست جدول پرفروش‌ها را در هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از آن خود کند.

عملکرد ضعیف فیلم‌های جدید در مقایسه با انتظار

فیلم خواب به کارگردانی و بازیگری رضا عطاران، از چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اکران خود را آغاز کرد و پیش‌بینی می‌شد که با توجه به عملکرد پرفروش فیلم خانوم والده از همان بازیگر، استقبال خوبی را تجربه کند. اما واقعیت چیز دیگری بود و این فیلم در سه روز ابتدایی اکرانش، کمتر از ۱۴ هزار بلیت فروخت. همچنین، فیلم همسفر که پیش از اکران با تیزرهایی که به فیلم خاطره‌انگیز قدیمی اشاره داشت، سعی در جذب مخاطب داشت، تنها موفق شد در سه روز نخست هفت‌هزار نفر را به سینماها بکشاند.

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برتری بورسیه و آمار کلی مخاطبان در هفته جاری

در همین میان، فیلم بورسیه به کارگردانی برزو نیک‌نژاد که از هفته اول آبان روی پرده رفته بود، با اختلاف زیاد پرفروش‌ترین اثر هفته بود. نگاهی به آمارهای فروش نشان می‌دهد که پس از بورسیه، خانوم والده و بی‌دار مخاطبان بیشتری داشته‌اند، اما تعداد تماشگران اکثر فیلم‌های اکران شده کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بوده است. کل مخاطبان حدود ۲۰ فیلم روی پرده سینماها در این هفت روز، تنها ۵۳۵ هزار نفر ثبت شده است.

جزئیات فروش فیلم‌های برتر و افت شدید بلیت فروشی

در آخرین روز آبان‌ماه و تا ساعت ۱۱ صبح، تعداد تماشاگران سینما از ابتدای سال به ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار نفر رسیده و ۱۲۹۰ میلیارد تومان هم بلیت فروخته شده است. فیلم خانوم والده به کارگردانی سهیل موفق، با ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار نفر تماشاگر و ۳۳۵ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان فروش، در صدر جدول قرار دارد. زنده‌شور به کارگردانی کاظم دانشی نیز با یک میلیون و ۴۵۲ هزار نفر تماشاگر و ۲۰۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان فروش، در رتبه دوم قرار گرفته است.

نقاط ثبات و نوسان در جدول رده‌بندی فیلم‌ها

فروشی که نشان‌دهنده موفقیت نسبی فیلم بورسیه است، حدود ۱۲۰ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان بوده که این اثر با کسب ۸۴۹ هزار نفر تماشاگر، سومین فیلم پرفروش هفته به شمار می‌رود. در مقابل، برخی از فیلم‌ها حتی به پنج میلیارد تومان فروش هم نرسیده‌اند که شکستی تمام عیار محسوب می‌شود. بی‌دار به کارگردانی حسین دوماری با ۲۸۴ هزار نفر تماشاگر و ۴۲ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان فروش، ناپلئون در باغ زردآلو با ۱۹۰ هزار و ۶۰۵ نفر تماشاگر و ۲۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان فروش، و بامبولک ۲ با ۱۱۳ هزار نفر تماشاگر و ۱۲ میلیارد تومان فروش، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جمع‌بندی آمار و عملکرد ضعیف فیلم‌های حاشیه‌ای

در پایین‌تر جدول، فیلم‌هایی مانند نبرد بادبادک‌ها با ۷۳ هزار نفر تماشاگر و ۶ میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان فروش، و بت به کارگردانی حمید نعمت‌الله با ۳۹ هزار نفر تماشاگر و ۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان فروش، دیده می‌شوند. همچنین انیمیشن‌های سفینه نجات با ۷۲۷ هزار نفر تماشاگر و ۶۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان فروش، و نبرد با خرچنگ با ۳۹ هزار و ۵۹۴ نفر تماشاگر و ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان فروش، سهم کوچکی از مخاطبان را جذب کرده‌اند. فیلم‌های کوچک‌تر مانند کوچ با ۱۵ هزار و ۷۷۱ نفر تماشاگر، آن دو با ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر تماشاگر، و من می‌ترسم با ۷۴۸۱ نفر تماشاگر، آمارهای بسیار پایینی را به ثبت رسانده‌اند که نشان‌دهنده شرایط دشوار بازار سینما در این بازه زمانی است.