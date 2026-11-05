تهدیدات بمب‌گذاری منجر به فرود اضطراری بیش از ۱۰ پرواز مسافربری در کشورهای ایتالیا، فرانسه و بلژیک شد. جزئیات کامل عملیات پلیس و وضعیت مسافران را بخوانید.

تهدیدات جدید مبنی بر وجود مواد منفجره در هواپیماهای مسافربری، موجی از نگرانی و عملیات امنیتی فوری را در سراسر قاره اروپا به وجود آورده است. بیش از ۱۰ پرواز مسافربری که مقصدهای مختلفی را در کشورهای ایتالیا، فرانسه، بلژیک، جمهوری چک و بلغارستان داشتند، مجبور شدند به دلایل امنیتی و به منظور اطمینان از سلامت مسافران و خدمه، فرود اضطراری داشته باشند. این رویداد هماهنگ یا غیرمستقل، نشان‌دهنده یک الگوی نگران‌کننده در تهدیدات سایبری یا تلفنی علیه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی اروپا در روزهای اخیر است.

جزئیات فرودهای اضطراری در بلژیک و فرانسه

یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث جلب توجه مقامات امنیتی شد، پرواز یک هواپیمای مسافربری بود که از شهر ورشو در لهستان حرکت کرده و مقصد نهایی آن شهر بروکسل در بلژیک بود. این هواپیما پس از دریافت اطلاعات مبنی بر تهدید بمب‌گذاری، با رعایت تمامی پروتکل‌های ایمنی و بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای یا خسارت جانی، در فرودگاه بین‌المللی بروکسل فرود اضطروری انجام داد. بلافاصله پس از فرود، تیم‌های امنیتی و پلیس وارد عمل شدند تا وضعیت را بررسی کنند. این رویداد نقطه آغازین بررسی‌های گسترده‌تر توسط نهادهای انتظامی اروپایی شد تا مشخص شود آیا این تهدیدات بخشی از یک کمپین هماهنگ هستند یا خیر.

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همزمان با وقایع بلژیک، پرواز دیگری نیز در جریان بود که مسیر دوپلین در ایرلند را به رم در ایتالیا طی می‌کرد. این هواپیما که متعلق به شرکت ایر لینجاس بود و در کابین خود شش خدمه و ۱۵۱ مسافر را حمل می‌کرد، به دلیل دریافت تهدید بمب‌گذاری، مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و در یک پایگاه هوایی در کشور فرانسه فرود بیاید. مقامات تأیید کردند که تمام افراد حاضر در هواپیما بدون آسیب جانی از کابین خارج شده‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی همچنان در جریان است تا منشأ و اعتبار این تهدید مشخص شود. این اتفاق نشان داد که تهدیدات فراتر از مرزهای یک کشور خاص گسترش یافته است.

واکنش پلیس چک و اتریش به تهدیدات پراگ و سالزبورگ

در جمهوری چک، پلیس فدرال اعلام کرد که تهدیدهای جدی مبنی بر قرار دادن مواد منفجره در چهار هواپیمای مسافربری که همگی به مقصد پراگ در حرکت بودند، دریافت کرده است. با وجود اینکه مقامات پلیس چک اعلام کردند که از نظر فنی و امنیتی، اعتبار این تهدیدات را کم ارزیابی می‌کنند، اما وضعیت را دست‌کم نگرفته و تمامی اقدامات احتیاطی را در پیش گرفته‌اند. مقامات فرودگاه پراگ آماده‌سازی مقدمات لازم برای فرود امن این هواپیماها را انجام داده‌اند. این رویکرد پیشگیرانه نشان‌دهنده تغییر استراتژی نهادهای امنیتی اروپا در برابر تهدیدات غیرمستقیم و احتمالاً کلاهبرداری سایبری است.

در اتریش نیز عملیات گسترده‌ای در فرودگاه سالزبورگ آغاز شد. پلیس این کشور بازرسی‌های امنیتی را در ورودی‌های خودرویی و ساختمان‌های منتهی به فرودگاه به شدت تشدید کرد. سخنگوی پلیس اتریش اعلام کرد که این تهدیدات به عنوان بخشی از پروتکل‌های معمول امنیتی در حال بررسی هستند و تاکنون هیچ دستوریه برای تخلیه کامل ساختمان فرودگاه صادر نشده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ اختلال خاصی در جداول پروازی و عملیات عادی فرودگاه رخ نداده است، اما هوشیاری نیروهای انتظامی در بالاترین حد ممکن قرار دارد تا از هرگونه خطای احتمالی جلوگیری کنند.

هماهنگی بین‌المللی و بررسی ارتباط تهدیدها

پلیس فدرال بلژیک پس از بررسی‌های اولیه اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد فعلاً نیازی به اقدامات امنیتی فوری و اضطراری فراتر از وضعیت موجود نیست. با این حال، فرآیند تحقیقاتی برای تعیین دقیق ارتباط این حادثه بروکسل با سایر تهدیدهای بمب‌گذاری که اخیراً علیه هواپیماها در سراسر اروپا ثبت شده است، آغاز شده است. این همکاری اطلاعاتی بین‌المللی ضروری است تا بتوان الگوی حمله‌کنندگان، روش‌های ارتباطی آن‌ها و انگیزه پشت این عملیات‌های پراکنده را شناسایی کرد. نهادهای امنیتی اروپا بر این باورند که با تقسیم اطلاعات، می‌توانند از تکرار این رویدادها در آینده جلوگیری کنند.

پرواز دیگری که در این میان مورد توجه قرار گرفت، پرواز شرکت هواپیمایی ملی لهستان بود که از فرودگاه شوپن در ورشو به سمت پاریس در حرکت بود. این پرواز با اجرای رویه‌های امنیتی ویژه، مسیر خود را طی کرد. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که پروازی دیگر که ۱۸۴ مسافر را از لندن به صوفیه در بلغارستان منتقل می‌کرد، حوالی ظهر در فرودگاهی نزدیک به شهر پلوودیو فرود اضطروری انجام داد. همچنین دو پرواز دیگر از کپنهاگ و مادرید برنامه‌ریزی شده بودند که قرار است در فرودگاه واسیل لئوسکی در صوفیه فرود بیایند. این حجم از همزمانی در فرودهای اضطراری نشان‌دهنده گسترش موضوع به سطح قاره‌ای است.

وضعیت کنونی و پیامدهای احتمالی برای مسافران

در حال حاضر، وضعیت اکثریت قریب به اتفاق این پروازها تحت نظارت مستقیم مقامات محلی است. پس از فرود اضطراری هواپیمای ایر لینجاس در فرانسه و هواپیمای لهستانی در بروکسل، مسافران با صبر و حوصله منتظر اعلامیه‌های رسمی مقامات امنیتی هستند. تا زمان تکذیب رسمی تهدیدات یا شناسایی منبع آن‌ها، پروازهای بعدی ممکن است با تاخیر مواجه شوند یا تحت بازبینی‌های دقیق‌تری قرار گیرند. این اقدامات اگرچه باعث نگرانی اولیه می‌شود، اما از منظر ایمنی و حفاظت از جان مسافران، اقداماتی استاندارد و ضروری محسوب می‌شوند. مقامات هواپیمایی اروپا از مسافران می‌خواهند که تا زمان دریافت اطلاعات تکمیلی از سوی ایرلاین‌ها، نسبت به برنامه‌های سفر خود آگاه باشند.

منبع خبر: ایبراهیم حمدی حاجی‌جعفر oglu و شیما ییgit