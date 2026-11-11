گزارش ایلنا از فروش کلیه و مغز استخوان توسط کارگران و شهروندان تهرانی برای پرداخت بدهی‌ها. بررسی قیمت‌های پیشنهادی، شرایط سخت اقتصادی و پیامدهای اجتماعی این پدیده نگران‌کننده.

خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۲۰ آبان ماه گزارشی میدانی از خیابان‌های فرهنگ حسینی و والی‌نژاد در مرکز تهران منتشر کرد که نشان‌دهنده شیوع گسترده آگهی‌های فروش اعضا ی بدن است. این گزارش با عنوان "فرودستان کلیه و مغز استخوان می‌فروشند؛ آگهی فروش اعضا ی حساس بدن از فرط ناچاری" به بررسی چرایی روی آوردن شهروندان به این راه حل غیرمعمول پرداخت. بر اساس مشاهدات خبرنگار ایلنا ، دیوارها، درهای فلزی و ساختمان‌های این محدوده پر از شماره تلفن فروشندگان است و کمتر نقطه‌ای خالی از این آگهی‌ها دیده می‌شود.

خیابان فرهنگ حسینی و تراکم آگهی‌های فروش عضو

خیابان فرهنگ حسینی در تهران به دلیل حضور مراکز درمانی وابسته به شهرداری و انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، شهرت پیدا کرده است. این تراکم مراکز درمانی در کنار آگهی‌های متعدد فروش عضو، باعث شده تا این خیابان با نام "خیابان کلیه" شناخته شود. ایلنا در گزارش خود نوشت پشت هر شماره تلفن، انسانی قرار دارد که زیر فشار بدهی‌های کمرشکن، هزینه مسکن و تنگنای معیشت، فروش بخشی از بدنش را راهی برای جبران کسری زندگی می‌بیند. این دیوارها فقط محل نصب آگهی نیستند؛ هرکدام نشانی از گرفتاری مالی خانواده‌ای هستند که به آخر خط رسیده است.

Also read تغییرات پایگاه‌های هوایی روسیه در سایۀ تهدیدهای پهپادی اوکراین

قیمت‌گذاری اعضا بر اساس نیاز مالی و گروه خونی

یکی از کارکنان بیمارستان صدرا به ایلنا گفت بیشتر فروشندگان کلیه، کارگران و افراد گرفتار مشکلات مالی هستند. او افزود قیمت‌های پیشنهادی معمولا سه تا چهار میلیارد تومان است، هرچند برای گروه خونی O مثبت ممکن است کلیه‌ای با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان نیز پیدا شود. همچنین برای گروه‌های خونی کمیاب، مبلغ درخواستی به چهار تا پنج میلیارد تومان می‌رسد. یک پیک موتوری ۳۰ ساله ساکن تهران گفت پیش‌تر پیشنهاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای کلیه‌اش داشته و قرار بوده بیمه نیز ۲۰۰ میلیون تومان بپردازد، اما این مبلغ برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است. او توضیح داد به همین دلیل پیشنهاد را نپذیرفته و اکنون کمتر از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قبول نمی‌کند.

شواهد عینی از فقر شدید و ناتوانی در تأمین مخارج

در میان افرادی که ایلنا با آنان گفت‌وگو کرده، کارگر ساختمانی، پیک موتوری و صاحبان مشاغل آزاد دیده می‌شوند. علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست حذف ارز ترجیحی دچار مشکل شده‌اند. یک کارگر ساختمانی ۳۳ ساله به ایلنا گفت: "برای فروش مغز استخوان چهار میلیارد تومن می‌خوام. برای کبد و کلیه هم آگهی گذاشتم. همه آزمایش‌های چکاپ و مدارک سلامت رو هم دارم و از نظر جسمی کاملا سالمم. ۳۳ سالمه و سنگ‌کار ساختمانم. کمتر از این مبلغ نمی‌تونم بفروشم."

مرد دیگری، حدود ۵۸ ساله و دارای شغل آزاد، برای پرداخت یک چک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارد و حاضر است عضو بدنش را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت متعارف بفروشد. علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست حذف ارز ترجیحی دچار مشکل شده‌اند. دستمزد ماهانه کارگران حداقل‌بگیر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که فعالان مستقل کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار را حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند.

پیامدهای بلندمدت و هشدارهای تخصصی درباره سلامت

جلال هاشمی، رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان هما، چهارم آبان خبر داد دو بازنشسته به‌دلیل مشکلات مالی، درمانشان را نیمه‌کاره رها کردند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان درباره احتمال قطع گاز در تهران و دیگر نقاط کشور هشدار داد و هم‌زمان تاکید کرد سیاست دولت بر تداوم آموزش حضوری در مدارس است. طی روزهای اخیر پیام‌های متعددی از شهرهای مختلف ایران درباره نبود وسایل گرمایشی در کلاس‌های درس به ایران‌اینترنشنال رسیده است. دانش‌آموزی از چالوس با اشاره به بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب گفت با وجود سرمای هوا، مدرسه تعطیل نشده و بخاری‌ها را نیز روشن نکرده‌اند.

ایلنا در پایان گزارش خود نوشت: "فروش عضو شاید بتواند بخشی از مشکلات مالی امروز را به‌طور موقت برطرف کند، اما سلامت فرد و توانایی جسمی او برای ادامه کار در سال‌های آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد." برای پیک موتوری و کارگر سنگ‌کار، توان جسمی اصلی‌ترین پشتوانه اشتغال است. اکنون بخشی از همان بدن که پیش‌تر وسیله تامین معاش بوده، در بازار خریدوفروش اعضای بدن به نوعی دارایی قابل معامله تبدیل شده است.