فروش تسلیحات 8.6 میلیارد دلاری آمریکا به خاورمیانه با دور زدن کنگره

دولت آمریکا با دور زدن کنگره، فروش هشت میلیارد و 600 میلیون دلار جنگافزار پیشرفته به قطر، کویت، اسرائیل و امارات را تصویب کرد. این اقدام در پی حملات به پایگاههای متحدان واشینگتن صورت گرفته و با انتقاداتی در داخل آمریکا همراه شده است.
دولت ایالات متحده آمریکا در یک اقدام غیرمعمول و با دور زدن فرآیندهای بوروکراتیک کنگره ، فروش هشت میلیارد و 600 میلیون دلار جنگافزار پیشرفته به چهار کشور در منطقه خاورمیانه را به سرعت تصویب و تأیید کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پایگاههای نظامی متحدان واشینگتن در منطقه، از اواخر فوریه و پس از حملات متقابل آمریکا و اسرائیل، هدف حملات قرار گرفتهاند. این اقدام، که با استفاده از اختیارات ویژه مارکو روبیو، یکی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه، انجام شده است، روند بررسی معمول و زمانبر در کنگره را به طور موثری متوقف کرده و امکان صدور سریع مجوز فروش تسلیحات را فراهم آورده است.
این تصمیم، نشاندهنده نگرانی عمیق واشینگتن از افزایش تنشها و ناآرامیها در خاورمیانه و تلاش برای تقویت توان نظامی متحدانش در برابر تهدیدات احتمالی است. این اقدام همچنین میتواند به عنوان پاسخی به حملات اخیر علیه پایگاههای نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه تلقی شود. با توجه به پیچیدگیهای سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه، این فروش تسلیحاتی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد و بر موازنه قدرت در خاورمیانه تأثیر بگذارد.
این اقدام، در عین حال، انتقاداتی را نیز در داخل آمریکا برانگیخته است، زیرا برخی از قانونگذاران معتقدند که دور زدن کنگره، نقض دموکراسی و تضعیف نقش قانونگذاری است. علاوه بر این، نگرانیهایی نیز در مورد احتمال سوء استفاده از این تسلیحات و تشدید درگیریها در منطقه وجود دارد. این فروش تسلیحاتی، در چارچوب تلاشهای گستردهتر آمریکا برای حفظ نفوذ و منافع خود در خاورمیانه صورت میگیرد.
آمریکا، به عنوان یکی از بازیگران اصلی در منطقه، همواره به دنبال حفظ روابط نزدیک با متحدانش و مقابله با تهدیدات احتمالی بوده است. فروش تسلیحات، یکی از ابزارهای مهم در این راستا محسوب میشود. با این حال، این سیاست همواره با انتقاداتی مواجه بوده است، زیرا برخی معتقدند که فروش تسلیحات به کشورهای درگیر در درگیریها، تنها به تشدید خشونت و بیثباتی دامن میزند. بزرگترین سهم از این بسته حمایتی نظامی به قطر اختصاص یافته است.
قطر با پرداخت چهار میلیارد دلار، سامانه پدافندی پاتریوت و سیستمهای هدایتشونده پیشرفته را دریافت خواهد کرد. این سیستمها به قطر کمک میکنند تا از خود در برابر حملات هوایی و موشکی محافظت کند و تواناییهای دفاعی خود را به طور قابل توجهی ارتقا دهد. علاوه بر این، شرکت بیاِیئی سیستمز، سیستمهای تسلیحاتی با دقت بسیار بالا به ارزش 992 میلیون دلار را به دوحه تحویل خواهد داد.
این سیستمها به قطر کمک میکنند تا توان تهاجمی خود را در برابر پهپادها و قایقهای تندرو تقویت کند و از منافع خود در برابر تهدیدات دریایی محافظت کند. کویت نیز با پرداخت دو و نیم میلیارد دلار، یک سیستم یکپارچه کنترل رزمی را از پیمانکاران دفاعی نظیر نورثروپگرومن دریافت خواهد کرد.
این سیستم به ارتش کویت اجازه میدهد تا تمامی واحدهای رزمی خود را در یک شبکه هوشمند برای مقابله با نفوذهای احتمالی هماهنگ کند و واکنش سریعتری به تهدیدات نشان دهد. این سیستم، به کویت کمک میکند تا امنیت مرزهای خود را تقویت کند و از خود در برابر حملات زمینی و هوایی محافظت کند. اسرائیل نیز معادل 990 میلیون دلار و امارات متحده عربی رقمی بالغ بر 148 میلیون دلار تسلیحات دقیق دریافت خواهند کرد.
این تسلیحات به این کشورها کمک میکنند تا توان نظامی خود را ارتقا دهند و از منافع خود در برابر تهدیدات منطقهای محافظت کنند. این فروش تسلیحاتی، نشاندهنده تعهد آمریکا به امنیت متحدانش در خاورمیانه است. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام میتواند به تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه دامن بزند و به بیثباتی بیشتر منجر شود.
در حالی که آمریکا بر تقویت متحدانش در خاورمیانه تمرکز دارد، گزارشهای حاکی از آن است که این سیاست بهای سنگینی برای متحدان اروپایی واشینگتن داشته است. روزنامه فایننشالتایمز گزارش داده است که واشینگتن به بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که به دلیل تخلیه ذخایر نظامی در جریان جنگ با ایران، تحویل تسلیحات به این کشورها با تأخیرهای طولانی مواجه خواهد شد.
این موضوع، نگرانیهایی را در میان متحدان اروپایی آمریکا ایجاد کرده است، زیرا آنها به تسلیحات آمریکایی برای تقویت دفاع خود و مقابله با تهدیدات احتمالی نیاز دارند. این تأخیرها، میتواند توانایی این کشورها برای پاسخگویی به تهدیدات را کاهش دهد و امنیت آنها را به خطر اندازد. این وضعیت، نشاندهنده یک معضل برای آمریکا است. از یک سو، آمریکا میخواهد به متحدانش در خاورمیانه کمک کند و از منافع خود در منطقه محافظت کند.
از سوی دیگر، آمریکا نمیخواهد به متحدان اروپایی خود آسیب برساند و روابط خود را با آنها تضعیف کند. برای حل این معضل، آمریکا باید به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند به طور همزمان به نیازهای متحدانش در خاورمیانه و اروپا پاسخ دهد. این راهکارها، میتواند شامل افزایش تولید تسلیحات، تخصیص منابع بیشتر به متحدان اروپایی و یا مذاکره با متحدان خاورمیانهای برای کاهش وابستگی آنها به تسلیحات آمریکایی باشد.
在نهایت، این وضعیت نشاندهنده پیچیدگیهای سیاست خارجی آمریکا و چالشهایی است که این کشور در حفظ منافع خود در سطح بینالمللی با آن مواجه است.
