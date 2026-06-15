سردار اسماعیل قاآنی در گفتووگوی تلویزیونی به بررسی تحولات منطقهای، نقش جبهه مقاومت و اهمیت واژه مقاومت پرداخت و با اشاره به تجربه حزبالله لبنان و تنگه بابالمندب، هشدار به آمریکا داد.
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در گفتوگوی تلویزیونی به تحلیل تحولات منطقهای و نقش مقاومت پرداخت. وی با اشاره به دو جنگ تحمیلی و یک کودتای تحمیلی در منطقه، تأکید کرد که این رویدادها دوره سختی را بر کشور و منطقه تحمیل کرد.
قاآني بیان کرد که جبهه مقاومت در سختترین شرایط در برابر دشمن آمریکایی - صهیونی ایستادگی میکند و اجزای آن در جنگ تحمیلی سوم پیشقدم مبارزه بودند. او در ادامه به اهمیت واژه مقاومت اشاره کرد و گفت این مفهوم از درون خانههای مردم ایران تا دورترین نقاط منطقه گسترده است و همه آن را به کار بردهاند.
فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد که مقاومت یکی از مهمترین واژههایی است که هر مسلمان باید به آن پایبند باشد، زیرا نبی اسلام مسیر را مشخص کردهاست. او با قدردانی از نقش حزبالله لبنان در جنگ تحیمی سوم گفت که این نیرو ۱۰۴ روز دوشادوش ایران جنگید و هیچکس نمیتواند مقابل آن ایستادگی کند.
قاآنی با اشاره به نقش حزبالله در لبنان اظهار داشت که آن تنها نوک کوه یخ است و کل جامعه شیعه و بخش قابل توجهی از غیرشیعیان را شامل میشود. وی در بخش دیگری سخنان خود به تنگه بابالمندب پرداخت و گفت آمریکا به شدت نگران واکنش جبهه مقاومت در این تنگه بود و آن را یکی از برگهای برنده مقاومت میداند.
قاآنی با اشاره به تجربه عملی ناوهای آمریکا در دریای سرخ گفت که یکی از این ناوها نزدیک به دو هفته در مسیر بین ینبوع و جده رفتوآمد میکرد تا تصمیم بگیرد آیا میتواند از این مسیر عبور کند، اما در نهایت جرئت نکرد. او گفت که آمریکاییها داستانهایی درباره آتشگیری یا آسیب زخمها ساختهاند، اما عظمت مقاومت در ایستادگی نظارهکنانه است.
فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد که بابالمندب مانند موم در دست بچههای حزبالله، انصارالله و مقاومت یمن است و رفتار با آن تحت حاکمیت عقلانیت و تدبیر حکیمانه است. قاآنی با درخواست از آمریکاییها گفت که بهتر است حرمت خود را حفظ کنند و با مسلمانان و نیروهای مقاومت درگیر نشوند، زیرا اگر مجدد متعرض شوند نه تنها از تنگه هرمز و بابالمندب، بلکه از بسیاری نقاط دیگر نیز باید هراس داشته باشند.
او در پایان یادآور شد که هیئت مذاکرهکننده ایران با اقتدار با دشمن و واسطهها برخورد کرد و ایستادگی در قضیه لبنان ثابت کرد که مردان میدان نبرد و دیپلماسی از جنس مقاومت هستند
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