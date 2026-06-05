سرپرست ارتش بریتانیا در بیانیه‌ای جنجالی از افزایش تهدیدات نظامی روسیه و نیاز به تقویت سریع توان دفاعی کشور هشدار داده است. او}_خطرناک‌ترین دوره_ را پس از جنگ سرد می‌داند و بر آمادگی برای جنگ‌های طولانی تأکید دارد. این درحالی است که دولت قصد دارد سند سرمایه‌گذاری دفاعی کلان را منتشر کند در حالی که وزیر دفاع پیشین با انتقاد شدید بی‌تفاضی دولت از امنیت ملی مواجه شده است.

فرمانده ارتش بریتانیا ، سرپرست دنباله‌دار سامانه‌های دفاعی این کشور، هشدار داده است که بریتانیا در بحبوحه‌ترین و پرخطرترین دوره‌ای از زمان پایان جنگ سرد قرار دارد.

در گفت‌وگویی با رادیو ۴ بی‌بی‌سی، او با اشاره به افزایش چشمگیر نقض حریم هوایی توسط هواپیماهای نظامی روسیه، از افزایش ریسک بالstrip-Red Line عبور توسط روسیه خبر داده و بر نیاز فوری به تقویت توان نظامی و آمادگی برای درگیری‌های طولانی‌مدت تأکید کرده است. این در حالی است که دولت بریتانیا قصد دارد سند سرمایه‌گذاری دفاعی ده‌ساله‌ای را که بودجه‌های کلان آن تعیین می‌کند، به زودی منتشر کند.

در همین راستا، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که نخست‌وزیر مصمم است این طرح پیش از نشست ناتو در ژوئیه منتشر شود. این سند که قرار است هزینه‌های توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های دفاعی در ده سال آینده را مشخص کند، با تاخیر منتشر می‌شود. در مقابل، جورج رابرتسون، وزیر دفاع پیشین و مشاور کنونی دولت، با نقد شدید بی‌تفاضی دولت نسبت به امنیت ملی، هشدار داده است که بودجه‌های روزافزونalthی نمی‌تواند از بریتانیا در برابر تهدیدات اليومی دفاع کند.

او statements کرده که آمادگی نظامی کافی وجود ندارد و امنیت ملی در خطر جدی قرار دارد. در پاسخ، دفتر نخست‌وزیر تأکید کرده که دولت ت budgetهای واقعی برای دفاع افزایش داده و این روند ادامه خواهد یافت. بریتانیا با حدود ۷۰ هزار سرباز، کوچکترین ارتش از دوران ناپلئون را دارد و با این حال alsنقش کلیدی در حفاظت از شرق ناتو و در音符‌های منطقه اقیانوس هند و آرام دارد.

در پاییز گذشته، وزارت دفاع مکان‌های احتمالی برای کارخانه‌های مهمات‌سازی و دو کارخانه جدید تولید پهپاد در بریتانیا را اعلام کرده است





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