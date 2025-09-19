دولت ترامپ با امضای فرمان جدیدی، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گرفته است که شامل افزایش هزینه‌ها برای برنامه ویزای اچ‌و۱ن‌بی و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای متقاضیان می‌شود. این اقدام، تاثیرات قابل‌توجهی بر بخش فناوری و شرکت‌های وابسته به نیروی کار خارجی خواهد داشت.

اقدامی که به گفته کارشناسان می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بخش فناوری و وابستگی آن به نیروی کار ماهر خارجی داشته باشد، با امضای یک فرمان اجرایی جدید توسط دولت ترامپ ، وارد فاز عملیاتی می‌شود. این اقدام بخشی از سیاست‌های مهاجرت ی سخت‌گیرانه‌تر دولت است که در آخرین ساعات روز جمعه به مرحله اجرا گذاشته شد. طبق گزارش‌های رسمی، این فرمان مستلزم پرداخت هزینه اضافی برای ورود به برنامه ویزای « اچ‌و۱ن‌بی » است. جزئیات دقیقی در مورد میزان این هزینه و گروه‌هایی که مشمول آن می‌شوند، هنوز منتشر نشده است.

این ابهام، نگرانی‌هایی را در میان شرکت‌های فناوری و متقاضیان این ویزاها ایجاد کرده است. برنامه «اچ‌و۱ن‌بی» به عنوان یک مسئله بحث‌برانگیز در فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا مطرح شده است. از یک سو، طرفداران این برنامه، از جمله چهره‌های برجسته صنعت فناوری مانند ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، بر این باورند که این ویزاها برای جذب نیروی کار متخصص و پر کردن شکاف‌های مهارتی در بازار کار ضروری است. آنها معتقدند که این برنامه به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد تا از استعدادهای برتر جهانی بهره‌مند شوند و در رقابت جهانی پیشتاز بمانند. از سوی دیگر، مخالفان این برنامه، که شامل بسیاری از کارگران فناوری آمریکایی نیز می‌شوند، معتقدند که «اچ‌و۱ن‌بی» باعث کاهش دستمزدها، از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای کارگران بومی و تضعیف بازار کار داخلی می‌شود. آنها استدلال می‌کنند که شرکت‌ها به جای آموزش و ارتقای مهارت‌های کارگران آمریکایی، به دنبال استخدام نیروی کار ارزان‌قیمت از خارج از کشور هستند. آمار دولتی نشان می‌دهد که بیش از دو سوم از مشاغل مرتبط با این ویزاها در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات متمرکز است، اما شرکت‌ها از آن برای جذب مهندسان، معلمان، متخصصان حوزه سلامت و سایر مشاغل تخصصی نیز استفاده می‌کنند. این تنوع، دامنه تاثیر این برنامه را گسترده‌تر کرده است.\در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، شرکت‌هایی مانند آمازون بیش از ۱۰ هزار ویزای «اچ‌و۱ن‌بی» دریافت کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های مایکروسافت و متا هر کدام بیش از ۵ هزار ویزا دریافت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت این برنامه برای شرکت‌های بزرگ فناوری در آمریکا است. واکنش بازار سهام به این خبر فوری و قابل توجه بود. سهام شرکت «کگنیزانت» و همچنین سهام شرکت‌های فناوری هندی مانند «اینفوسیس» و «ویپرو» که به شدت به ویزاهای «اچ‌و۱ن‌بی» برای جذب نیروی کار متکی هستند، در بورس آمریکا بیش از دو درصد افت کردند. این امر نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از تاثیر بالقوه این اقدام بر عملکرد و سودآوری این شرکت‌ها است. پیش از این، متقاضیان برای شرکت در قرعه‌کشی ویزای «اچ‌و۱ن‌بی» باید مبلغ ۲۱۵ دلار پرداخت می‌کردند. در صورت انتخاب، هزینه‌های اضافی شامل هزینه‌های رسیدگی به پرونده، هزینه‌های وکیل و سایر هزینه‌ها می‌توانست به چند هزار دلار برسد. این هزینه جدید می‌تواند بار مالی مضاعفی را بر دوش متقاضیان بگذارد و بر جذابیت این ویزا برای متقاضیان خارجی تاثیر بگذارد. در سال گذشته، هند با سهم ۷۱ درصد، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ویزاهای «اچ‌و۱ن‌بی» بود، در حالی که چین با ۱۱.۷ درصد در جایگاه دوم قرار داشت. این آمار نشان‌دهنده اهمیت ویزاهای «اچ‌و۱ن‌بی» برای کشورهای در حال توسعه و نقش آن‌ها در جذب نیروی کار متخصص به آمریکا است. ویزاهای «اچ‌و۱ن‌بی» معمولاً برای مدت سه تا شش سال صادر می‌شوند، اما قابلیت تمدید دارند. علاوه بر این، دولت ترامپ برنامه‌ای آزمایشی برای ویزاهای توریستی و تجاری آغاز کرده است که به افسران کنسولی اجازه می‌دهد برای متقاضیان برخی کشورها ضمانت‌نامه‌ای بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار تعیین کنند. هدف از این طرح، جلوگیری از اقامت غیرقانونی پس از پایان مهلت ویزا است. کشورهایی که نرخ بالایی از ماندن غیرمجاز در آمریکا دارند یا دسترسی به اطلاعات امنیتی آنها دشوار است، مشمول این برنامه خواهند بود. این اقدام نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه دولت در قبال مهاجرت و تلاش برای کنترل مرزها و کاهش تخلفات مهاجرتی است.\همزمان با این اقدامات، دولت ترامپ از استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید در اداره مهاجرت و گمرک برای تشدید کنترل مرزی خبر داده است. این برنامه که حدود یک سال به طول خواهد انجامید، جایگزین طرح مشابهی می‌شود که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ به طور کامل اجرا نشد. افزایش تعداد نیروهای مرزی می‌تواند منجر به افزایش بازرسی‌ها، سخت‌گیری بیشتر در فرآیند مهاجرت و افزایش هزینه‌ها و زمان لازم برای ورود به آمریکا شود. این اقدام، نشان‌دهنده عزم دولت برای تقویت امنیت مرزی و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی است. این تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی، تاثیرات گسترده‌ای بر صنایع مختلف، به ویژه بخش فناوری، خواهد داشت. شرکت‌های فناوری که به شدت به نیروی کار ماهر خارجی وابسته هستند، با چالش‌های جدیدی در جذب و حفظ استعدادها مواجه خواهند شد. این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های استخدام، کاهش نوآوری و تضعیف رقابت‌پذیری این شرکت‌ها در سطح جهانی شود. از سوی دیگر، این سیاست‌ها می‌تواند فرصت‌هایی را برای کارگران آمریکایی فراهم کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و در مشاغل فناوری مشغول به کار شوند. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها نیازمند بررسی دقیق تاثیرات آن بر بازار کار، اقتصاد و جامعه آمریکا است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید با در نظر گرفتن منافع همه طرف‌ها، سیاست‌های مهاجرتی را به گونه‌ای تنظیم کند که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم از منافع کارگران آمریکایی محافظت نماید. در مجموع، اقدامات اخیر دولت ترامپ در حوزه مهاجرت، نشان‌دهنده تغییر جهت در سیاست‌های مهاجرتی آمریکا است که می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد، صنعت فناوری و روابط بین‌الملل داشته باشد





