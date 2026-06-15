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فرماندار نوشهر از مهار کامل آتش‌سوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» خبر داد

خاموشی حریق News

فرماندار نوشهر از مهار کامل آتش‌سوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» خبر داد
آتش‌سوزیخط لوله گازمحدوده ونوش
📆6/15/2026 9:33 PM
📰EtemadOnline
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فرماندار نوشهر از مهار کامل آتش‌سوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» این شهرستان با حضور به‌موقع و بسیج تمام ظرفیت‌های امدادی و خدماتی خبر داد.

فرماندار نوشهر از مهار کامل آتش‌سوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» این شهرستان با حضور به‌موقع و بسیج تمام ظرفیت‌های امدادی و خدماتی خبر داد.

شاهرخ جهانشاهی شامگاه دوشنبه افزود: به محض وقوع حادثه آتش‌سوزی در محدوده خط لوله گاز ونوش، حوالی ظهر امروز ، ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه تیم‌های عملیاتی و امدادی به محل اعزام شدند. با حضور میدانی نیروهای آتش‌نشانی شهرهای نوشهر، نور، رویان و دهیاری ونوش و همچنین عوامل شرکت گاز، عملیات مهار حریق با هدف جلوگیری از سرایت آتش و ایمن‌سازی منطقه آغاز که با هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، این آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل مهار و خاموش شد.

فرماندار نوشهر ضمن قدردانی از سرعت عمل و تلاش نیروهای آتش‌نشانی، عوامل انتظامی شهرستان، پلیس‌راه نوشهر-نور و همچنین مشارکت پیمانکاران محلی در تأمین ماشین‌آلات سنگین، تصریح کرد: آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل موفق این حادثه و جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی داشت. جهانشاهی همچنین از همکاری و همراهی مردم منطقه در مدیریت صحنه حادثه قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: در زمان حال حاضر وضعیت در محدوده حادثه‌دیده ایمن است و اقدامات لازم برای پایداری شرایط انجام شده است

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آتش‌سوزی خط لوله گاز محدوده ونوش مهار حریق ایمن‌سازی منطقه

 

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