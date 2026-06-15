فرماندار نوشهر از مهار کامل آتشسوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» این شهرستان با حضور بهموقع و بسیج تمام ظرفیتهای امدادی و خدماتی خبر داد.
فرماندار نوشهر از مهار کامل آتشسوزی در محدوده خط لوله گاز منطقه «ونوش» این شهرستان با حضور بهموقع و بسیج تمام ظرفیتهای امدادی و خدماتی خبر داد.
شاهرخ جهانشاهی شامگاه دوشنبه افزود: به محض وقوع حادثه آتشسوزی در محدوده خط لوله گاز ونوش، حوالی ظهر امروز ، ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه تیمهای عملیاتی و امدادی به محل اعزام شدند. با حضور میدانی نیروهای آتشنشانی شهرهای نوشهر، نور، رویان و دهیاری ونوش و همچنین عوامل شرکت گاز، عملیات مهار حریق با هدف جلوگیری از سرایت آتش و ایمنسازی منطقه آغاز که با هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی، این آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن بهطور کامل مهار و خاموش شد.
فرماندار نوشهر ضمن قدردانی از سرعت عمل و تلاش نیروهای آتشنشانی، عوامل انتظامی شهرستان، پلیسراه نوشهر-نور و همچنین مشارکت پیمانکاران محلی در تأمین ماشینآلات سنگین، تصریح کرد: آمادگی و هماهنگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، نقش تعیینکنندهای در کنترل موفق این حادثه و جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی داشت. جهانشاهی همچنین از همکاری و همراهی مردم منطقه در مدیریت صحنه حادثه قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: در زمان حال حاضر وضعیت در محدوده حادثهدیده ایمن است و اقدامات لازم برای پایداری شرایط انجام شده است
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