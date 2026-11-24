فرمان جدید پادشاه عربستان برای پرداخت سه ماه حقوق کامل به بیکاران با هدف حمایت مالی و تقویت امنیت شغلی. جزئیات قانون ساند و آمار بیکاری ۲۰۲۶.

بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی ، پیشنهاد تدابیر حمایتی جدیدی را به پادشاه این کشور ارائه داد که منجر به صدور فرمانی برای پرداخت سه ماه حقوق کامل به شهروندان بیکار شد. این تصمیم گامی مهم در جهت تقویت امنیت شغلی و کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از قطع همکاری کارکنان با موسسات دولتی و خصوصی است. با اجرای این فرمان، افراد مشمول می‌توانند به مدت سه ماه معادل آخرین حقوق دریافتی خود از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

مکانیسم پرداخت حقوق به بیکاران طبق قانون ساند

بر اساس مقررات جدید، شهروندان سعودی که همکاری آن‌ها با موسسات دولتی یا خصوصی به هر دلیلی پایان می‌یابد، از برخی محدودیت‌های مربوط به قطع همکاری در چارچوب نظام بیمه بیکاری "ساند" مستثنی خواهند شد. این افراد می‌توانند مبلغی معادل آخرین حقوق خود را دریافت کنند تا در فاصله بین از دست دادن شغل و یافتن فرصت کاری تازه، حمایت مالی کافی داشته باشند. نظام بیمه بیکاری "ساند" یکی از برنامه‌های رسمی حمایت اجتماعی در عربستان سعودی است که توسط سازمان بیمه‌های اجتماعی این کشور اجرا می‌شود.

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نقش سازمان بیمه‌های اجتماعی در بازگشت به بازار کار

این برنامه علاوه بر پرداخت کمک‌هزینه بیکاری، خدمات آموزشی و پشتیبانی گسترده‌ای را برای بازگشت سریع‌تر افراد به بازار کار ارائه می‌دهد. عضویت در این نظام برای کارکنان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی در بخش‌های دولتی و خصوصی که کمتر از ۵۹ سال سن دارند، اجباری است. رسانه‌های سعودی روز سه‌شنبه ۳ آذر گزارش دادند که این فرمان با هدف حفظ فرصت‌های شغلی و ارتقای رفاه عمومی در شرایط تحولات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی صادر شده است.

کاهش نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در عربستان سعودی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ از ۳.۱ درصد به ۳ درصد کاهش یافت. این پایین‌ترین میزان ثبت شده از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت عربستان است. کاهش نرخ بیکاری به همراه ثبات اقتصادی، زمینه‌ساز اجرای بهتر این فرمان حمایتی برای شهروندان بیکار شده است.

کاهش تورم و ثبات اقتصادی در اکتبر ۲۰۲۶

همزمان با بهبود وضعیت اشتغال، نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱.۷ درصد رسید. این کاهش نرخ تورم به زیر ۲ درصد، نشان‌دهنده ثبات اقتصادی پایدار در این کشور است. تقویت امنیت شغلی و حمایت از شهروندان در چنین شرایط اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای تقویت طبقه متوسط و کاهش فشارهای اجتماعی در عربستان سعودی فراهم می‌کند.