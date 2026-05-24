فرمانده پیشین سنتکام: آمریکا در مقابل ایران در وضعیت دشواری قرار دارد

دیوید پترائوس، مدیر پیشین سیا و فرمانده پیشین سنتکام، با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، اذعان کرد که آمریکا در مقابل ایران «در وضعیت دشواری قرار دارد». وی همچنین به وضعیت کنونی مذاکرات بین آمریکا و ایران و انتخابات میاندورهای در آمریکا اشاره کرد.
فرمانده پیشین سنتکام ضمن اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران ، اذعان کرد که آمریکا در مقابل ایران «در وضعیت دشواری قرار دارد. دیوید پترائوس، مدیر پیشین سیا و فرمانده پیشین سنتکام که فرماندهی عملیاتهای ارتش آمریکا در جنگ های افغانستان و عراق را بر عهده داشت، با حضور در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: «فکر میکنم ما در موقعیت دشواری هستیم و مقامات ایران البته میدانند که رئیسجمهور ایالات متحده با انتخابات میاندورهای روبرو است.
به گزارش ایسنا، پترائوس که اخیرا به غرب آسیا سفر کرده، گفت به نظر میرسد که ایران «فکر میکند که با ادامه طرح مواضعش در مذاکرات، توانایی بیشتری برای تحمل این شرایط دارد». وی افزود: «ایران فکر میکند که آنها انعطافپذیری بیشتری نسبت به واشنگتن دارند و زمان نشان خواهد داد که آیا این درست است یا خیر. اما واضح است که آنها شرایطی را ارائه نمیدهند که به هیچ وجه قابل قبول باشد.
» این ژنرال سابق آمریکایی پیشتر هم اذعان کرده بود که جمهوری اسلامی ایران «در به تعویق انداختن مذاکرات» و «داشتن حرف آخر» بسیار خوب عمل میکند. دیوید پترائوس ضمن آنکه وضعیت فعلی را «بنبست راهبردی» توصیف کرد، گفت: «تشدید بیشتر تنش از سوی ایالات متحده، موجب خواهد شد زیرساختهای حیاتی در کشورهای خلیج فارس که قبلا در طول جنگ آسیب دیدهاند، بیشتر آسیب ببینند.
» آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالیکه گفتوگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدفگیری پایگاههای آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمینهای اشغالی انجام داد
