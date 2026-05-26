فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا به ایستادگی و جانفشانی نیروهای مسلح در عرصه میدان اشاره کرد و گفت: حضور پرشور بسیجیان، امنیت مرزها را به گونه‌ای رقم زده که دشمنان خارجی جرأت حمله زمینی ندارند. وی همچنین از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این یگان در دهه امامت و ولایت خبر داد و گفت: به مناسبت ایام دهه امامت و ولایت، غرفه‌ای با نام «فاتحین غدیر» از امشب در میدان ساعت برپا خواهد شد. در این غرفه علاوه بر آموزش و آشنایی مردم با برخی جنگ‌افزارهای نیروی زمینی جهت ارتقای توان دفاعی عمومی، امکاناتی نظیر عکاسی با سلاح‌ها، شبیه‌سازهای نظامی (سیمولاتور)، ایستگاه‌های ورزشی، شوتبال و مچ‌اندازی برای علاقه‌مندان فراهم شده است. همچنین هر روز یکی از مسئولان شهری در این غرفه حضور خواهند یافت تا در کنار مردم باشند.

سردار سرتیپ دوم علیرضا مدنی عصر سه‌شنبه پنجم خرداد در نشست خبری با اشاره به جنگ رمضان و حضور حماسی مردم در دفاع از کشور، بسیج مردمی را رمز اصلی بازدارندگی و پیروزی نیروهای مسلح دانست و گفت: دشمنان خارجی به دلیل تحلیل حضور مردم، جرأت حمله زمینی به کشور را ندارند. وی با تاکید بر حضور فعال بسیجیان در مرزها و سطح شهرها، ادامه داد: دفاع مقدس به ما ثابت کرد که قدرت اصلی متکی به مردم است، به واسطه اعلام آمادگی گسترده نیروهای مردمی، ما برای اعزام آن‌ها به مرزها مجبور به شیفت‌بندی شده‌ایم.

گردان‌های امام حسین (ع) و فاتحین کاملاً مردم‌پایه هستند و همین «مردم‌پایه بودن و بسیج محوری» رمز پیروزی ماست. فرمانده لشکر عملیانی ۳۱ عاشورا آمار و ارقام شهدا و جانبازان این لشکر را در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان تشریح کرد و افزود: با تمهیدات اندیشیده شده، توجه به پدافند غیرعامل و اصل پراکندگی، در جنگ رمضان خوشبختانه هیچ شهیدی نداشتیم، اما در جنگ ۱۲ روزه، چهار تن از رزمندگان دلاور ما به فیض شهادت نائل آمدند.

شهادت افتخار ماست، اما حفظ جان رزمندگان اصلی‌ترین دغدغه فرماندهی است. وی با اشاره به تنوع اقشار در میان نیروهای داوطلب گفت: بسیجیانی که به مرزها اعزام شده‌اند از اقشار مختلف از جمله معلم، پزشک، پرستار و حتی مسئولان سابق دولتی هستند که پس از گذراندن آموزش‌های عمومی و تخصصی به منطقه اعزام شده‌اند. بسیج به مثابه اقیانوسی از تخصص، تعهد و حماسه است.

وی با پرده‌برداری از یکی از اهداف دشمن در جنگ رمضان، گفت: دشمن قصد ورود زمینی به کشور را داشت؛ این یک تحلیل نیست، بلکه خبر و اطلاعات دقیق است. اما رزمندگان اسلام با ورود به موقع خود، دشمن را زمین‌گیر کردند. مقاومت، رمز پیروزی ماست و ما سال‌هاست برای دفاع از این آب و خاک تربیت شده‌ایم.

فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا، در بخش دیگری از سخنان خود از مواضع اخیر دستگاه دیپلماسی تقدیر کرد و گفت: پاسخ قاطع سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگار خارجی مبنی بر اینکه «ما ابرقدرتیم»، روحیه مضاعفی به نیروهای مسلح داد و پیوستگی میدان و دیپلماسی را به بهترین شکل نشان داد. وی همچنین با تشکر از اصحاب رسانه، افزود: در این جنگ ترکیبی و شناختی، اهمیت افکار عمومی بسیار بالاست.

رسانه‌ها، صداوسیما و خبرگزاری‌ها رزمندگان خط مقدم جنگ نرم بودند و روایت اول را به درستی به دست گرفتند. وی همچنین بر لزوم حفظ اتحاد تاکید کرد و گفت: شاید مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد که نتیجه اقدامات دشمنان است، اما این مسائل نباید اتحاد مقدس ما را خدشه‌دار کند.

ما باید با این اتحاد، دشمن را مأیوس کرده و پالس قدرت به آن‌ها مخابره کنیم؛ همان‌گونه که در تاریخ ما سه رزمنده در مرز جلفا، روزها در برابر لشکر تا دندان مسلح روسیه تزاری مقاومت کردند. سرهنگ محمد جعفری، فرمانده گردان فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا نیز در این نشست از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این یگان در دهه امامت و ولایت خبر داد و گفت: به مناسبت ایام دهه امامت و ولایت، غرفه‌ای با نام «فاتحین غدیر» از امشب در میدان ساعت برپا خواهد شد.

وی افزود: در این غرفه علاوه بر آموزش و آشنایی مردم با برخی جنگ‌افزارهای نیروی زمینی جهت ارتقای توان دفاعی عمومی، امکاناتی نظیر عکاسی با سلاح‌ها، شبیه‌سازهای نظامی (سیمولاتور)، ایستگاه‌های ورزشی، شوتبال و مچ‌اندازی برای علاقه‌مندان فراهم شده است. همچنین هر روز یکی از مسئولان شهری در این غرفه حضور خواهند یافت تا در کنار مردم باشند





