در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری قرار گرفت. ماموران موفق شدند دو سارق و یک مالهر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر کنند....

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری سارقان اماکن خصوصی با ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. به گزارش سایت جنایی، این مقام انتظامی بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی و همچنین بررسی صحنه‌های سرقت، ماموران موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق و یک مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، آنان را دستگیر کنند. رئیس پلیس شهرستان مرودشت با اشاره به اینکه متهمان به سرقت در بازجویی‌های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت از ساختمان‌های‌‍ نیمه کاره و در حال ساخت اعتراف کردند، گفت: مقادیری اموال مسروقه به ارزش ۷ میلیارد ریال نیز کشف و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت به صاحبان اماکن خصوصی از جمله ساختمان‌های نیمه کاره، خانه باغ‌ها، و مراکز دولتی توصیه کرد: شهروندان برای مراقبت از اموال خود از نگهبان و تجهیزات بازدارنده از جمله دوربین مدار‌بسته استفاده کنند و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند





