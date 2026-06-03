فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعا کرد که نیروهای این کشور یک نفتکش خالی با پرچم بوتسوانا را که به سمت جزیره خارک در حرکت بود، در خلیج فارس از کار انداخته‌اند. این ادعا در حالی مطرح شده که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بارها وعده لغو محاصره دریایی و توافق با ایران داده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا که با نام سنتکام شناخته می‌شود، ادعایی جدید درباره توقیف یک نفتکش در خلیج فارس مطرح کرده است. بر اساس این ادعا، نیروهای آمریکا یی با استفاده از زور، یک نفتکش خالی از محموله را که در حال حرکت به سمت یکی از بنادر ایران در خلیج فارس بود، از کار انداختند.

نفتکش با پرچم بوتسوانا و نام لکسی secluded نام داشت و از آب‌های بین‌المللی در راستای جزیره خارک در حرکت بود. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که خدمه کشتی به هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی توجه نکردند و طی بیست و چهار ساعت چندین بار از دستورات این نیروها سر باز زدند. در نهایت، یک هواگرد آمریکایی با شلیک یک موشک هل‌فایر به موتورخانه کشتی، آن را از کار انداخت و مانع رسیدن نفتکش به مقصد شد.

سنتکام همچنین اعلام کرد که از ۱۳ آوریل که اجرای محاصره تمامی ترددهای دریایی ورودی و خروجی بنادر ایران آغاز شده است، نیروهای آمریکایی شش کشتی تجاری دیگر را از کار انداخته‌اند و مسیر صد و بیست و دو کشتی دیگر را تغییر داده‌اند. این ادعاها در شرایطی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بارها وعده لغو محاصره دریایی را داده است.

ترامپ در تاریخی معادل ۲۹ می ۲۰۲۶ (۸ خرداد ۱۴۰۵) ادعا کرد که کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی بی‌سابقه در تنگه متوقف شده‌اند، به زودی روند بازگشت به خانه را آغاز خواهند کرد. او همچنین در دوم خرداد (۲۳ می ۲۰۲۶) ادعا کرده بود که یک توافق میان ایالات متحده و ایران تنظیم شده و جزئیات نهایی آن در دست بررسی است.

ترامپ در مصاحبه با شبکه ای بی سی نیوز در ۱۱ خرداد (۱ ژوئن ۲۰۲۶) نیز پیش‌بینی کرد که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. این تحولات در حینی رخ داده که سنتکام مدعی است محاصره دریایی به منظور اعمال حداکثر فشار بر اقتصاد ایران اجرا می‌شود. در مقابل، ایران همواره این محاصره را غیرقانونی و Downloads憂慮 האפלixon شناخته و بر لزوم رفع فوری آن تأکید داشته است.

تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادیAmerica的 сейчасEbony认真مالی ایران با بیانیه‌های متعدد مقامات آمریکایی از جمله ترامپ، گاه تأیید و گاه انکار شده‌اند. در این میان، خبرهای متعدد اقتصادی مانند قیمت‌گذاری طلا و سکه نیز در رسانه‌های داخلی ایران منتشر می‌شوند که可能是 به دلیل نوسانات بازار ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است





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