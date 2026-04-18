فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن جرات حمله زمینی به مرزهای ایران را ندارد

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در یک برنامه تلویزیونی به نقش ارتش در انقلاب، تحولات پس از جنگ، آمادگی دفاعی و تهاجمی نیروها، توانمندی‌های رصد و اطلاعاتی، و عملیات پهپادی ارتش اشاره کرد و تأکید نمود که دشمن جرات حمله زمینی به مرزهای ایران را نخواهد داشت. وی همچنین از شلیک پر تعداد پهپادها علیه رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا خبر داد.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نامگذاری روز ارتش توسط حضرت امام خمینی (ره)، تاکید کرد که ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی حیاتی ایفا کرد. وی دلیل این نقش را حضور انسان‌های مؤمن و معتقد در ارتش دانست که به ندای رهبر کبیر انقلاب پاسخ مثبت دادند. امیر جهانشاهی به نقل از امام خمینی (ره) گفت که با رژه ارتش در مقابل ایشان، کمر رژیم طاغوت شکسته شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب، زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال ارتش شنیده می‌شد، افزود که حضرت امام (ره) با درایت و نگاهی ژرف، روز ارتش را در فروردین ماه سال ۱۳۵۸ اعلام و مردم را به حمایت از ارتش ترغیب کردند.

امیر جهانشاهی در ادامه به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت که با بهره‌گیری از درس‌های آموخته شده از جنگ تحمیلی، به ویژه جنگ ۱۲ روزه، و با تدبیر امیر سپهبد شهید موسوی، رویکرد نیروهای مسلح از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر یافت. وی توضیح داد که از همان روزهای نخست پس از جنگ ۱۲ روزه، جلسات متعددی با فرماندهان نیروها برگزار و طرح‌های عملیاتی بازنگری شدند.

این مقام عالی رتبه ارتش به اقدامات نیروی زمینی برای دفاع از مرزها پرداخت و اظهار داشت که با توجه به مأموریت این نیرو در حفاظت از مرزها، یگان‌ها در معابر خطرناک مستقر و نسبت به تأمین تسلیحات و تجهیزات اقدام شد. وی همچنین بر تأکید فرمانده کل ارتش برای حفاظت از کارکنان و استقرار تسلیحات لازم در مرزها تأکید کرد.

امیر جهانشاهی افزود که پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، نیروهای مرزی تقویت شده بودند و با وجود حضور هواپیماها و پهپادهای دشمن، اغلب یگان‌های ارتش در مرزهای کشور مستقر شدند. تیپ‌های رزمی، پشتیبانی رزمی، نیرو مخصوص، موشکی، گروه‌های پهپادی و مهندسی در تمامی مرزهای کشور، از شمال غربی و جنوب غرب گرفته تا شرق، جنوب شرق و حتی سواحل مکران، حضور یافتند.

به گفته امیر جهانشاهی، لطف الهی و بازدارندگی ایجاد شده باعث شد تا دشمن از حمله زمینی منصرف شود. وی بیان کرد که دشمن با مشاهده آمادگی نیروهای مسلح و تقویت مرزها، از فکر استفاده از گروه‌های تروریستی تکفیری به عنوان پیاده نظام در جنگ زمینی دست کشید و دشمن باید حمله زمینی به مرزهای ایران را تنها در حد خیالات خود تصور کند، زیرا ایران اجازه نزدیک شدن به مرزهایش را نخواهد داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به توانمندی‌های رصد و اطلاعاتی این نیرو اشاره کرد و گفت که با اشراف اطلاعاتی در مرزها، دشمن تا حدود ۱۰۰ کیلومتری از داخل و خارج مرزها رصد می‌شود. وی افزود که مقر نیروهای دشمن تحت نظر است و هرگونه تحرک با استفاده از موشک‌های نیروی زمینی، نیروی هوایی، توپخانه و پهپادهای رزمی با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.

امیر جهانشاهی از آمادگی کامل یگان‌ها خبر داد و گفت که کارکنان نیروی زمینی با صلابت در مرزها حضور دارند و با وجود دوری از خانواده، آمادگی کامل برای دفاع را حفظ کرده‌اند. وی اظهار داشت که نیروهای مسلح آماده استقبال از هرگونه تجاوز احتمالی آمریکا یا نیروهای وابسته آن در منطقه بودند و به مردم ایران اطمینان داد که فرزندانشان در ارتش جمهوری اسلامی، آماده دفاع از مرزهای کشور هستند و هر متجاوزی با گورستان مرزهای ایران روبرو خواهد شد.

وی همچنین به عملیات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت که نیروی زمینی با بیشترین شلیک پهپاد علیه رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، نقشی تأثیرگذار ایفا کرده است. امیر جهانشاهی محل اسکان کارکنان آمریکا، تجهیزات آن‌ها، فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی و صنایع هوایی این رژیم را از جمله اهداف عملیات پهپادی نیروی زمینی دانست.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد که پهپادها در درگیر کردن سامانه‌های پدافندی دشمن و افزایش اثربخشی موشک‌ها نقش کلیدی داشتند و موشک‌های شلیک شده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه بسیار تأثیرگذار بود. وی همچنین به ویژگی‌های پهپادهای بومی نیروی زمینی، از جمله سرجنگی قوی و استمرار عملیاتی بالا اشاره کرد و گفت که این پهپادها در طول عملیات به طور مداوم مورد استفاده قرار گرفتند.

امیر جهانشاهی به عملیات مقابله با نفوذ آمریکا در جنوب اصفهان پرداخت و توضیح داد که در بیش از ۷۰۰ نقطه در شبکه پدافند هوایی، سامانه پدافندی مستقر بود. وی افزود که با اعلام خبر عملیات احتمالی، کارکنان دانشکده پدافند هوایی شاهین شهر اصفهان داوطلبانه و با سازماندهی حاضر شدند. این عملیات تحت سرپرستی امیر شهید مسعود زارع، فرمانده دانشکده پدافند هوایی ارتش، انجام شد.

وی با تأکید بر تخصص و مهارت امیر مسعود زارع در بحث پدافند هوایی، توضیح داد که شلیک مؤثر ایشان باعث شد دشمن که مأموریت خاصی داشت، آن را رها کرده و این عملیات باعث شکست دشمن و برقراری آتش‌بس شد. امیر جهانشاهی از شهادت‌طلبی و تعهد افسران حاضر در این عملیات یاد کرد و گفت که آن‌ها حتی با علم به احتمال شهادت، برای دفاع از کشور ایستادگی کردند. در پایان، وی به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص احتمال وقوع رویدادهایی در چندین نقطه اشاره کرد.





