فرمانده ارتش: اسکورت هوایی فرمانده پاکستانی با دو برابر هواپیمای آنها انجام شد

سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش ایران، در مراسم استقبال از قهرمانان ناوشکن دنا، به ادعاهای آمریکا درباره توانمندی‌های نظامی ایران پاسخ داد و از توانمندی نیروی هوایی ارتش در اسکورت هوایی فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. وی همچنین بر مقاومت ملت ایران و اقتدار دفاعی کشور تاکید کرد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم استقبال از قهرمانان ناوشکن دنا، در سخنانی به تحولات منطقه‌ای و ادعاهای دشمنان علیه ایران پرداخت و ضمن تجلیل از مقاومت ملت ایران، به اسکورت هوایی فرمانده ارتش پاکستان اشاره کرد. سرلشکر امیر حاتمی در این مراسم گفت: دشمنان با ترور یکی از پرچمداران بزرگ انقلاب اسلامی تصور کردند که پرچم ایران نیز سقوط خواهد کرد. اما میلیون‌ها ایرانی بیش از چهل شبانه‌روز است که این پرچم را برافراشته‌اند و این پرچم در دستشان باقی مانده و هر روز نیز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. من به مردم عظیم‌الشأن ایران تعظیم می‌کنم که این‌گونه از عزت و استقلال ایران دفاع می‌کنند. هزاران نفر مانند من فدای این مردم و خاک ایران خواهند شد و دشمن، آرزوی به زانو درآوردن ملت ایران را به گور خواهد برد.

فرمانده کل ارتش در واکنش به ادعاهای پوچ رئیس جمهور آمریکا در خصوص توانمندی‌های نظامی ایران، اظهار داشت: آنها می‌گویند نیروی هوایی ایران را از بین برده‌اند. اما دیروز مهمانی داشتیم؛ فرمانده ارتش پاکستان. به محض ورود ایشان به فضای کشور، اعلام کردیم که نیازی به هواپیماهای شما برای اسکورت نداریم. سرلشکر حاتمی افزود: ما مهمان خود را با دو برابر هواپیماهای پاکستانی که قرار بود برای اسکورت بیاورند، اسکورت کردیم. این اقدام نشان‌دهنده توانمندی و خودکفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان باید بدانند که ادعاهایشان در خصوص تضعیف نیروهای مسلح ایران، نه تنها صحت ندارد، بلکه با واقعیت‌های موجود در صحنه کاملاً مغایرت دارد. ملت ایران همواره در برابر تهدیدات ایستاده و از منافع ملی خود با اقتدار دفاع کرده است. این مقاومت تنها به نیروهای مسلح محدود نمی‌شود، بلکه در بطن جامعه و در میان آحاد مردم جاری است. بصیرت و حضور میلیونی مردم در صحنه‌های مختلف، قوی‌ترین سپر دفاعی کشور است و دشمنان هرگز نخواهند توانست در برابر اراده پولادین ملت ایران کمر خم کنند.

وی در ادامه بر اهمیت اقتدار دفاعی در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کرد و گفت: اقتدار دفاعی، لازمه حفظ استقلال و جلوگیری از هرگونه تجاوز احتمالی است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره آماده دفاع از کشور و مقابله با هرگونه تهدید در هر سطحی هستند. این آمادگی نه تنها در توانمندی‌های رزمی، بلکه در روحیه جهادی و انقلابی نیروها نیز تجلی می‌یابد. ما در برهه‌های مختلف ثابت کرده‌ایم که هیچ تهدیدی را نادیده نمی‌گیریم و با قدرت پاسخ خواهیم داد. ادعاهای مقامات آمریکایی در خصوص توانمندی‌های نظامی ایران، تنها ابزاری برای ایجاد هراس و ناامنی در منطقه است و این سیاست نخ‌نما شده دیگر هیچ تاثیری بر اراده ملت ایران و نیروهای مسلح آن ندارد. تجربه نشان داده است که هرچه فشار و تهدید علیه ملت ایران افزایش یافته، مقاومت و انسجام ملی نیز بیشتر شده است. این روحیه مقاومت، میراث انقلاب اسلامی است و تضمین‌کننده آینده‌ای روشن و مستقل برای ایران خواهد بود. ما با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی، مسیر پیشرفت و اقتدار را با صلابت ادامه خواهیم داد و هرگونه چشم‌داشت دشمنان برای تضعیف ما، به یاس مبدل خواهد شد.

فرمانده کل ارتش در پایان سخنان خود، بر عزم جزم نیروهای مسلح برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب و مقابله قاطع با هرگونه فتنه و توطئه تاکید کرد





