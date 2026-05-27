فرمانده ارشد اوکراینی: ۶ ماه فرصت برای تصدی ابتکار عمل و تقویت موقعیت مذاکرات صلح

یک فرمانده ارشد اوکراینی هشدار میدهد که ارتش اوکراین تنها شش ماه فرصت دارد تا در میدان نبرد ابتکار عمل را از دست روسیه بگیرد و موقعیت خود را برای مذاکرات صلح تقویت کند. او تحلیل میکند که فرسودگی نیروهای روسیه و موفقیتهای دفاعی اوکراین میتواند به نقطهای عطف منتهی شود.
رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد اوکراینی گزارش دادهای که نشاندهنده یک نقطه عطف در جریان جنگ اوکراین است منتشر کرده است. سرتیپ آندری بیلتسکی فرمانده سپاه سوم ارتش اوکراین در مصاحبهای خبرگزاری رویترز هشدار داد که ارتش اوکراین تنها شش ماه فرصت دارد تا ابتکار عمل را در میدان نبرد از دست روسیه بگیرد و موقعیت خود را برای مذاکرات صلح تقویت کند.
بیلتسکی که در یک پناهگاه زیرزمینی و علنینشده در شمال شرق استان خارکیف با خبرگزاری گفتوگو کرد، ۶ تا ۹ ماه آینده را به عنوان بستری حیاتی برای دستیابی به این هدف توصیف کرد. او با تأکید بر فرسودگی نیروهای روسیه و محدودیت توانایی آنها برای ایجاد رخنههای بزرگ، ابراز داشت که اگر ارتش اوکراین بتواند طی چند ماه شتاب عملیاتی ایجاد و آن را حفظ کند، میتواند ابتکار عمل را در امتداد خط مقدم به دست بگیرد و روسیه را وادارد از طرحهای خود برای تصرف آخرین بخش از استان دونتسک دست بکشد.
این منطقه در شرق اوکراین همچنان بخشی از خاک این کشور محسوب میشود و کنترل آن از موانع اصلی مذاکرات صلح تحت حمایت آمریکا بود که اکنون متوقف شده است. بیلتسکی معتقد است که اوکراین باید با هوشیاری از موضع قدرت نه ضعف با روسیه درباره یک آتشبس پایدار گفتگو کند. او که بنیانگذار گردان آبدیده آزوف است و اکنون فرماندهی دهها هزار نیرو را بر عهده دارد، این رویکرد را از نظر نظامی واقعبینانه خواند.
در حالی که ولادیمیر پوتین رییسجمهوری روسیه همچنان بر وعده پیروزی تاکید دارد و جنگ را نزدیک به پایان میداند، تحلیلگران نظامی مانند جان هلین از گروه "بلک برد" مستقر در فنلاند معتقدند فرسودگی نیروهای روسیه یک مشکل جدی است اما اوکراین نیز با کمبود نیروی انسانی روبروست. ممکن است آنها پیش از آنکه اوکراین به فروپاشی برسد فرسوده شوند.
موسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا نیز گزارش داد نیروهای کییف اکنون ماهیت موضعی جنگ را به چالش میکشند و ممکن است به زودی قادر به اجرای حملات مکانیزه محدود باشند. یک فاکتور کلیدی دیگر در پیچیدگی میدان نبرد تصمیم ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی برای محدود کردن دسترسی نیروهای روسیه به اینترنت ماهوارهای استارلینک است که بر سیستم ارتباطات نظامی روسیه تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر اوکراین حملات پهپاد خود را علیه سامانههای پدافند هوایی و لجستیک روسیه افزایش داده و این امر به افتراق حملههای دوربرد و اصابت آنها به تاسیسات نفتی و نظامی در خاک روسیه کمک کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین ادعا کرده که در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغالی بازپس گرفته شده است اما رویترز نتوانست این رقم را مستقل تأیید کند.
در جبهه شرق اوکراین نیروهای روسیه بر کمربند دفاعی شهرهای مستحکمشده یا کمربند دژها به ویژه در استان دونتسک فشار میآورند. تصرف این مجموعه شهرها به روسیه امکان میدهد بقیه دونباس را تهدید کند. بیلتسکی گفت نیروهای او جناح اطراف اسلوویانسک دژ شمالی این کمربند را محکم نگه داشته و روسیه را وادارد به حملههای پرهزینه که به فرسایش نیروهای روسیه و تلفات سنگین در میان فرماندهان میدانی منجر شده است.
او این روند را تنزل حرفهای ارتش مسکو توصیف کرد و گفت کمبود نیرو مانع پیشروی روسیه مانند یک سال پیش شده است. اوکراین میتواند با ادامه حملات میانبُرد و پیشروی محتاطانه از این بنبست به نفع خود استفاده کند. با این حال بیلتسکی تأکید کرد که مسکو به دلیل سختگیری ماسک علیه استارلینک در ارتباطات میدان نبرد به شدت در حال عقب افتادن است.
در عین حال او طرفین را از نظر فناوریهای در حال تحول برابر توصیف کرد; اوکراین در خودروهای زمینی بدون سرنشین و پهپادهای بمبافکن سنگین پیشتاز است و روسیه در رقابت پهپادهای فیبر نوری که در آنها اختلال ایجاد نمیشود دست بالا دارد
