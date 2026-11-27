امیر دریادار شهرام ایرانی گفت اعلام محاصره دریایی در جریان جنگ به معنای ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش است و تنگه هرمز محور تحولات دریایی به شمار می‌رود.

امیر دریادار شهرام ایرانی ، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعه شب در گفت‌وگویی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرد، درباره محاصره دریایی و روند جنگ اظهارنظر کرد. به گفته او، اعلام محاصره دریایی در میانه جنگ نشان می‌دهد که طرف مقابل به اهداف خود نرسیده است.

ایرانی توضیح داد که دشمن از ابتدای جنگ تمرکز خود را بر دریا و سواحل گذاشته بود. یکی از اهداف اصلی این طرف، دستیابی به آب‌های نزدیک ایران بود؛ از منطقه انحصاری اقتصادی تا آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های داخلی.

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محاصره دریایی در جنگ چه پیامی دارد

فرمانده نیروی دریایی ارتش می‌گوید اعلام محاصره دریایی در جریان جنگ به معنای شکست دشمن و ناکامی او در رسیدن به اهدافش است. این تحلیل بر پایه تفاوت زمان اعلام محاصره با زمان آغاز درگیری بنا شده است.

ایرانی یادآور شد که در شرایط عادی، محاصره معمولاً پیش از آغاز جنگ و با هدف اعمال فشار بر طرف مقابل انجام می‌شود. اما وقتی محاصره دریایی در میانه جنگ اعلام شود، نخستین پیامی که به طرف مقابل و افکار عمومی منتقل می‌شود این است که شکست خورده‌اید.

به گفته او، دشمن اهدافی را برای سه روز، هفت روز و بازه‌های زمانی مشخص دیگر تعریف کرده بود، اما به هیچ‌یک از آن‌ها نرسید. ایرانی افزود که بخشی از حضور دشمن در منطقه نیز از بین رفته و این طرف ناچار به عقب‌نشینی شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تأکید کرد که این موضوع بسیار مهم است. زمان اعلام محاصره، خود پیامی مستقیم برای طرف مقابل و افکار عمومی منتقل می‌کند و ارزیابی میدان را تغییر می‌دهد.

روایت فرمانده نیروی دریایی از روز دوم جنگ

به گفته امیر دریادار شهرام ایرانی، نخستین پرتاب موشکی ایران در روز دوم جنگ انجام شد. موشکی که تست گرم آن نیز همان روز صورت گرفت و پیش از آن سابقه تست گرم نداشت.

ایرانی گفت این عملیات با رمز "یا زهرا سلام‌الله‌علیها" انجام شد و موشک مستقیماً به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اصابت کرد. شدت این اصابت به حدی بود که این ناو برای تخلیه مجروحان و رسیدگی به آسیب‌های وارده از کشورهای منطقه درخواست کمک کرد.

همچنین عملیات پروازی از عرشه ناو آبراهام لینکلن متوقف شد. این ناو معمولاً جنگنده‌های اف‌ـ۱۸ را از عرشه خود به پرواز درمی‌آورد. ایرانی گفت دشمن در روز دوم جنگ تصور می‌کرد می‌تواند به سامانه فرماندهی کشور آسیب جدی وارد کند و کشور را در شرایطی قرار دهد که امکان واکنش مؤثر نداشته باشد.

مواضع فرماندهان و تأکید بر ایستادگی مردم

امیر دریادار شهرام ایرانی می‌گوید ملت ایران در برابر فشار و ضربه دشمن تسلیم نمی‌شود و پاسخ می‌دهد. او این موضع را بخشی از مبنای حرکت نیروهای مسلح عنوان کرد.

ایرانی گفت دشمن هنوز پیام مردمی را که از ایمان، امید، اراده و استقامت برخوردارند درک نکرده است. او افزود که ایرانی‌ها از ملت‌هایی نیستند که پس از خوردن نخستین سیلی، طرف دیگر صورت خود را هم پیش ببرند و بگویند این طرف را هم بزنید.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه، به همراه آرایش سایر نیروهای مسلح در هوا و زمین، دشمن را ناکام گذاشته است. به گفته او، دشمن امروز تنها خواسته‌اش این است که بتواند از تنگه هرمز عبور کند، در حالی که مسیر پیشروی او از عمق مسدود و متوقف شده است.

تنگه هرمز و آینده کشتیرانی در منطقه

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت میدان در حال حاضر با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر با همین اقتدار ادامه خواهد یافت. او تأکید کرد که تدابیر لازم ابلاغ شده است.

ایرانی از نیروهای فعال در حوزه کشتیرانی و نفتکش‌ها یاد کرد که شبانه‌روز در دریا فعالیت می‌کنند. او گفت دشمن هر روز عنوان تازه‌ای برای این محاصره انتخاب می‌کند و تلاش دارد شاهرگ اقتصادی کشور را، همانند هفتم آذر ۱۳۵۹، به هر شکل ممکن مسدود کند.

به گفته ایرانی، در ادامه این مسیر محدودیت جغرافیایی وجود نخواهد داشت. او افزود که پیام اصلی برای مردم ایران و دشمن این است که تدابیر ابلاغ‌شده، تداوم این مسیر و تقویت رویکرد اقتدار است و رویکرد نیروهای مسلح قوی‌تر خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان گفت دشمن تلاش دارد میدان را به سمتی ببرد که انسجام و اتحاد ملی ایران از بین برود. او تصریح کرد که میدان امروز با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.