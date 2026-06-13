فرمانده انتظامی تهران بزرگ: شهدا و جانبازان، ایران را مقتدرتر از گذشته کردند

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در آیین نکوداشت شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار فراجا، با تجلیل از خانواده‌های شهدا، آنان را «چشم و چراغ ملت ایران» خواند و افزود: افتخار می‌کنیم که خدمتگزار خانواده‌های معظم و معزز شهدا باشیم. وی با اشاره به گذشت یک سال از دفاع مقدس ۱۲ روزه و حوادث جنگ رمضان، اظهار کرد: شهدا و جانبازانی که طی یک سال گذشته تقدیم شدند، موجب شدند ایران مقتدرتر از گذشته بماند و نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش به جهانیان معرفی شود؛ نظامی که هیمنه استکبار جهانی را در هم شکست و باعث شد آزادگان جهان به ملت و کشور ایران افتخار کنند.

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در آیین نکوداشت شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار فراجا، با تجلیل از خانواده‌های شهدا، آنان را «چشم و چراغ ملت ایران» خواند و افزود: افتخار می‌کنیم که خدمتگزار خانواده‌های معظم و معزز شهدا باشیم.

وی با اشاره به گذشت یک سال از دفاع مقدس ۱۲ روزه و حوادث جنگ رمضان، اظهار کرد: شهدا و جانبازانی که طی یک سال گذشته تقدیم شدند، موجب شدند ایران مقتدرتر از گذشته بماند و نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش به جهانیان معرفی شود؛ نظامی که هیمنه استکبار جهانی را در هم شکست و باعث شد آزادگان جهان به ملت و کشور ایران افتخار کنند





MashreghNews / 🏆 5. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شهدا و جانبازان ایران مقتدرتر از گذشته نظام جمهوری اسلامی هیمنه استکبار جهانی تقدیم شهدا و جانبازان جنگ رمضان حادثه طبس شن‌های بیابان

United States Latest News, United States Headlines