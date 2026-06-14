در این متن، نویسنده و فعال سیاسی، محمدجواد مظفر، به بررسی چرایی شکل‌گیری و تداوم الگوی رفتاری فرصت‌سوزی در سیاست و دیپلماسی کشور پرداخته و پیامدهای آن را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ریشه‌های این پدیده را باید در نگاه ایدئولوژیک و عدم شناخت قانونمندی‌های جهان جستجو کرد. همچنین، تأثیرات قدرت در شکل‌گیری و تداوم این روند و خطاهای پی‌درپی در سیاست داخلی و خارجی ایران پس از انقلاب بررسی می‌شود.

در برهه‌های گوناگون تاریخ پس از انقلاب، بارها و بارها لحظاتی پدید آمده که می‌توانستند به نقطه عطفی در مسیر توسعه، ارتقای جایگاه بین‌المللی و تأمین منافع ملی کشور تبدیل شوند؛ اما در بسیاری از موارد، این فرصت‌ها به دلایل مختلف سیاسی ، مدیریتی، محاسباتی یا حتی ناشی از غلبه نگاه‌های کوتاه‌مدت، از دست رفته‌اند.

تکرار این تجربه در گذر زمان، موجب شده است «فرصت‌سوزی» نه صرفا یک خطای مقطعی، بلکه به‌مثابه الگویی قابل تأمل در رفتار سیاسی و دیپلماتیک کشور مورد توجه ناظران و تحلیلگران قرار بگیرد. این مسئله از آن رو اهمیت دارد که در جهان پرشتاب و رقابتی امروز، فرصت‌ها ماهیتی گذرا دارند و تأخیر در تصمیم‌گیری یا ناتوانی در بهره‌برداری از شرایط مساعد، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از یک اشتباه معمولی بر کشور تحمیل کند





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