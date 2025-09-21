تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آستانه کسب بهترین نتیجه تاریخ خود در مسابقات جهانی قرار دارد. با کسب مدالهای بیشتر در شب پایانی، این تیم میتواند از نظر تعداد و کیفیت مدالها، رکورد سال 2021 را پشت سر بگذارد.
با وجود اینکه پیش از سال 2025، تیم ملی کشتی فرنگی ایران تنها یک بار در سال 2014 موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده بود، اما تا به امروز بهترین نتیجه از نظر کسب مدال به سال 2021 تعلق دارد. به گزارش ورزش سه، در رقابتهای جهانی 2021 نروژ که چند ماه پس از المپیک توکیو برگزار شد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران تحت هدایت محمد بنا با کسب 4 مدال طلا و 2 مدال برنز به مقام نایب قهرمانی از نظر امتیازی دست یافت، اما از نظر تعداد مدال ، بهترین عملکرد تاریخ خود را به ثبت رساند.
اکنون این فرصت برای حسن رنگرز و شاگردانش فراهم شده است تا این رکورد را نیز ارتقا دهند. تا پیش از شب پایانی مسابقات، با وجود قطعی شدن قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، از نظر تعداد و کیفیت مدالها، عملکرد تیم در حال حاضر پایینتر از سال 2021 قرار دارد. در هفت وزن رقابتی که به پایان رسیده است، تیم ایران موفق به کسب سه مدال طلا توسط غلامرضا فرخی (82 کیلوگرم)، محمدهادی ساروی (97 کیلوگرم) و امین میرزازاده (130 کیلوگرم)، یک مدال نقره توسط پیام احمدی (55 کیلوگرم) و یک مدال برنز توسط دانیال سهرابی (72 کیلوگرم) شده است و امشب این شانس را دارد تا با کسب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی (67 کیلوگرم) و علیرضا مهمدی (87 کیلوگرم) و یک مدال برنز توسط محمدمهدی کشتکار (63 کیلوگرم)، به رکوردشکنی بپردازد و عملکرد خیره کنندهای را به ثبت برساند.\با توجه به نتایج کسب شده در مسابقات پیشین و با در نظر گرفتن شانس کسب مدالهای بیشتر در شب پایانی، تیم تحت هدایت حسن رنگرز این فرصت را دارد که هم از نظر تعداد و هم از نظر مرغوبیت مدالها، در صدر جدول تمام ادوار رقابتهای جهانی کشتی فرنگی قرار گیرد و بهترین نتیجه تاریخ کشتی فرنگی ایران را رقم بزند. در این دوره از مسابقات، عملکرد کشتیگیران ایرانی نشاندهنده پویایی و پیشرفت چشمگیر در این رشته ورزشی است. کسب این تعداد مدال طلا و نقره، بیانگر تلاش بیوقفه و برنامهریزی دقیق کادر فنی و همچنین آمادگی جسمانی و روحی بالای ورزشکاران است. موفقیتهای اخیر در مسابقات جهانی، انگیزه مضاعفی را برای کشتیگیران و علاقهمندان به این رشته ورزشی ایجاد کرده است و نویدبخش آیندهای درخشانتر برای کشتی فرنگی ایران خواهد بود. با توجه به ترکیب جوان و با استعداد تیم ملی، انتظار میرود در سالهای آینده شاهد تداوم این موفقیتها و کسب افتخارات بیشتری برای کشور باشیم.\رقابتهای جهانی کشتی فرنگی امسال، صحنه نمایش درخشش نسل جدیدی از کشتیگیران ایرانی بوده است که با ارائه عملکردی فراتر از انتظار، توانستهاند نام ایران را در جهان طنینانداز کنند. این موفقیتها حاصل تلاشهای مستمر و پشتکار فراوان ورزشکاران و حمایتهای بیدریغ کادر فنی و فدراسیون کشتی است. همچنین، حضور پرشور و حمایتهای بیدریغ مردم از تیم ملی، انگیزه مضاعفی را برای کشتیگیران به ارمغان آورده و نقش مهمی در کسب این افتخارات داشته است. امید است با ادامه این روند رو به رشد و با برنامهریزیهای دقیق، شاهد درخشش هرچه بیشتر کشتی فرنگی ایران در میادین جهانی و المپیک باشیم. قهرمانی در این دوره از مسابقات، یک گام مهم و اساسی در جهت تثبیت جایگاه ایران در عرصه کشتی فرنگی جهان خواهد بود و میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگتری در آینده باشد
