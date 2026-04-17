فرزند شهید تنگسیری: ادامه جنگ تا پیروزی، اما مذاکره در صورت امکان نقد "چک" جنگ

محمدجواد تنگسیری، فرزند سردار شهید علیرضا تنگسیری، دیدگاههای راهبردی پدرش درباره جنگ و مذاکره را تشریح کرد. وی تاکید کرد که اراده نظامیان بر ادامه جنگ تا پیروزی است، اما در صورت امکان نقد "چک" جنگ در میز مذاکره، مذاکره نیز مد نظر قرار میگیرد. همچنین به برنامهریزیهای ۳۰ ساله برای حاکمیت بر تنگه هرمز و آمادگی همیشگی ارتش و سپاه اشاره کرد.
محمدجواد تنگسیری، فرزند سردار شهید علیرضا تنگسیری، در مصاحبهای که به مناسبت سالگرد شهادت پدرش انجام شد، به ابعاد مختلف دیدگاههای نظامی و راهبردی آن شهید پرداخت. وی تاکید کرد که اراده اصلی در میان نظامیان کشور، اعم از شخص پدرش و دیگر فرماندهان، همواره بر ادامه جنگ تا دستیابی به پیروزی بوده است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که اگر شرایطی پیش آید که بتوان 'چکی' که در دل جنگ نوشته شده را در میز مذاکره 'نقد' کرد، آنگاه انجام مذاکره امری منطقی و قابل پذیرش خواهد بود.
این سخنان نشاندهنده نگاهی واقعگرایانه به مقوله جنگ و صلح در میان فرماندهان نظامی ایران است که هم آمادگی رزمی بالا را مد نظر دارند و هم انعطافپذیری لازم را در شرایط مناسب برای دستیابی به اهداف ملی از طریق دیپلماسی نشان میدهند.
تنگسیری در ادامه به برنامهریزیهای بلندمدت برای حاکمیت ایران بر تنگه هرمز اشاره کرد و گفت که اقداماتی که در دورههای کوتاه مانند ۴۰ تا ۵۰ روز جنگ مشاهده میشود، حاصل تلاش یک یا دو روزه نبوده، بلکه نتیجه برنامهریزیهای دقیق و چند ده هزار نفری در اتاقهای فکر مختلف بوده که بالغ بر ۳۰ سال به طول انجامیده است. این برنامهریزیهای گسترده و از پیش تعیین شده، دلیل اصلی هماهنگی و موفقیت عملیاتها در چنین شرایط حساسی بوده است.
وی یادآور شد که سردار شهید تنگسیری همواره بر توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز در صورت لزوم تاکید داشتهاند و این موضوع گاهی توسط برخی سیاستمداران باور میشد و گاهی نیز مورد تردید قرار میگرفت. اما وقوع جنگ، این ادعاها را در محیط واقعی آزمود و بحمدالله، ایران در این آزمون سربلند بیرون آمد.
تنگسیری همچنین تاکید کرد که این توانمندی یک فرد خاص نیست، بلکه پرسنل آموزش دیدهاند و در صورت نبود فرمانده، خودشان دستورالعملها را اجرا کرده و وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهند داد، که این نشاندهنده عمق آمادگی و خودکفایی در نیروهای مسلح است.
فرزند شهید تنگسیری در خصوص دیدگاه پدرش درباره ادامه جنگ، مجدداً بر موضع ادامه جنگ تا پیروزی تاکید کرد، اما همانطور که پیشتر ذکر شد، این موضع با در نظر گرفتن امکان دستیابی به نتایج مورد نظر از طریق مذاکره تکمیل میشود. او تصریح کرد که مذاکرهکنندگان ایرانی، خود رزمندگان و افرادی آگاه به مسائل دفاعی و امنیتی هستند و همگی توجیه شدهاند. خواسته مردم و رهبری نظام نیز در همین راستا است و مذاکرهکنندگان و سیاستگذاران کشور با همین رویکرد عمل میکنند.
وی افزود که اگر احساس شود طرف مقابل به سطحی از درک و فهم رسیده که بتواند خواستههای ایران را برآورده سازد، مذاکره انجام خواهد شد؛ در غیر این صورت، جنگ ادامه خواهد یافت. ارتش و سپاه پاسداران نیز همواره دست بر ماشه و آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تجاوز احتمالی هستند.
وی همچنین خواستار تشریح جزئیات مذاکرات توسط مسئولان برای مردم شد تا از گمانهزنیها و اظهارنظرهای غیرمسئولانه جلوگیری شود و تاکید کرد که تیم مذاکرهکننده بدون هماهنگی و اذن رهبری هیچ اقدامی انجام نخواهد داد، که این امر نشاندهنده انسجام و وحدت در بالاترین سطوح تصمیمگیری نظام جمهوری اسلامی ایران است.
