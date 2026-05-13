فردوسی حکیم و شاهنامه، میراثی برای نسل آینده

📆5/13/2026 5:29 PM
📰SharghDaily
روز ۲۵ اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی ایران‌زمین است. فردوسی تنها یک شاعر نیست؛ او حکیم است. حکمت در سراسر شاهنامه موج می‌زند. آغاز این شاهکار جهانی با «جان و خرد» است و همین نشان می‌دهد که جهان‌بینی فردوسی بر پایه عقلانیت، اندیشه و خداشناسی بنا شده است. در این اثر سترگ، واژه «خرد» و مشتقات آن صدها بار تکرار شده و این خود نشان می‌دهد که فردوسی، ایران را بر پایه دانایی، تدبیر و خردورزی تعریف می‌کند. خدمت ماندگار فردوسی به ایران، اسلام، زبان فارسی، وحدت ملی و هویت تاریخی ایرانیان، خدمتی بی‌بدیل و جاودانه است. امروز بیش از هر زمان دیگر، نسل جوان ما نیازمند آشنایی با شاهنامه، حافظ، سعدی، مولوی و دیگر قله‌های فرهنگ و ادب ایران‌زمین است. زبان فارسی میراث مشترک همه فارسی‌زبانان جهان است؛ زبانی که قرن‌ها زبان علم، ادب و فرهنگ در گستره‌ای وسیع از شبه‌قاره هند تا آسیای میانه و بخش‌هایی از جهان اسلام بوده است. بزرگداشت فردوسی تنها تجلیل از یک شاعر نیست؛ پاسداشت خرد، هویت، ایران‌دوستی، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی-‌اسلامی است. امروز وظیفه همه ماست که در حفظ، تقویت و ترویج زبان فارسی و میراث گران‌سنگ فردوسی بزرگ بکوشیم و این امانت تاریخی را به نسل‌های آینده بسپاریم.

