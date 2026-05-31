این متن به تفصیل به توضیح روند ثبت‌نام و انتقال دانش‌آموزان در ایران می‌پردازد، از جمله مقررات مرتبط، شرایط لازم، سامانه‌های مربوطه و نکات مهمی که والدین و مدارس باید رعایت کنند.

ثبت‌نام و انتقال دانش‌آموز ان در ایران بر مبنای آیین‌نامه‌های اجرایی مدارس و دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود. بر طبق مادهٔ ۳۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس ، سن مورد محاسبه برای ثبت‌نام روز اول مهرماه در نظر گرفته می‌شود، در حالی که ثبت‌نام در مدارس میان‌پایه بعد از برگزاری امتحانات نوبت دوم و اعلام نتایج، توسط مدیران مدارس تنظیم می‌گردد.

این روند در مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس شاهد با مقررات خاص خود همراه است. در موارد دانش‌آموزان حامی طرح شهید محمودوند یا بازماندگان از تحصیل، امکان ثبت‌نام در هر زمان از سال تحصیلی وجود دارد؛ در این صورت، سیستم دقیق همگام با سرعت و دقت عمل می‌کند تا تحصیل این افراد بدون مانع انجام شود. انتقال دانش‌آموزان نیز طبق مادهٔ ۵۷ آیین‌نامه، احتمالاً در هفته اول پس از انتقال به مدرسه مقصد انجام می‌شود.

این کار به منظور جلوگیری از بازماندگی و ترک تحصیل، توسط مدیران مدارس معلول نرم‌افزاری و مبدأ پیگیری می‌گردد. مدیران مکلف به بررسی اداری مدارک هویتی، کارنامه و گواهینامه‌های تحصیلی می‌باشند. اگر نگرفتن یا اختلال در تحویل پرونده‌ای باعث ندادن فرصتی برای تحصیل شود، به عهده‌ی برقراری مسؤولیت قانونی می‌نشیند و مقررات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را نقض می‌داند.

در این میان، مادهٔ ۸۶ قانون هفتم پیشرفت، مجاز می‌کند تا دانش‌آموزانی که مدارک هویتی ندارند، با وجود اطلاعات هویتی آنان در سامانه وزارت کشور، ثبت‌نام کنند. لازم به ذکر است ارائهٔ کارت ویژه حمایت تحصیلی توسط اتباع نیز الزامی است. آیین‌نامه مجدداً برمنع برگزاری آزمون ورودی و مصاحبه در مدارس دولتی تاکید کرده است، مگر آنکه مقررات خاصی در مسئله‌خاص وجود داشته باشد.

در رشته‌های تربیت بدنی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، شورای مدرسه شرایط آزمایش و مصاحبه را تعیین می‌کند و به اطلاع اداره آموزش و پرورش می‌رساند. برای توزیع متوازن دانش‌آموزان، به استناد مادهٔ ۴۱، اولویت لزوم قرار گرفتن در نزدیکترین مدرسه به محل سکونت، اعمال می‌شود؛ با این وجود، مدارس استعدادهای درخشان استثناءی بر این قانون دارند. همچنین، برای دانش‌آموزانی که والدینشان شاغل هستند، امکان ثبت‌نام در مدرسه‌ای نزدیک به محل کار خانواده وجود دارد.

در مناطق کوهستانی و مرزی، با هماهنگی ستادها، ثبت‌نام در نزدیکی مدرسهٔ مبدأ یا مقصد می‌پذیرد، به ویژه در مورد تنقلات عشایر. امروزه خدمات رفت و آمد دانش‌آموزان نیز از طریق سامانه سپند وزارت کشور صورت می‌گیرد؛ مدیران مدرسه و سایر مسئولان غیرمجاز به این حوزه مداخله نمی‌کنند. والدین پس از اطلاع‌رسانی، می‌توانند درخواست‌های خود را در سامانه اقدام کنند.

مدیران مدرسه مکلف به آگاه‌سازی ولیک، تکمیل الکترونیکی فرم سلامت، و ابلاغ وضعیت معافیت ورزشی دانش‌آموزان تا هفته دوم مهرماه می‌باشند. ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی در مدارس دولتی و غیردولتی، به صورت حضوری یا الکترونیکی، از طریق پنجرهٔ خدمات الکترونیک{} در وب‌سایت وزارت آموزش و پرورش و یا سایت my.medu.ir و از : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : پرسی داده می‌شود.

برنامه سنجش سلا‌مت جسمانی و آمادگی تحصیلی نیز از طریق سامانه یکپارچه رشد و تربیت (سیرت2) و سامانه جامع دانش‌آموزی صورت می‌گیرد. ثبت‌نام پایه اول پس از اخذ تأییدیه از مراکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی تکمیل می‌شود؛ و شرط ارتقای دانش‌آموزان به پایه بالاتر، معتبر بودن نتایج ارزشیابی نوبت دوم و رعایت سایر مجوزهای آموزشی است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ثبت‌نام دانش‌آموز انتقال دانش‌آموز آیین‌نامه اجرایی مدارس سازمان‌مجازی آموزش فرآیند ثبت‌نام

United States Latest News, United States Headlines